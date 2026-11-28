AI重點 文章重點整理： 重點一： 黑白沙漠是埃及西部最具代表性的自然奇觀。

黑白沙漠是埃及西部最具代表性的自然奇觀。 重點二： 尼羅河遊輪可輕鬆沿岸探訪神殿與傳統村落。

尼羅河遊輪可輕鬆沿岸探訪神殿與傳統村落。 重點三：夜臥火車與阿拉伯風帆船帶來特別旅行體驗。

埃及除了為人熟知的古蹟神殿外，還有黑白沙漠的自然奇景，並可在沙漠中的特色帳篷裡過夜。搭乘尼羅河遊輪是埃及旅遊的一大特色，白天探訪沿岸古蹟，晚上住宿在船上，行程好輕鬆，更有搭乘夜臥火車與阿拉伯風帆船的特別體驗，埃及旅行真是豐富多元。

埃及最具代表性的自然奇觀—黑白沙漠

埃及有著名的黑沙漠與白沙漠，皆位於西部撒哈拉沙漠邊緣，兩個沙漠距離不太遠，許多埃及西部沙漠旅遊行程會安排一起探訪，是埃及除了古文明神殿外，最具代表性的自然奇觀。

黑沙漠在金黃色的沙漠中，散落無數座圓錐形的黑色小山丘，地上覆蓋一層黑色的火山玄武岩碎石與鐵質粉末，成因是因為在數千萬年前，當地曾發生大規模火山活動，形成如今宛如月球或火星表面的荒涼奇景。

白沙漠則地面與岩石呈現一片雪白或奶油色，有造型奇特的巨型白堊岩風蝕柱，成因是遠古時期這裡曾是一片深海，海底沉積海洋生物骨骼與鈣質，形成白堊岩，後來地殼隆起海水退去，經過數百萬年的風沙雕刻，才形成這些鬼斧神工的天然雕塑。

來到埃及沙漠，最難忘的莫過於來場與大自然親近的露營體驗，晚餐是圍著營火享用烤全羊及烤雞，邊吃邊欣賞夜晚漫天的繁星，晚上睡在沙漠中特色帳篷裡，體驗不同的住宿方式。不同於一般山林露營的綠意盎然，沙漠露營帶來的是一種極致原始的荒涼之美，能給人永生難忘的回憶。

乘船遊覽沿岸古蹟—尼羅河遊輪

尼羅河被譽為「埃及的生命之河」，孕育了古埃及數千年的農業、城市與文明，搭乘尼羅河遊輪是埃及旅遊最具代表性的體驗之一，沿著尼羅河航行，可以欣賞兩岸田園風光、傳統村落與沙漠景觀，船停泊時可下船造訪沿岸壯觀的神殿與古蹟。經典的航線是從亞斯文前往路克索，沿途約220公里，安排船上住宿3~4晚，旅程非常輕鬆愜意。

遊輪晚上會舉辦化妝舞會，旅客可入境隨俗在神殿附近的攤販，購買具有當地特色的服飾，參加晚上的盛會，穿上傳統服飾後，每個人都成了埃及人。活動中有著名的肚皮舞表演，女舞者有時會邀請觀眾上台互動，讓活動充滿歡樂氣氛。此外，還有旋轉舞表演，男舞者穿著多層鮮豔的圓形裙襬，隨著音樂不斷旋轉，形成像彩色陀螺般的視覺效果。

體驗不一樣的住宿—夜臥火車

埃及住宿很特別，除了上述沙漠露營與遊輪外，還有搭乘夜臥火車。埃及幅員遼闊，許多古蹟集中在南部，搭乘夜臥火車可利用夜間移動，讓第二天醒來時已抵達目的地。夜臥火車主要採用雙人臥鋪包廂，白天是面對面的座椅，晚上服務人員會將座椅整理成上下兩張床鋪，十分有趣。

乘風悠遊尼羅河—阿拉伯式風帆船

在埃及南部的亞斯文搭乘由努比亞人駕駛的傳統阿拉伯式風帆船，是非常具有地方特色的旅遊體驗。這種傳統木製帆船船身輕巧，搭配高聳的三角形白色風帆，依靠自然風力航行，不需要引擎推動，讓旅客用緩慢的速度欣賞尼羅河風光，特別是黃昏時，金色光芒灑落在尼羅河面上，與兩岸的棕櫚樹、沙漠山丘與傳統村落，交織成一幅美麗的風景畫。

永信旅行社的「古埃及紅海.尼羅河.黑白沙漠12天」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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