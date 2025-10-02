為什麼擠痘痘會留痘？怎麼治療？擦藥、敷面膜有用嗎？醫生解析

女性示意圖。圖片來源：Canva

很多人對痘疤有錯誤想像，認為它只是單純的皮膚瑕疵，只要擦藥、敷面膜或等時間過去就能改善。然而，實際上痘疤的生成過程相當複雜，往往與皮膚深層組織的破壞與修復失衡有關。陳裕豪醫師提醒，若未針對痘疤成因進行全面評估，可能會影響治療效果，導致部分患者感到困擾。

痘疤並不只有一種原因

痘痘發炎後，皮膚表面出現紅腫只是表象，更深層的破壞才是痘疤形成的核心，當發炎導致真皮層膠原蛋白流失，皮膚就會塌陷，留下凹陷型痘疤；若修復過度，則可能產生過多纖維組織，形成增生型痘疤。此外，不同的生活習慣、體質與護理方式，也會影響痘疤的嚴重程度。這些複雜因素交互作用，使得痘疤問題遠比一般人想像的棘手。

為什麼治療痘疤常常不理想？

許多患者曾嘗試各種改善方式，但若未針對痘疤型態與膚況進行全面評估，效果可能不如預期；這是因為大多數療程只針對單一層次，卻忽略了痘疤牽涉到沾黏、缺損與膠原不足等多方面問題。單一療程或許能帶來短暫改善，但往往無法長久維持。若沒有針對不同痘疤型態規劃治療，效果自然難以令人滿意。治療效果受多重因素影響，若能針對個別膚況量身規劃，往往能取得更理想的結果。

痘疤要獲得明顯改善，必須同時處理深層沾黏、真皮環境以及膠原再生。陳裕豪醫師分享，臨床上常會以多種方式協同進行，針對不同層次進行調理，以期改善痘疤外觀與膚質狀態。多層次的處理策略有助於提升整體改善幅度與治療穩定性，需由專業醫師評估後規劃實施，患者常常在治療後發現，不只是凹陷變淺，整體膚質與彈性也有顯著提升。這種由內而外的結構重建，才是真正讓痘疤逐步平復的關鍵。

陳裕豪醫師強調，痘疤的成因比想像中複雜，若只依賴單一療程，效果容易受限。唯有透過專業醫師的完整評估，並採取多層次重建的方式，才能針對痘疤根源逐一處理。許多患者在在醫師規劃的協助下，部分患者反應外觀與膚況有所改善；與其反覆嘗試卻失望，不如從現在開始選擇更系統化的治療，讓痘疤真正走向改善之路。

免責聲明：本文內容為一般健康資訊參考，非為特定醫療建議或療效承諾。實際療程成效依個人體質與皮膚狀況而異，請諮詢專業醫師後再行評估。

原文出處：痘疤成因比你想複雜？醫師解析真正關鍵點