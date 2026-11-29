AI重點 文章重點整理： 重點一： 金台灣山莊位於南投鹿谷，為木造多層樓山景民宿並附專屬停車場。

金台灣山莊位於南投鹿谷，為木造多層樓山景民宿並附專屬停車場。 重點二： 原木景觀四人房空間寬敞，設有陽台、浴缸、免治馬桶與安全紗窗。

原木景觀四人房空間寬敞，設有陽台、浴缸、免治馬桶與安全紗窗。 重點三：館內餐飲與早餐豐盛，還有免費品茶、國旅補助與親子友善設施。

住宿推薦！原木景觀四人房、絕美山景陽台、在地美食與豐盛早餐，親子旅遊住宿好選擇" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/895/f_29919895_1.jpg"> 【金台灣山莊】南投鹿谷住宿推薦！原木景觀四人房、絕美山景陽台、在地美食與豐盛早餐，親子旅遊住宿好選擇

這趟南投小旅行，來到位在鹿谷鄉的金台灣山莊，山莊是一整棟紅棕色的木造多層樓建築，附設專屬停車場。

【金台灣山莊】南投鹿谷住宿推薦！原木景觀四人房、絕美山景陽台、在地美食與豐盛早餐，親子旅遊住宿好選擇

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一樓大廳寬敞，除了販售商品，還有寄送明信片專區；櫃台旁兩隻熊娃娃，一進門就讓紜紜眼睛一亮。

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這次入住搭配的是國旅補助專案，方案包含早餐，直接送鳳凰谷鳥園與妮娜巧克力夢想城堡門票，館內用餐九折券。

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館內有電梯，我們房間位在五樓，拖行李上下樓絲毫不費力。

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我們入住原木景觀四人房，整間用天然杉木打造，木質色調很溫馨。房間寬敞，兩張雙人床之外還留得下活動空間，收納也夠用，寢具親膚保暖又不厚重，躺起來格外放鬆。

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冷氣有冷暖功能，夏天不怕熱，冬天不怕冷，房間備有電視，可以看新聞、看卡通；飲水機直接搬到房內，不論泡奶泡茶都方便，梳妝台有一面大鏡子，旁邊附有按壓式吹風機，雖然是按壓式，但使用起來很順手，不會按到手酸。

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靠近陽台還有一處小沙發區和置物平台，沙發區可以坐下來休息，置物平台拿來放東西，空間運用很靈活。

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浴室走大理石質感，空間很乾淨，有浴缸可以放鬆泡個澡，還有免治馬桶，天冷坐墊溫溫的，冬天使用很貼心，沐浴品是法國密碼橄欖精油洗髮沐浴三合一，洗澡洗起來很舒服。民宿響應環保，不提供一次性備品。

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房間連接獨立陽台，安全紗窗裝了卡榫，小孩沒辦法隨便推開，帶小孩住很安心，在陽台可以眺望北勢溪和層層竹海山嵐；這裡也擺了桌椅，山風吹來很涼爽，坐著發呆、放空都很舒服。

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晚餐在館內餐廳吃，圓桌附轉盤，夾菜方便，樓梯下有座尋龍魚池，魚不只能看，也能點來吃。

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桂筍東坡肉肥瘦適中，筍子細嫩，超級下飯。

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烏龍茶溪蝦炸得酥酥脆脆，摻了炸烏龍茶葉，茶香四溢，涮嘴又下酒。

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香炒高麗菜吃起來滿滿水潤度，口感清脆又帶鮮甜，簡單一道也很開胃。

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蒜炒地瓜葉細嫩滑順，蒜香入味，完全吃不到粗硬的梗，清爽解膩。

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金針排骨湯溫潤順口，金針軟嫩，湯裡吃得到不少紮實的排骨肉，喝起來暖心又滿足。

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白飯粒粒香Q，配著菜吃很剛好。

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早餐很豐富：沙拉有優格、芝麻和風、千島三種醬；小菜有地瓜餅乾、肉鬆、火腿片、鹹蛋、鹹炒花生、蒸蛋、菜脯、香菇、麵筋、時蔬、鳳尾筍、豆輪，飲品有現磨咖啡、豆漿，主食是地瓜粥、滷肉飯和附辣醬的黃金炒麵，還有紜紜最喜歡的吐司和饅頭。

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退房前我們到一樓免費品茶，由職人現泡高山烏龍茶，茶湯是金黃琥珀色，入口溫潤不苦澀，在山裡喝著一杯熱茶，和民宿老闆閒聊了好一會兒，為這趟假期畫下溫暖的句點。

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這趟在鹿谷的山居時光很單純，睡到自然醒、吃飯喝茶，沒有趕行程的壓力，最讓人念念不忘的，就是房間窗外一望無際的山景，這份遠離喧囂的感覺令人留念，下次想安靜度假，會想再回來這裡住。

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金台灣山莊

電話：049-2754064

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路25-3號

官網：https://www.kingtaiwan.com.tw

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