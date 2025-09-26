為什麼痘疤會越拖越明顯？修復黃金期只有「這日子」

青春痘好發於年輕人，成年人長壓力痘，常見於頸部、臉部、下巴、前胸、上背部及肩部。圖／123RF

許多人以為痘痘消退後就沒事了，卻忽略了「痘疤」才是真正難纏的問題。痘疤一旦固定下來，不僅影響外觀，隨著時間也可能更加明顯。陳裕豪醫師說明，痘疤治療不宜延後，及早處理有助提升修復效果。

為什麼痘疤會越拖越明顯？

根據臨床觀察，痘疤的形成與皮下組織的沾黏及膠原流失有關。當痘痘發炎時，膠原蛋白過度破壞或新生不足，會導致皮膚凹陷，進而留下痘疤。

陳裕豪醫師指出，許多人誤以為擦保養品就能淡化痘疤，但實際上，痘疤多涉及皮膚結構性問題，若無適當處理，可能隨時間變得更難改善。

修復黃金期的重要性

痘痘剛消退後的三到六個月，被視為痘疤治療的黃金修復期。此時皮膚自我修復力仍然旺盛，若搭配適當治療，有機會降低痘疤固定化的風險。反之，若痘疤長期未處理，組織可能逐漸纖維化，後續處理的難度也會增加。

針對不同型態的痘疤，臨床上可考慮採用「3段式組織重建」方式處理，包括：

1.疤痕剝離，分開痘疤底部的沾黏組織

2.改善痘疤周圍皮膚條件，搭配雷射與專業配方調整

3.適度補充膠原蛋白，協助肌膚填補凹陷

此類分階段處理方式，為目前臨床常見之痘疤改善選項之一，是否適用仍需專業評估。

痘疤處理也是肌膚保養的一環

痘疤治療除了改善外觀，部分患者也反映治療後膚質有所改變，但其與肌膚老化關聯仍需更多研究驗證。陳裕豪醫師提醒，當痘疤組織長期缺損，可能會影響皮膚支撐力，建議應依個人膚況尋求合適處理方式。

小心誤信偏方，選擇專業治療更安心

市面上有許多標榜快速改善痘疤的療程，但陳裕豪醫師強調，痘疤治療涉及皮膚結構，需依個人情況由專業醫師進行評估與判斷，避免因誤信偏方或追求「一次見效」反而造成肌膚二度損傷。在選擇療程或醫師時，建議了解其背景與經驗，以確保後續處理的安全與品質。

痘疤不只是青春問題，及早評估是關鍵

痘疤雖然常見，但每位患者的痘疤型態不同，治療方式也需因人而異。陳裕豪醫師表示，若能在黃金修復期內尋求專業建議，有助於避免痘疤進一步加深，並為肌膚健康打下良好基礎。對於長期受痘疤困擾者，建議可於皮膚穩定期諮詢專業意見，評估合適的處理方式。

免責聲明:本文為健康資訊與治療觀念分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果因人而異，建議有相關需求者應尋求專業醫療機構評估與協助。

原文出處：痘疤越拖越明顯？陳裕豪醫師提醒：掌握修復黃金期有助改善