2026-11-28 14:33 金亮亮吃喝玩樂趣
【豐年靈芝菇類生態農場】南投埔里親子景點推薦！採菇體驗、烤菇 BBQ、DIY 手作一次玩翻天
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：豐年靈芝菇類生態農場適合南投埔里親子同遊。
- 重點二：園區提供採菇、烤菇BBQ與導覽認識菇類。
- 重點三：還有DIY手作、闖關遊戲與伴手禮可體驗。
帶孩子出門玩，最喜歡找那種有得玩、有得吃，還能學到東西的親子景點，這次我們來到南投埔里的豐年靈芝菇類生態農場，園區有提供停車場，這次帶著紜紜一起來玩，舊地重遊的感覺依舊新鮮有趣。
行程一開始，人員會先進行導覽，教我們正確的採菇方式，也認識現場各式各樣的菇品種。導覽過程中也讓我們試喝靈芝茶，喝起來帶一點微微的苦味，也順道試吃了香菇餅乾，餅乾口感酥脆，帶著淡淡的菇香。
這次我們體驗的是平日限定烤菇套裝，內容包含採菇體驗（折抵 100 元）、烤菇 BBQ、夏日探險號組裝、大風吹闖關遊戲，以及咖啡飲品或冰淇淋擇一兌換。另外還有快閃限定農場體驗券，可以體驗 HUGO 造型時尚工坊 DIY。
採菇體驗是小朋友最期待的環節，現場提供小竹簍跟小提籃兩種容器，我們讓紜紜揹上小竹簍，小小的身子揹著竹簍，模樣可愛極了，走進菇寮，紜紜自己動手，一朵一朵把新鮮菇類採下來，這裡除了菇類，還有木耳跟靈芝，收穫滿滿。
把剛剛採好的新鮮菇拿來做烤菇 BBQ，先用剪刀修剪，去掉多餘的部位，清洗乾淨後擺盤，再送上烤台烘烤。
盤中的奶油遇熱融化，飄出淡淡奶油香氣，烤好的香菇水分飽滿、口感濕潤，可以沾胡椒鹽，或是芥末椒鹽，吃起來很涮嘴，100 元的份量，剛剛好夠我們一家三口吃。
夏日探險號是環保材質，防水又撕不破，大人跟小朋友一起動手組裝，完成後變成一輛可愛的小車車。
帶著這臺探險號來闖關，遊戲叫「大風吹，吹到什麼」——把探險號放在起跑線，使盡全力往前吹，吹到哪個圖案，就能帶走對應獎品。
這次我們幸運吹到菇精靈磁鐵，回來貼在冰箱上，每次看到都會想起這趟豐年農場的小旅行，很有紀念意義。
行程最後可以在咖啡飲品跟冰品之間擇一兌換，我們選了水果冰棒，這支以奇異果為基底，裡面鑲著草莓果肉，吃得到真實水果，天然又清爽，我們很喜歡。
除了平日限定套票，我們另外還有一張快閃限定的農場體驗券，領到 HUGO 造型時尚工坊 DIY 材料包後，可以自己動手縫製可愛的帽子跟鞋子，裡面還有一隻香菇娃娃，這個娃娃很有巧思，拉開拉鍊裡面是環保提袋，討喜又實用。
現場只要拍照打卡，就可以獲得 HUGO 祈福小卡，這張木頭小卡上面印著一隻小香菇。
現場販售許多菇類伴手禮，各式特色伴手禮可以挑選，像是黑木耳果凍、香菇餅乾等，可以挑個喜歡的帶回去送給親友。
現場還準備了可愛的靈芝造型髮箍，忍不住拿來戴上拍照，一家三口一起變身靈芝小精靈，留下有趣的合照，也為這趟農場之旅增添不少歡樂回憶！
平常吃香菇，多半是在餐桌上，這次帶著紜紜走進菇寮，親手摘下新鮮香菇，才知道原來一朵香菇的生長有這麼多學問，從導覽認識菇類、親手採菇、現烤現吃，到手作 DIY，每個環節都好玩又有收穫，很推薦給想安排南投親子行程的家庭。
豐年靈芝菇類生態農場
地址：南投縣埔里鎮水頭里東潤路 58 號
電話：049-2926959
營業時間：週一至週日 08:30–17:00（除夕、颱風天公休）
粉絲團：https://www.facebook.com/farmrichyear/
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精華 FAQ
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文章主打南投埔里的親子景點，因此最適合帶孩子出遊的家庭前往。園區有採菇、烤菇、DIY與闖關等活動，能讓大人小孩一起玩、一起學，行程豐富又有互動感。
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平日限定烤菇套裝包含採菇體驗可折抵100元、烤菇BBQ、夏日探險號組裝、大風吹闖關遊戲，以及咖啡飲品或冰淇淋擇1兌換，內容多元且很適合親子參加。
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除了採菇和烤菇，現場還有HUGO造型時尚工坊DIY、拍照打卡送祈福小卡，以及黑木耳果凍、香菇餅乾等伴手禮。整體兼具遊玩、手作與購物樂趣。
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