2026-11-28 09:32 卡娃思 / 開心趴趴走
走讀一日遊桃園【大溪老城區古城】，三大核心看點（百年巴洛克風格牌樓歷史街屋、12座無圍牆木藝生態博物館和老宅古道)
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大溪老城區以400公尺老街與巴洛克街屋聞名。
- 重點二：無圍牆木藝生態博物館串聯12座免費館舍。
- 重點三：老宅古道、古宅與宗教景點構成走讀路線。
桃園大溪【老城區和古城】
我在大溪中正公園看路標才得知，而這是不熟悉的我所不知道也不曾用老城的角度來看它，初探一訪之後就想給自己和朋友來這兒輕旅主題，定調為走讀古城，了解得越多之後，就會被古城的魅力吸引，一而再的拜訪，上個月開心趴趴走的足跡踏變遍了！
壹、「大溪古城」通常是指台灣桃園市的大溪老城區（以大溪老街為核心的歷史聚落）。
- 大溪老城區是大漢溪航運繁盛時期發展起來的貿易重鎮，當時板橋林本源家族曾在此興建城堡、大宅（通議第）以防範械鬥及原住民。如今，大溪老城區以保存完整的日治大正時期巴洛克風牌樓街屋、木藝文化以及無圍牆的「大溪木藝生態博物館」聞名。
大溪老城區核心看點：百年巴洛克風格牌樓歷史街屋/ 「400公尺老街」
- 集中在和平路（老街）與中山路（新南老街）。
- 和平路（老街）是最早發展的核心街道（舊稱「下街」）：全長約400公尺，也是今日遊客造訪大溪老街最主要的觀光商圈。
- 著名的就是日治大正時期（1919年左右）因市區改正而保留至今的百年巴洛克風格歷史街屋，立面牌樓融合了西洋拱門、羅馬雙柱與閩南傳統的吉祥浮雕（如魚、蝙蝠等），是台灣極具代表性的折衷主義建築群。
🔺「協興」
- 店屋的格局為兩落一過水，牌樓面有圓形間柱及3道圓拱，間柱柱身及柱墩表面為洗石子，柱頭以上使用清水紅磚砌築。山牆兩側利用紅磚橫豎疊砌出花樣，巧思獨具。協興本店原名「恆產」，經營建材及煤炭，後易名「協興」，1967年轉作藥局，是大溪老街少數未曾易主的店屋。
🔻「協和木器行」
- 老字號木器店，創立於 1926 年。由大溪木藝匠師林先文（人稱「阿文師」）創立，現已傳承至第三代林繼民師傅。
- 建築結合了日治時期大正街屋的牌樓立面與清代閩南長形街屋的空間格局，展現出大溪木器老街「前店後廠」的商業建築特色。
- 商號匾額標誌：牌樓正中央設有醒目的匾額框，分別刻有家族商號「黃日香」與舊商號「協和」字樣，是辨識老街家族歷史的重要印記。
🔻「協盛木器行」：結合私房料理「姚茶館」
- 創立於1940年、傳承三代的大溪木藝老店，並結合老宅家常菜餐廳經營。
- 地址桃園市大溪區和平路91號。
- 特色①木藝：傳承三代逾85年的木器老店，以自然風乾三年以上的木材製作神桌、客製化家具、微笑椅、玄關衣帽架與梢楠木姓名吊牌等
- 特色②私房料理餐廳：隱身於老街長形街屋與天井老宅空間中，保留紅眠床、八角床與木器陳設，提供家常菜與合菜（如手工燒卷、菜脯蛋、塔香茄子、滷桂竹筍等）。用餐時段多為中午（平日約 11:00–14:00、假日約 11:00–15:00），晚餐與餐點建議提前致電預約。
🔻「廖心蘭豆乾」
傳承五十餘年古法工藝，在大溪老街設有實體門市提供現滷豆干，也推出多款常溫真空包裝伴手禮，是台灣常見的休閒零食與大溪必買名產。
貳、無圍牆木藝生態博物館，共12座💕
整個老城區是一座活的博物館，包含壹號館、（舊校長宿舍）、武德殿（日治武道場）、風飛飛故事館等12座由日式警察宿舍或公會堂修復而成的館舍，散落於街區中免費開放參觀。
⒈老城區與日式宿舍群😳
- 壹號館（中正路68號）：由1920年大溪公學校校長宿舍修復，為木博館首座開放館舍與資訊中心。
- 大溪歷史館（普濟路23號）：由日治時期警察宿舍群改建，以常設展呈現大溪地方發展與生活故事。
- 工藝交流館（普濟路7號）：由日治時期警察宿舍修復再利用，作為工藝展示與交流空間。
- 藝師館（普濟路52號）、木生活館（普濟路21-3號）、大溪公會堂（普濟路21-3號）、大溪武德殿（普濟路33-3號）、六廿四故事館（普濟路48號）、鳳飛飛故事館（普濟路5號）、大溪創生館（中山路48號）、大溪國小日式宿舍（普濟路84號3號、4號）及工藝基地等。
⒉月眉區古蹟😳
- 李騰芳古宅（月眉路198巷32號）：建於1864年的閩式古宅，為國定古蹟，距老城區步行約25分鐘。
⒊歷史古道與大溪橋😳
- 石板古道（月眉古道），感受當年的碼頭貿易，這是以前挑夫運送物資的要道，往下走即可連接到充滿巴洛克風情、傍晚會點燈的行人景觀地標「大溪橋」。
4.「宗教」：教會廟宇，走進信仰遇見浪漫😘
精華 FAQ
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最核心的是和平路與中山路一帶的老街街屋，保留日治大正時期巴洛克牌樓立面；再加上木藝文化、無圍牆博物館與周邊古道古宅，形成完整走讀風景。
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它不是單一展館，而是把老城區內修復的日式宿舍、公會堂、武德殿等12座館舍串聯起來，分散在街區中免費參觀，像一座活的城市博物館。
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可先逛老街看百年街屋與木器老店，再走訪壹號館、武德殿等館舍，接著前往月眉古道與李騰芳古宅，傍晚順道看點燈的大溪橋與周邊廟宇教會。
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