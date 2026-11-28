AI重點 文章重點整理： 重點一： 椒頌麻辣火鍋結合麻辣鍋、酸菜魚與砂鍋魚頭。

椒頌麻辣火鍋結合麻辣鍋、酸菜魚與砂鍋魚頭。 重點二： 店內由近50年總舖師掌廚，台菜現點現做不預製。

店內由近50年總舖師掌廚，台菜現點現做不預製。 重點三：中式美學裝潢加上停車便利，適合多人聚餐。

每到冬天要聚餐，除了吃鍋還是想吃鍋XD 感謝姝琇姐帶路，讓愛吃鍋的阿璇又收集到一間愛店啦^^這次來到椒頌麻辣火鍋，原本想說就是來吃麻辣鍋，沒想到還吃到好多傳統辦桌才會出現的經典台菜！而且每一道都是現點現做，吃到不少喜歡的料理，連平常不太能吃辣的阿璇都忍不住多吃幾口麻辣鍋，還有讓樂樂一直猛嗑的酸菜魚，已經開始期待下次再揪一波~~~

椒頌麻辣火鍋｜周邊都是停車格，對面就是停車場

不得不說，這絕對也是大加分的原因之一，椒頌位於國平路上，路邊都是停車格，店家對面就是超大片停車場，無論機車或開車前往都很方便。

椒頌麻辣火鍋｜用餐空間融入中式美學，藝術打卡牆與錦鯉天花板

一走進椒頌，最先吸引目光的就是充滿東方美學的裝潢。整體空間帶有濃濃的中式風格，搭配喜氣的色彩與裝飾，營造出熱鬧又有氣勢的用餐氛圍。

進門左側就有一面很有氣勢的特色打卡牆，帶著東方及現代藝術的視覺張力，拍照起來相當吸睛，很適合和朋友、家人一起留下合照。

接下來就是吸睛的天花板上的錦鯉造景，抬頭就能看到一尾尾錦鯉，彷彿悠游在空中，視覺效果很特別，也讓整個用餐空間更有主題性。

從打卡牆到錦鯉天花板，都能看出店家在空間設計上的巧思，聽說都是老闆和闆娘親手打造而成，來這裡除了吃美食，也別忘了抬頭欣賞一下這些很用心的特色裝飾。

從兩人座到多人聚餐的座位都有，不論是情侶約會、朋友聚餐或家庭聚會，都能找到適合的座位。

整體環境不只是漂亮，也呈現華麗又有質感的氛圍，也藏著不少細節，趁等餐的空檔，拍了好多照片。

座墊上也有小巧思，繡花與整體環境氛圍相當匹配。

牆壁看起來像是傳統木製窗櫺意象，也讓整個空間更有設計感。

後方也有雙人座位，不過這次來發現店家很不吝嗇的提供座位，只要有位置兩個人也可以坐得很寬敞舒服。

椒頌麻辣火鍋｜飲料自助吧、調味料區

自助區提供飲料包含分解茶、烏梅汁、芭樂檸檬等飲品，只喝無糖茶的阿璇看到分解茶好欣喜，另外兩款小孩也都能喝，樂樂超開心～自由搭配的調味料區，能依照鍋物與食材調配喜歡的沾醬。

另外還有提供每日限量招待的熬煮豬大骨，完全不浪費食材，又能吃到美味，推薦大家記得來上一碗，真材實料來著。

這裡可以自助加湯，使用傳統長嘴壺，拿著長長的茶壺替鍋物加湯，畫面相當有趣，但還真不簡單，需要有點技術。

椒頌用餐方式也很方便，採用掃碼點餐搭配桌邊服務鈴，其實用餐途中如果需要加湯或其他協助，也可以按服務鈴通知店員，整體點餐與用餐流程相當便利。

椒頌麻辣火鍋｜菜單選擇豐富，單點、套餐都可以

椒頌的菜單除了火鍋，還有各式經典台菜料理，可以依照用餐人數與喜好選擇單點，或直接搭配套餐。

如果是兩人用餐，可以挑選喜歡的鍋物與配料；多人聚餐則很推薦除了火鍋，再搭配幾道台菜一起分享，整桌菜色會更加豐富，也能一次吃到不同料理。

椒頌麻辣火鍋｜招牌鍋物推薦：麻辣鍋與酸菜魚

椒頌麻辣鍋

來到椒頌麻辣鍋，當然要點招牌椒頌麻辣鍋！湯底是店家獨家研發，辛、辣、香、麻層次豐富，鍋內還附有鴨血與豆腐，吸收湯汁後相當入味。

肉品推薦可以選擇溫體牛、溫體豬，放進麻辣湯底裡涮煮，讓肉香與湯底的香麻滋味融合。

阿璇平常其實不是很能吃辣，但為了這鍋麻辣湯，我可以！湯頭不只是單純的辣，還能感受到不同層次的香氣與麻感，喜歡麻辣鍋的人可以試試。

頌香酸菜魚

除了麻辣鍋，另一道讓阿璇驚艷的就是頌香酸菜魚。

湯頭帶有酸菜的香氣，酸香爽口，喝起來溫和不嗆酸，搭配魚肉一起吃很開胃，魚片口感鮮嫩，放進酸菜魚湯裡更能吸收湯頭風味。樂樂非常喜歡，整個人卯起來嗑魚片，完全停不下來！個人覺得涮魚涮肉都好吃～

金椒砂鍋魚鍋

隔壁桌的金椒砂鍋魚鍋也是大獲好評!!!

這鍋砂鍋魚頭特別的是不使用沙茶，而是以扁魚、柴魚、豬大骨及蛋酥熬出鮮甜湯頭，搭配豐富配料一起煮，整鍋相當澎湃。

和麻辣鍋、酸菜魚相比，這款湯頭走的是溫潤鮮甜路線，喜歡傳統砂鍋魚湯風味的人可以列入選擇。結果我們六大一小吃不完還打包，聽老闆的話帶回家煮越煮越美味(讚)!!!

椒頌麻辣火鍋｜近五十年總舖師掌廚，經典台菜現點現做

椒頌另一個很大的特色，就是除了火鍋，還能吃到傳統辦桌料理。

店內台菜由擁有近五十年經驗的總舖師掌廚，堅持不使用預製菜，每道料理都是現點現做。將過去辦桌常見的經典菜色帶進餐廳，讓大家平常聚餐也能品嚐到總舖師的手路菜。

台灣鹹豬手

台灣鹹豬手是這次很喜歡的一道，豬腳先滷過再炸，外層帶有酥脆口感，搭配香氣十足的蒜酥一起吃，越吃越涮嘴。

最棒的是肉質不會乾柴，仍保有口感，喜歡豬腳料理的人可以點來分享。

手工芋丸、八寶丸

手工製作的芋丸與八寶丸，吃起來和機器製作的口感確實不太一樣，可以吃到不同食材的香氣與層次，餡料非常扎實。

我全都要三杯雞

很有趣的一道菜，有別於傳統三杯雞，阿璇覺得這樣更對年輕人口味，更夠味的塔香版滷味大集合加上三杯雞，不自覺就會多扒好幾口白飯XD

筍乾封肉

這道也是辦桌必備，肥瘦適中，筍乾跟封肉都很入味，滿嘴鹹香但又不膩口。

五柳枝鮮魚

五柳枝醬汁酸甜清爽，魚肉吃得出新鮮細嫩，依舊好下飯哈哈

糖醋肉

吃起來外酥內嫩，酸甜適中的糖醋醬汁很討小朋友的喜愛～

南靖豬肝

不只菜名特別，也吃得出這道料理的費工，豬肝經過先煎炸定型、再與醬汁快炒，難怪豬肝口感可以軟嫩細緻，敢吃豬肝的可以點～

從魚料理、豬肉料理到經典三杯風味，菜色相當豐富，也很有傳統辦桌的感覺。多人聚餐時很推薦多點幾道一起分享。

椒頌麻辣火鍋｜用餐心得

這次來椒頌，最喜歡的不只是麻辣鍋、酸菜魚，還能吃到近五十年經驗總舖師掌廚的經典台菜，每道現點現做，火鍋、辦桌菜一次滿足！

餐點選擇豐富，用餐環境也很有特色，加上自助吧與對面大片停車場，整體用餐相當方便。

謝謝姝琇姐帶路，阿璇又收集到一間愛店啦！以上簡單小分享～

椒頌麻辣火鍋｜期間優惠

目前店家推出農曆新年前免收服務費的優惠，想來用餐的朋友可以把握時間，實際活動期限及內容仍以店家最新公告為準。