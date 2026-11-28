AI重點 文章重點整理： 重點一： 島語自助餐廳主打放慢步調的用餐氛圍。

島語自助餐廳主打放慢步調的用餐氛圍。 重點二： 雪蟹腳、干貝握壽司與龍蝦最受推薦。

雪蟹腳、干貝握壽司與龍蝦最受推薦。 重點三：甜點走清爽細緻路線，適合聚餐犒賞自己。

在台北這座步調快速的城市，吃一頓飯有時也像在與時間賽跑。一邊吃飯、一邊滑手機，結束後卻不一定記得剛才吃了什麼。這次走進位於台北漢來大飯店的「島語自助餐廳」，卻有種讓人不自覺放慢腳步的感覺。這裡不只是提供豐富餐點的吃到飽餐廳，也適合和親友坐下來好好享受美食、聊天，度過一段不必趕時間的用餐時光。

島語台北漢來店提供多樣海鮮料理，包含冰鎮螃蟹等海鮮食材，整齊陳列於冰台上，讓饕客能依喜好挑選。 圖片來源／小R攝影

島語的餐點選擇豐富，從海鮮、日式料理到熱食、炸物及甜點，都能找到不同的美食選擇。對於喜歡海鮮的人來說，雪蟹腳絕對值得列入優先品嘗名單。蟹肉飽滿，入口帶有自然鮮甜，不需要太多調味，就能吃出海鮮本身的風味，也是我當天最喜歡的料理之一。

島語台北漢來店設有現場料理區，師傅準備帆立貝握壽司及多款握壽司，讓饕客能近距離欣賞料理製作過程。 圖片來源／小R攝影

另一道讓我印象深刻的是干貝握壽司，干貝厚實，帶有鮮甜口感，搭配醋飯相當合拍，整體味道清爽，不會過於厚重。如果只能挑選兩道最推薦的料理，雪蟹腳和干貝握壽司絕對是我的前兩名。

島語台北漢來店的餐桌上擺滿豐盛料理，包含龍蝦及酥炸海鮮，搭配飲品享用，為自助餐增添豐富選擇。 圖片來源／小R攝影

當天第一輪取餐，我也沒有打算客氣，直接先拿了龍蝦。龍蝦肉質鮮甜，剝殼也算方便，吃得到紮實的肉感。熱食區的炸物同樣有亮點，外層酥脆、內部保持軟嫩，趁熱享用特別加分。原本只是想拿來嚐鮮，沒想到吃完後，還會讓人想再回去取餐。

島語台北漢來店的甜點擺盤精緻，搭配新鮮水果與醬料點綴，視覺清爽，為豐盛的一餐增添甜蜜滋味。 圖片來源／小R攝影

吃完主餐，甜點自然也不能錯過。島語的甜點並非以誇張造型或濃郁甜味取勝，而是走清爽、細緻的路線。搭配水果一起享用，甜度適中，份量也恰到好處，適合在一頓豐盛的餐點後，為這次用餐畫下句點。

整體而言，島語吸引我的地方，不只是豐富的餐檯選擇，還有讓人能夠自在享用美食的用餐氛圍。從雪蟹腳、干貝握壽司到龍蝦與甜點，每一道料理都有值得細細品嘗的地方。在台北這種什麼都很快的城市裡，能有一個地方讓人願意放慢腳步，好好享受一頓飯，其實相當難得。如果最近也想找個地方和家人、朋友聚餐，或單純犒賞自己一頓豐盛的美食饗宴，島語可以列入口袋名單。

餐廳資訊

餐廳名稱：島語自助餐廳（台北漢來店）

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓（台北漢來大飯店）

電話：02-2788-1568

營業時間：

平日午餐 11:30～14:30

平日晚餐 17:30～21:00

假日午餐 11:30～14:00

假日下午餐 14:30～17:00

假日晚餐 18:00～21:30

訂位方式：可透過官方線上訂位系統或電話預約。