純粹、自然、和諧的草本醫美技術

「綺華養生」是台灣醫美界新興的生立軍，她是由數十年中西醫師曾綺華所創立，目標是提供消費者「純粹、自然、和諧」的「純草本醫美」。

「純粹」是指產品內料無關化學成分，只使用大自然草本熬煮的精華去提昇人體的皮膚素質，是台灣醫美界少有的經驗。

「純粹」考驗著我們對於草本植物精華的精準掌控，是一個挑戰，也是一種成就。

「自然」是指不用任何機械輔助即能達到護持人體肌膚的平衡，讓肌膚享受「自然」的力量所帶來輕鬆、愉悅。

「和諧」是指草本醫美技術講究草本植粹的調配「天人合一」的境界，讓人體肌膚浸淫在大自然的氛圍之中。

我們所生產的保濕噴霧一瓶在手，9種功能ALL IN ONE! 除了化妝水的功能，還有腋下除臭、提昇空氣品質、穴道按摩、私密處調理等作用，寫下醫美界的另一美麗篇章。

9種功能ALL IN ONE!

<產品特色>

全世界僅有！

「手工熬煮」的草本保濕噴霧

1.草本保濕化妝水，讓妝容美麗依舊！

2.行走的空氣清淨機，無論是捷運、公車裡的汙濁空氣都跟你說BYE BYE!

3.懶人皮膚快速保養

4. 開車時，可保養脖子後方肌膚，經皮吸收，更顯輕鬆

5. 可做穴道按摩

6. 液態護手霜

7. 腋下除臭

8. 車子除臭

9.女性私密處（如果加上頭、頸同時噴用，舒爽程度加倍！）

圖/綺華養生健康 提供

內料經由精心調製熬煮而成的洗髮精，短髮只需小姆指頭的用量，一次洗淨！頭髮「自然」呈現輕柔絲滑，如同被髮型師造型，效果驚人。

我的貴婦生活 草本植粹洗髮精，只要少許 一次洗淨 輕柔絲滑。 圖/綺華養生健康 提供

草本眼膜適合一天工作辛勞之後，晚上回到家，渴望有被溫柔安撫的心情，此時只需一片小小的眼膜即可，除了讓眼周皮膚得到舒緩平靜，草本植粹細緻如小分子的效果經皮吸收，似乎全身也雨露均霑，是一個神秘又神奇的經驗。

我的貴婦生活 草本三溫暖眼膜，熱水隔水加溫3分鐘，三溫暖眼膜 溫暖你的眼，撫慰你的心 。 圖/綺華養生健康 提供

「純粹、自然、和諧」的草本醫美經驗從此開展！