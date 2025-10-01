愛自己粉EASY！EASY SHOP粉紅十月 號召女性一起預防乳癌 從日常開始

乳癌被稱為「女性癌症之王」，根據衛福部統計，台灣平均每36分鐘就有1名女性確診，且有逐漸年輕化的趨勢。為響應「國際乳癌防治月」，國民內衣品牌EASY SHOP今年10月再度攜手台灣癌症基金會，共同推動乳癌防治意識，透過一系列活動呼籲女性「愛自己，從日常行動開始」。

圖/[Audrey]柔曲-依妳術後量身打造舒適安穩包覆無鋼圈內衣

EASY SHOP投入乳癌術後內衣領域多年以來，持續優化「Audrey依妳義乳」系列商品，今年推出的「愛自己．專屬BRA」活動，包含「妳挑款，我來改-術後內衣量身改製」活動諮詢：讓癌友能到店了解更詳細的活動內容，打破以往乳癌術後內衣款式的侷限性，並依個人喜好自由挑選合適款式，由門市專人協助一對一量身改製屬於自己的自信美力。

以及「Audrey依妳義乳」商品體驗試穿，到店親身體驗醫療級矽膠義乳襯墊(衛部醫器製壹字第005398號)的舒適及親膚性等感受。

[Audrey]柔曲-依妳術後量身打造舒適安穩包覆無鋼圈內衣

活動期間，EASY SHOP也規劃線上講座：10月2日邀請身心健康教育講師小鹿（楊惠如）分享「心靈療癒」主題，10月15日則由中國醫藥大學附屬醫院乳房外科醫師鄭伃書以親身經歷破解乳癌迷思。希望藉由正確知識與身心療癒並行，提倡「預防勝於治療」的概念，也讓乳癌防治不再只是生硬冰冷的專業面向，更是走進生活的自在日常。

台北數位體驗店粉紅絲帶戶外看板

此外，政府自今年起已擴大乳房X光攝影補助對象，40歲以上女性每2年可免費檢查一次。專家提醒，除了定期篩檢，保持運動、均衡飲食與心理健康，也都是降低乳癌風險的重要方式。