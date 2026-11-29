2026-11-29 11:15 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜永康區 。「NT牛排」台南超狂平價牛排！NT牛排加麵不加價，還有自助吧餐食無限吃。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：NT牛排位於台南永康北興路，附免費停車場。
- 重點二：主打平價排餐加麵不加價，內用可享自助吧。
- 重點三：Google 4.8星高評價，寵物友善且環境舒適。
位在北興路上大大扛棒外觀很顯眼，店旁設有專屬的免費停車場。
Google擁有5,522則評論獲得4.8顆星，且是寵物友善餐廳才專程前來品嚐，「NT牛排館」是在 2021創立並正式開幕營業，以超高CP值的澎湃自助吧和舒適環境聞名，最貼心還有附設專屬的免費停車場，店內主打 260 度高溫鐵板現煎排餐，除了基本款的牛排、雞腿排與豬排，也有厚切與海陸雙拼可選，內用還能免費加飯或加麵，份量相當實在。點排餐就能享用自助吧，除了常見的玉米濃湯、生菜沙拉與烤吐司，小高就點三種不同排餐來享用，品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
訂購美味生鮮
大片玻璃落地窗前有擺放菜單供顧客參考。
這是店家室內開放式用餐空間，裡頭空間環境令人很溫馨舒適。
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大們一旁是店家服務吧台，一旁有擺放部分商品供夠買。
吧台旁有放置自助式餐食供自取。
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這室內開放式用餐空間環境很寬敞，有放置木作餐桌座位數很多。
餐廳自助吧檯位於餐廳的中央區域，自助吧檯有放置各式餐食供夾取。
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這張是店家點菜單供顧客自行畫選，菜單主要有超值排餐、厚切系列、深海魷魚系列、雙拼系列、麻辣系列，以及 單點／假日限定烘焙甜點 六大類。
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小高就點NT沙朗牛排280元、莎朗厚切牛排390元及紐約客牛排450元。
自助吧檯上整體餐食整體口感有水準好吃。
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這盤是NT沙朗牛排280元。
這盤NT沙朗牛排份量十足定價親民，這牛排整體口感算是普普的。
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這盤是莎朗厚切牛排390元。
這盤是莎朗厚切牛排份量足夠定價合理，這盤牛排肉質有嚼勁還不錯吃。
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這盤是紐約客牛排450元。
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這盤是紐約客牛排份量足定價合理，這牛排肉質多汁咬起來軟嫩好吃。
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牛肉
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「NT牛排」用餐空間很文青舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
訂購美味生鮮店家資訊：NT牛排
營業時間：11:00–14:30, 16:30–21:30（週一公休）
電話:06-205-2708
地址：710臺南市永康區北興里北興路210號
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位在台南市永康區北興路210號，地點醒目好找，旁邊就設有專屬免費停車場，對開車前往的顧客來說相當便利。
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NT牛排主打平價排餐、加麵不加價，點主餐即可享用自助吧，內容包含湯品、沙拉、吐司等，份量與CP值都受到好評。
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作者認為店內環境文青舒適、服務親切，自助吧餐食有水準；其中紐約客牛排多汁軟嫩，厚切牛排也有嚼勁，整體值得推薦。
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