AI重點 文章重點整理： 重點一： 東區新開savœur法式冰淇淋店，抹茶季延長至11月後一週。

東區新開savœur法式冰淇淋店，抹茶季延長至11月後一週。 重點二： 提供丸久小山園8種抹茶粉，每天僅出2種口味可選。

提供丸久小山園8種抹茶粉，每天僅出2種口味可選。 重點三：雙口味160元，特別款需加價，週末限定甜筒要早點搶。

身為資深重度抹茶控，丸久小山園的抹茶粉是家裡常駐抹茶粉，偶爾都會刷一杯抹茶拿鐵～這次savœur提供的口味從常見的綠樹、若竹、五十鈴、青嵐、又玄，到茶道等集合和光和金輪都有，還有比較少見的千木の白，這次就是衝著千木の白造訪，原本想連若竹一起入手，結果最後一杯被前一位客人點走了⋯⋯

現挖雙口味的售價是160元，特別款需要加價，像千木の白要另外加價45元，所以這杯就是205元。自動點餐機付款方式多元，電子支付、信用卡都OK！一款選了千木の白，另款選了瑪黑茶的皇家婚禮茶，是帶著奶香和焦糖香的口味，不過就無法吃出不同抹茶粉的風味變化，有點可惜，好消息是店家說原本只有11月限定的品抹茶季還會延長一週，抹茶控可以把握機會～





之前在永和愛店highfive吃到千木の白就很喜歡，清新又有足夠旨味和回甘的特性，在這杯冰淇淋也有表現出來，是重抹控也能滿足的味道！美中不足是沒有選到雙抹茶款，沒能和千木の白比較，不過和皇家婚禮茶混著吃也是另種風味，挺搭～

savœur現在的販售方式是自動點餐機點單付款，再入內取餐，店內有一些座位，社群很紅像是花椰菜的抹茶酥頂甜筒是週末限定，且每天限量，要注意別白跑一趟。

《savœur 冰淇淋融化之前》

📍 地址：台北市松山區吉仁里八德路三段74巷95號

🚇 交通：忠孝敦化站，1號出口步行約10分鐘

🕛 營業時間：四1200~1830；五1400~2100；六1300~1900；日1200~2100

❌ 公休日：星期一二三