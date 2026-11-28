年底想約姊妹拍照、交換禮物，這幾款冬季甜點可以先存起來！臺北嘉佩樂酒店攜手法芙娜推出三層巧克力下午茶，每天只供應10組，吃完還能到大廳拍聖誕樹。英格莉莉則把經典蜜糖吐司淋上熱巧克力，光看巧克力流下來就想開錄。若打算在家開派對，台北老爺的粉紅禮物盒蛋糕、春上的草莓可可雙色蛋糕，也很適合帶去和朋友一起切開分享。

臺北嘉佩樂酒店×法芙娜｜三層下午茶每日10組，吃完再拍大廳聖誕樹

想找一間能慢慢聊、又好拍照的飯店下午茶，臺北嘉佩樂酒店鵲羽軒於11月29日推出法芙娜聯名雙人下午茶。三層茶點架上有嫩綠的茉莉焦糖馬卡龍、柔粉色的草莓洛神花慕斯，還有紅、綠、白三色三明治，整桌擺好就很有過節氣氛。用餐前後也可以到大廳拍聖誕樹，今年的裝飾融入臺灣藝術家林為紳的創作元素。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

甜點以法芙娜瓜納拉70%黑巧克力為主角。蘋果焦糖脆餅巧克力蛋糕用帶有肉桂、香草香氣的蜜蘋果襯托可可苦甜，金桔伯爵茶巧克力泡芙則加入糖漬臺灣金桔，咬開有柑橘酸香。司康也有臺灣味，裸麥麵糰揉進臺南煙燻龍眼，搭配無花果果醬和香草香緹鮮奶油一起吃。

圖片來源：臺北嘉佩樂酒店提供

圖片來源：臺北嘉佩樂酒店提供

鹹點有煙燻鮭魚可麗餅，以及撒上法芙娜可可粉的松露鵝肝芭菲。想喝點暖的，活動期間還有以62%巧克力、熱牛奶和鮮奶油調製的熱巧克力，可選經典原味或加了北海道奶霜與覆盆莓脆粒的版本。想帶甜點赴約，酒店的 Atelier Plume 點心坊另有焙茶芝麻聖誕蛋糕、瓜納拉巧克力蕎麥茶聖誕樹幹蛋糕。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

活動資訊｜2026年11月29日至2027年1月3日，於臺北嘉佩樂酒店鵲羽軒供應。雙人下午茶每位1,880元起，每日限量10組。

英格莉莉｜蜜糖吐司淋上熔岩巧克力，雙人套餐還送毛呢包

以前和朋友約下午茶，總要一起分一份蜜糖吐司？英格莉莉今年推出「櫻桃巧克力熔岩蜜糖吐司」，把溫熱巧克力淋在外酥內軟的金黃吐司上，再加糖漬櫻桃、冰淇淋和鮮奶油。想拍短影音，可以先錄下巧克力沿著吐司流下來的樣子，再趁冰淇淋還沒融化挖一口。

圖片來源：英格莉莉官方

想順便吃正餐，「冬日櫻語・巧克力雙人饗宴」包含燉飯、義大利麵各一份、特調飲品兩杯和一份熔岩蜜糖吐司。追蹤英格莉莉官方 Facebook 或 Instagram，點餐時出示畫面，雙人套餐享1,388元起的粉絲價。點指定套餐另送深藍色毛呢風水餃包一個，送完為止。

活動資訊｜櫻桃巧克力熔岩蜜糖吐司建議售價420元。雙人套餐原價1,520元，粉絲優惠與贈包活動至2027年1月5日。

台北老爺酒店｜240元粉紅禮物盒蛋糕，放上派對桌就好拍

交換禮物還沒拆，可以先切這盒！台北老爺酒店一樓「老爺烘焙坊」的「粉紅禮物」做成粉色禮盒，搭配白色緞帶造型與金色蝴蝶結，切開是海綿蛋糕、藍莓果餡和藍莓白巧克力慕斯，一款240元。多人聚會則可以選「莓好聖誕」草莓生乳蛋糕，表面擺上草莓、藍莓和聖誕老人裝飾，有5吋1,180元、7吋1,680元兩種尺寸。

圖片來源：台北老爺酒店提供

偏愛巧克力，可以挑撒著糖粉、像覆上一層薄雪的「冬日樹語」樹幹蛋糕，內有夏威夷豆帕林內脆餅，售價850元。系列另有以彎月巧克力點綴的「聖誕夜曲」提拉米蘇塔240元，以及義式節慶麵包「潘納朵尼」780元。

預訂資訊｜台北老爺酒店一樓老爺烘焙坊，即日起至2026年12月23日開放預訂，12月1日至12月26日提貨，須於提貨日前3天完成預訂。

春上布丁蛋糕｜草莓可可切出粉棕雙色，10間門市限定開賣

喜歡拍蛋糕切面，可以把春上布丁蛋糕的「莓好巧遇」放進聚會清單。粉嫩草莓和深棕可可兩種蛋糕體切開後分層鮮明，裡頭藏著酸甜草莓凍粒，上面還撒了水滴巧克力。想吃可可味更濃的，就選「黑曜可可」，鬆軟的可可蛋糕裡也吃得到水滴巧克力。兩款皆為冬季限定，於10間指定門市販售。

圖片來源：春上布丁官方