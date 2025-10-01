臺北時裝週SS26「Fashion, Action!」 臺劇時尚舞台開拍中！

文化部主辦「臺北時裝週SS26」將於10月16日至20日在松山文創園區正式展開，本季以「Fashion, Action!」為主題，聚焦臺灣戲劇熱潮，融合影視敘事與服裝創作，打造一場跨界對話與文化共振的時尚盛會，精彩內容包含開幕秀、品牌秀、「臺灣色感」時尚策展，服飾品國際買主採購洽談會，以及時裝設計新人獎、選品店等活動，展現臺灣時尚產業多元風貌與深厚文化底蘊。30日展前記者會，文化部政務次長王時思、經濟部產業發展署研究員陳姵晴、臺北市政府文化局視察吳淑華及藝人邵雨薇、連晨翔及眾多參展的品牌設計師，共同見證這場跨越時尚與文化界線的盛會。

文化部政務次長王時思表示，臺北時裝週SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，期盼未來不論是入圍金鐘獎、金馬獎或金曲獎的明星，除了選擇國外設計師的衣服外，也有機會穿上國內設計師的服裝走上紅毯與頒獎台，展現臺灣的設計力量。今年除了品牌秀之外，靜態展更特別將剛於大阪文化世博「We TAIWAN」展出的「2024年國家工藝成就獎」得主陳景林的染織作品移師現場，透過色彩與生活的連結，讓生活裡面看見更多的時尚。

王時思指出，文化部對於推動臺灣時尚產業有「時尚三箭」，包含第一箭「文化」，透過文學、漫畫、繪本、戲劇合作、電影等合作，讓文化內容成為時尚的底蘊；第二箭是「工藝」，以工藝來成就時尚中的細節與精緻美感；第三箭是「永續」，期許時尚在環境議題中扮演貢獻者，而非僅是消費者。文化部會持續透過跨界整合與政策推動，讓臺灣的時尚產業更健康、更壯大，並逐步建立完整的時尚生態系。

文化部表示，適逢10月金鐘獎頒獎典禮的年度盛事，本季臺北時裝週特別以臺灣戲劇為切入點，結合臺灣時尚，體現戲劇語彙對大眾美感與流行文化想像的深遠影響，並透過設計師視角重新詮釋，讓「時尚」成為文化的載體，也讓臺北時裝週成為文化內容產業結合時尚產業的助力。

本季開幕秀由6位設計師攜手6部人氣臺劇共同創作，包含DYCTEAM ×《The Outlaw Doctor 化外之醫》、WEAVISM織本主義×《人生清理員》、Dleet×《今夜一起為愛鼓掌》、NIKI YEH×《死了一個娛樂女記者之後》、oqLiq×《我們與惡的距離II》、RAY CHU×《拜六禮拜》，展現影像敘事與服裝語彙的精彩交織。開幕秀當日更將延續時尚熱潮開設民眾專場，邀請時尚愛好者共襄盛舉，感受文化與設計的現場魅力。民眾專場將於10月2日中午12點開放線上報名，名額有限，請持續關注臺北時裝週官方平臺最新動態。

本季時裝週共計11場品牌秀，包含首度參與的01 WOOMIN；新銳品牌HANSEN ATELIER、HORSE LAI、INMORIES、WEITZUYUAN；持續於臺北時裝週發表作品的Daniel Wong、INFDARK、Jenn Lee、Story Wear、Yentity，以及迎接40週年的CHARINYEH等品牌輪番登場，各品牌風格橫跨極簡設計、永續理念與融合當代文化美學的多元創意，充分展現臺灣設計的廣度與深度，也呈現時裝週品牌秀的多元面貌。

除了精彩的時尚展演，本季特別邀請豪華朗機工共同創辦人、華麗邏輯有限公司創意總監林昆穎擔任策展人，在松山文創園區3號倉庫推出《臺灣色感》時尚策展，將今年8月在日本大阪「We TAIWAN」展覽中，天染工坊染織藝術家陳景林與馬毓秀以天然染料萃取色素，染出「臺灣色譜」的「光織自然」展區作品帶回臺北。同場展出由6位設計師取材自6部熱門台劇，將情感、意象與精神線索轉化的時尚跨界作品，並規劃互動式的色彩鑑定體驗，以及雄獅文具特地為本次展覽設計的DIY調色機，邀請觀眾找出最能代表自己的「臺灣色」

【官方平台】

IG / Threads：@tpe.fashionweek

FB：臺北時裝週 Taipei Fashion Week

YT：https://www.youtube.com /@taipeifashionweek4596

官網：https://www.tpefw.com