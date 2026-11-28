2026-11-28 21:48 Suru
東區超夯法式冰淇淋店！限定品抹茶季倒數計時
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東區新開savœur法式冰淇淋店，抹茶季延長至11月後一週。
- 重點二：提供丸久小山園8種抹茶粉，每天僅出2種口味可選。
- 重點三：雙口味160元，特別款需加價，週末限定甜筒要早點搶。
2023在桃園的法式冰淇淋店savœur，桃園店結束後在今年東區街邊開了新門市，11月還有限定的品抹茶季，提供京都百年品牌丸久小山園八種抹茶粉，每天提供兩種口味，特別款要再加價，抹茶控可以把握最後提供時間趕快衝！
身為資深重度抹茶控，丸久小山園的抹茶粉是家裡常駐抹茶粉，偶爾都會刷一杯抹茶拿鐵～這次savœur提供的口味從常見的綠樹、若竹、五十鈴、青嵐、又玄，到茶道等集合和光和金輪都有，還有比較少見的千木の白，這次就是衝著千木の白造訪，原本想連若竹一起入手，結果最後一杯被前一位客人點走了⋯⋯
現挖雙口味的售價是160元，特別款需要加價，像千木の白要另外加價45元，所以這杯就是205元。自動點餐機付款方式多元，電子支付、信用卡都OK！一款選了千木の白，另款選了瑪黑茶的皇家婚禮茶，是帶著奶香和焦糖香的口味，不過就無法吃出不同抹茶粉的風味變化，有點可惜，好消息是店家說原本只有11月限定的品抹茶季還會延長一週，抹茶控可以把握機會～
之前在永和愛店highfive吃到千木の白就很喜歡，清新又有足夠旨味和回甘的特性，在這杯冰淇淋也有表現出來，是重抹控也能滿足的味道！美中不足是沒有選到雙抹茶款，沒能和千木の白比較，不過和皇家婚禮茶混著吃也是另種風味，挺搭～
savœur現在的販售方式是自動點餐機點單付款，再入內取餐，店內有一些座位，社群很紅像是花椰菜的抹茶酥頂甜筒是週末限定，且每天限量，要注意別白跑一趟。
《savœur 冰淇淋融化之前》
📍 地址：台北市松山區吉仁里八德路三段74巷95號
🚇 交通：忠孝敦化站，1號出口步行約10分鐘
🕛 營業時間：四1200~1830；五1400~2100；六1300~1900；日1200~2100
❌ 公休日：星期一二三
精華 FAQ
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店家主打11月限定的品抹茶季，並且因為人氣高而延長一週。活動提供丸久小山園多款抹茶粉製作冰淇淋，對抹茶控來說是很值得把握的期間限定。
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店內使用京都百年品牌丸久小山園的8種抹茶粉，像綠樹、若竹、五十鈴、青嵐、又玄、和光、金輪與千木の白等；雙口味售價160元，特別款需再加價。
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目前採自動點餐機點單付款，支援電子支付與信用卡，之後再入內取餐。店內有座位，週末限定的花椰菜抹茶酥頂甜筒每日限量，建議提早前往避免撲空。
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