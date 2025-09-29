2025-09-29 20:01 潮健康
膠原蛋白挑選指南！「4招」養顏美容補充輕鬆掌握
膠原蛋白是維持青春美麗與健康營養的基礎元素，廣泛應用於保養與補充品中。隨著年齡增長，體內膠原蛋白生成逐漸減少，肌膚也可能失去彈性與光澤。此時，適度補充膠原蛋白就像為肌膚展開一場溫和的營養保養，有助維持外在與自信。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻分享膠原蛋白的種類與挑選建議，整理出 4 大重點，幫助你聰明選購，從內而外維持肌膚、關節與整體營養健康。
膠原蛋白的常見應用與研究觀察
膠原蛋白真的有用嗎？根據部分國際研究觀察，膠原蛋白在肌膚保養與營養補充中有其潛在應用價值。以下為三個常見的研究方向：
養顏美容、青春維持
根據 2021 年《International Journal of Dermatology》研究觀察，補充 2.5g ~ 10g 水解膠原蛋白肽連續 3 個月後，部分受試者在肌膚彈性與光澤方面有正向變化。研究仍需更多臨床驗證，但指出膠原蛋白可能有助於肌膚保養。
日常營養補給
2023 年《營養學》研究提到，運動員每日補充 10g 膠原蛋白連續 6 個月後，其生理機能與表現有一定穩定性。該研究為營養干預觀察之一，可能作為日常營養管理參考。
中老年族群保健維持
《Polymers》期刊提到，70 歲男性每天補充15g膠原蛋白 12 週後，主觀回饋整體感受較佳。雖具潛在助益，但仍需配合整體生活與飲食管理。
膠原蛋白 3 大類型比較
營養師游子嫻指出，了解膠原蛋白的類型，有助於依個人需求選擇合適產品：
第一型膠原蛋白：肌膚日常保養
最常見的型態，與肌膚彈性、光澤維持有關。常見來源為牛、豬、魚或雞。挑選水解小分子膠原蛋白，有助人體吸收。
第二型膠原蛋白：關節營養維持
俗稱 UC-II 的非變性膠原蛋白，常見於保健食品，適合熟齡族群或重視活動力者作為日常營養選擇之一。
第三型膠原蛋白：輔助整體保養
常與第一型膠原蛋白並用，為肌膚與身體整體結構提供補充。適合作為日常營養補充來源之一。
挑選膠原蛋白的 4 大重點建議
1. 通過第三方認證
優質產品多具備 SGS、ISO、HACCP 等食品安全檢驗，來源透明且製程嚴謹，是選購的基本門檻。
2. 小分子勝肽設計（約 3000Da）
水解膠原蛋白分子越小，越容易被人體吸收。約 3000Da 被視為目前市面常見吸收效率與穩定度兼具的選擇之一。
3. 牛、魚、豬來源比較
- 牛來源： 含豐富胺基酸，來源穩定，為多數品牌首選
- 魚來源： 分子較小，適合注重吸收速度者
- 豬來源： 價格較親民，但品質依品牌與製程而異
營養師建議依個人體質與飲食習慣選擇來源，並非單一來源就適合所有人。
4. 無添加更安心
膠原蛋白產品如添加糖分、香料或色素，長期可能造成身體負擔。選擇標示「無添加」或具第三方檢驗者，較適合孕婦與敏感族群食用。
營養師小叮嚀：建立長期補充習慣更重要
營養師提醒，膠原蛋白並非立即見效的成分，但透過科學配方與每日補充，有助維持身體正常功能與營養平衡。與其追求快速改變，不如從生活中建立規律習慣，才是投資肌膚與健康的關鍵。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
