秋季穿搭救星！5件女生必備單品 保暖輕薄又百搭

一年一度的百貨週年慶又來啦！每到周年慶一定要搶購各大百貨的「加大容量限定組」，容量翻倍、贈品爆棚、價格直接腰斬，錯過真的會搥心肝！今天編輯整理今年最強的週年慶必搶加大組，一次囤好一年份，保養之路不再斷貨焦慮～
超划算周年慶組合1： IPSA流金水大滿貫組
號稱濕敷神器的IPSA流金水，今年週年慶直接祭出200ml×2再送30ml×10的超狂組合，總容量高達430ml，平均1ml只要$3.7，天天濕敷也不心疼。原價$5,080，現在只要$2,610，濕敷控快囤。
超划算周年慶組合２： 資生堂紅妍山茶花精華買1送1
紅妍精華這次祭出50ml買一送一超浮誇組，原價$8,700、週年慶只要$4,350。兩人一起分裝使用，CP值爆表，還能互相督促保養，快揪閨蜜一起買。
超划算周年慶組合3：怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華加大版
Jolin欽點愛用的怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華，今年週年慶限量推出加大22g版本，比平常多出7g，價格卻依舊佛心$2,500。想和天后一樣擦出緊緻澎彈肌，這波真的不能錯過。
超划算周年慶組合4：肌膚之鑰精萃光采激光晶露II 1+1組
號稱「水光玻璃肌養成神器」的激光晶露II，這次一次推出75ml×2加大容量組，再加上滿滿贈品堆成禮盒山，總價值近$35,880，週年慶價只要$22,500，保養控看了都心動。
超划算周年慶組合5：肌膚之鑰精質乳霜1+1奢寵組
被譽為「貴婦乳霜天花板」的精質乳霜，週年慶限時50ml×2超豪華大組，總價值$72,034，指定百貨週年慶再享9折只要$44,550，頂級乳霜派的囤貨首選。
超划算周年慶組合6：NARS持光妝前雙入組
專為上妝前打造光澤膚感的NARS裸光亮顏妝前凝乳，這次週年慶推出30ml×2特惠組，只要$3,150，還送迷你精華水50ml，底妝控一定要先卡位。
超划算周年慶組合7：NARS後台專業遮瑕雙入組
後台指定的明星遮瑕——妝點甜心遮瑕蜜，週年慶推出6ml×2組合只要$2,160，再送迷你遮瑕+旅行刷，體積輕巧帶出門，旅遊補妝神隊友非它莫屬。
超划算周年慶組合8：IPSA ME極致修護加量組
IPSA熱賣的ME極致修護自律循環液，這次週年慶直接祭出67折超狂加大容量，組合包含50ml正貨＋50ml補充瓶，再加贈9ml×2迷你瓶，總容量高達118ml，原價$8,732、現在只要$5,850。跟媽媽一起入手剛剛好，一起把膚況養回穩定健康狀態。
超划算周年慶組合9：IPSA修護歸0精華限定組
被網友封為「膚況急救神品」的修護歸0精華，週年慶推出買2送1多送50ml超佛心組，內含50ml×2正貨＋50ml補充瓶，總價值$9,000、特價只要$5,400。姊妹或同事一起分，一人一瓶超划算，換季修護零負擔。
超划算周年慶組合10：醉象多胜肽緊緻抗老霜1+1組
歐美名人圈愛用的醉象這次也加入戰局！多胜肽緊緻抗老霜50ml×2只要$2,880，等於67折就能買到100ml，緊緻抗老、彈潤光澤一次到位，醫美錢可以先省下來。
超划算周年慶組合11：NARCISO傾我淡香精禮盒
在社群上話題不斷的NARCISO傾我淡香精，週年慶推出90ml+10ml限量組，特價$4,500，溫柔木質花香搭配隨身小香，隨時補香也能優雅不間斷。
超划算周年慶組合12：ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒
經典花香系代表的一生之水，週年慶推出100ml+25ml大容量組，特價$4,550，清透優雅的香氣，是香氛控必收的長青款。
超划算周年慶組合13：TORY BURCH玩轉之境淡香精禮盒
TORY BURCH今年話題新品「玩轉之境」也推出90ml+10ml+7.5ml超值組，週年慶特價$4,550，清新花果香氣輕盈又有記憶點，入門也很適合。
