agnès b. 2025秋冬系列 融合現代與古典 成就優雅日常

文／克拉大

2025秋冬男女裝系列自巴黎秋冬獨特的自然光景色彩汲取靈感，在經典剪裁線條中，注入80年代復古元素和18世紀末巴黎街頭的精緻優雅風格，並大量融合電影、搖滾樂等藝術元素，為本季男女裝形塑多變樣貌。

描繪巴黎獨特情調的詩意色彩

一系列灰藍色調女裝服飾以巴黎城市景觀為靈感。設計師從她位於總部頂樓的工作室往外望時，眼前所見是一整片錯落的灰色調鋅板屋頂，隨著光線和雨水浸透變幻色彩；秋冬時，天空為霧氣輕覆的藍灰色，描繪著這座城市特有的靜謐詩意。從針織裙裝到休閒衛衣，賦予低調而雋永的優雅氣質。男裝系列取材自秋日陽光灑落自然景物時的色彩變化，以鐵灰色與層次豐富的棕褐色為主調。羊絨、毛呢與燈芯絨等溫潤材質，在視覺與觸感上帶來暖意，呈現出溫柔且堅定的巴黎紳士風範。

致敬80年代 頌揚自由與巴黎式優雅

此系列設計靈感回溯至1980年代新浪潮電影中所展現的風格語彙，傳頌自由和巴黎式優雅，將復古元素與現代搖滾精神重新演繹。皮夾克、格紋與印花單品交錯搭配，展現隨性不羈的個性態度。長版外套結合迷你連身裙與短褲的層次穿搭，勾勒出俐落而瀟灑的輪廓。女裝系列一款立領拉鍊外套延續80年代經典廓形，搭配直筒寬褲，簡約中揉和機能感。丹寧系列推出全新中性長版外套，採用過膝設計與Oversize剪裁，輕鬆演繹巴黎街頭的隨性魅力。

經典Photoprints印花 時節光景意象

來自Agnès女士親自拍攝的影像作品，轉化成經典Photoprints印花。落葉在雪地上靜靜堆疊、餘暉在枝椏間穿梭，捕捉季節流轉的微妙瞬間，印於棉絨開襟外套與羽絨背心等保暖單品之上。女裝一款緹花連身洋裝印有《Toits de Paris（巴黎的屋頂）》攝影作品，黑白色調搭配布料獨特紋理，映出氛圍靜謐悠遠的城市輪廓。男裝則以抓毛絨拉鍊外套呈現《sunrise（日出時刻）》畫面，背後展開如畫布般的多彩晨曦，帶出屬於服裝的現代藝術風格。

經典工裝系列 明亮活力新色選

充滿生命力的森林綠與雅致韻味的勃根地酒紅色，為秋冬工裝系列注入明亮活力。女裝運用觸感柔滑的萊爾賽天絲和羊毛斜紋布，打造多款連身褲，貼式大口袋、可拆式腰部繫帶和不同色系的金屬釘釦、拉鍊等細節，變換出多元樣貌。造型上，於連身褲中增添牛津襯衫或高領針織衫，領口處的巧妙疊加，不僅具保暖性，更提升視覺上的層次感。

巴黎街頭革命靈感 回溯18世紀精緻優雅風格

復古主題造型汲取自18世紀巴黎街頭工人身影，回溯當年精緻優雅風格。以獨有的敏銳藝術視角和現代性剪裁重新詮釋，著重修身輪廓和細節展現。運用勃根地酒紅、橄欖綠、珊瑚橘色，搭襯天鵝絨、絲綢、麂皮面料，為古典裝束增添華麗質感。襯衫採用繫帶領等獨特領口設計，致敬舊時風格。部分單品具強烈歷史元素，如受法國大革命服裝及同名歌曲啟發的卡爾馬尼奧勒（Carmagnole）外套，設計師以科技纖維與多角形裁片袖口重新演繹，成為當下的時尚姿態。

派對造型 細膩工藝與剪裁的極致表現

女士派對系列兩大風格，其一在於探索搖滾能量，剪裁精良的黑色襯衫上以細緻蕾絲圖樣印花堆疊出輕柔層次，搭配合身皮褲，展現剛柔並濟的中性魅力；另一則在頌揚女性的神秘優雅，在具流暢垂墜感的絲緞連身裙上，增添閃亮的水鑽和亮片、法國北方Calais地區傳統刺繡工藝等精緻細節。男士系列打破日夜裝束界線，黑白格紋西裝、毛呢三件式與皮革領休閒款，在剪裁中保留隨性不拘的搖滾態度。

VOYAGE 秋冬包款則以現代都會為主題，描繪都市生活的豐富樣貌。全系列採黑白色與棕色為基調，經典輪廓中融入俐落細節，將沉穩與新意巧妙平衡。本季特別以Agnès女士的藝術創作《望海的女孩》，作為系列中具代表性的視覺符號，細膩勾勒出獨樹一幟的當代美學視角。

”City”系列汲取經典輪廓 展現自信優雅

全新”City”系列女士皮革包款，以簡約輪廓展現女性的自信與優雅，無論穿梭於工作場域或出席聚會時刻，都能流露迷人風采。設計靈感源自經典馬鞍包，硬挺結構中揉合嶄新細節，於古典與現代間變奏出不同風格。掀蓋與包身的流暢弧形線條，顯現精湛塑形工藝；細膩皮革滾邊與標誌性b. Logo金屬扣環相互映襯，彰顯別具柔性力量的都會氣質。包身採用頂級義大利壓花皮革製作，內裡則選用觸感細緻光滑的日本皮革和仿麂皮面料，內外兼具質感與細節，成就專屬於都會女性的優雅日常。

本季全新推出的囊袋式皮革肩背包，以質感柔軟的收縮壓花皮革打造出無縫結構，包身刻意減少金屬元素，線條純粹流暢，呈現極簡而優雅的視覺感受。外層與內裡選用雙面皮革製成，不僅強化整體一致性，更賦予輕盈自在的質感。開口採用獨特的覆蓋式設計，僅於提把處畫龍點睛點綴上金色扣環，展現柔和不失個性的都會氣息。

都會風格尼龍包 對比設計增添視覺層次

秋冬尼龍包系列以新面料詮釋包款質感，選用高織密度的仿棉尼龍斜紋布與帶有緞面光澤的厚墊尼龍，交織出低調中蘊含光澤層次的黑彩。細節上巧妙配搭皮革材質的外口袋與提把、拉鍊扣環，在簡約輪廓中增添豐富質地對比。款式包含腰包、波士頓公事包等，保有充足內袋與隔層，具備日常實用性。品牌徽標以壓印、緹花標籤形式呈現，低調烘托整體風格，於休閒輪廓中注入一抹洗鍊的都會氣質。

藝術作品《望海的女孩》 交織經典與創意

Agnès女士的手繪畫作《La jeune fille qui respecte la mer（望海的女孩）》，最初出現在1980年agnès b. 紐約第一家專賣店開設時的特製賀卡，自此成為品牌標誌性符碼，時常出現在服飾與配件設計中，傳遞獨特的藝術氛圍。本季包含擁有迷人自然紋理的帆布托特包、Trip系列多功能尼龍包，皆運用《望海的女孩》作為印花圖案與緹花刺繡徽標，彰顯品牌經典與創意的交織。其中，Trip尼龍包內裡配置網眼收納袋和D型扣環，適合收納各式小物；可拆式肩帶提供多樣背法，能適應戶外活動與旅行所需。