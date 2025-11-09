台灣化妝品產業即將迎來重大法規變革！根據主管機關公告，自 2026 年 7 月起，幾乎所有化粧品將全面適用「化粧品產品資訊檔案（Product Information File, PIF）」制度。從國際品牌到地方小型工作室，凡是販售、展示或提供消費者使用的產品，都必須完成相關檔案建置，否則恐將面臨下架或罰則。

為什麼會有 PIF 法規制度呢？

PIF，全名為「化粧品產品資訊檔案」（Product Information File），是一份完整記錄化粧品資訊的檔案，內容涵蓋成分比例、製程方法、安全檢測與功效佐證等資料；PIF 的設立不僅是符合法規的必要程序，更是確保產品品質與消費者安全的重要依據。一旦主管機關進行查核，業者必須能即時提供 PIF，以證明產品的合法性與安全性。

哪些產品需要做 PIF？

幾乎所有會接觸肌膚或口腔的產品，都屬於強制規範範疇，例如：

保養品：精華液、乳液、面膜…彩妝品：口紅、指甲油..日用品：洗髮精、沐浴乳、牙膏..

例外僅限於「固態手工香皂」，且製作地點必須為免工廠登記的場所（如家庭工作室），才可豁免；故液態香皂仍需建置 PIF，至於 DIY 化妝品，則屬於非合規產品，依法不得販售或提供試用。

小工作室如何因應？

小型業者應先檢視自家產品是否屬於規範範圍。完整的 PIF 檔案需包含 16 項資料，包括產品標籤、製程說明、檢測報告與整體安全評估等；標準認證建議，若在整合資料上有疑問，可尋求檢驗單位或顧問公司協助，以降低錯誤風險，避免在 2026 年制度全面上路後因準備不足而影響經營。

隨著 2026 年 7 月 PIF 制度全面施行，化妝品市場將邁向更高的透明度與安全保障。對小型工作室而言，提早準備才能避免誤觸法規；對消費者而言，選擇合規產品才是真正的安心來源。專家呼籲，不論規模大小，唯有守法經營，才能讓品牌在市場中長久立足，也讓消費者買得放心、用得安心。

免責聲明：本文為法規資訊整理，僅供參考，內容可能依主管機關最新公告有所調整。如需進行產品合法性規劃，建議諮詢專業合格機構或官方法規網站。

原文出處：化妝品法規大變動！小工作室記得要注意這些規範才不會誤觸法規