AI重點 文章重點整理： 重點一： 台南30年老店甲林商店轉型冷凍料理包，主打經典菜色宅配到家。

台南30年老店甲林商店轉型冷凍料理包，主打經典菜色宅配到家。 重點二： 海鮮炒飯、雞腿排、雪花牛與小菜皆可加熱即食，搭配彈性高。

海鮮炒飯、雞腿排、雪花牛與小菜皆可加熱即食，搭配彈性高。 重點三：產品可微波或隔水加熱，適合忙碌家庭節省備餐時間。

平常忙工作又要照顧兩個孩子，有時候真的會希望煮飯這件事可以輕鬆一點，不用花太多時間備料，也能讓全家吃得飽足又滿意。尤其家裡有挑嘴的小朋友，準備餐點還是得花點心思，最好是大人喜歡、孩子也願意吃的菜色。

最近發現甲林商店有不少適合在家享用的料理，原來品牌是從台南在地經營30年的餐廳轉型而來，由第二代接手，把原本餐廳裡的人氣經典菜色，變成方便保存的冷凍料理包，讓以前熟悉的餐廳好味道，在家也能輕鬆享用。

這次挑了海鮮什錦炒飯、醬香雪花牛、富貴雞腿排、蜜汁雞腿排、秘製香滷豚梅花、香蔥金針菇和黃金泡菜，從主菜、炒飯到小菜都有，品項還滿豐富的，不管是想吃飯、吃麵，或是準備幾道配菜，都可以自由搭配。

產品都是低溫宅配送到家，收到後放進冷凍庫保存，想吃的時候再拿出來料理就好。平常家裡有準備一些真的很方便，除了正餐可以吃，半夜突然肚子餓，也不用每次都只能煮泡麵啦

食材有些退冰後就可以食用，也有可以隔水加熱或微波加熱的方式，依照不同品項選擇適合的加熱方式，不用從洗菜、切菜開始忙半天，對平常事情比較多的家庭來說，真的省下不少時間。

黃金泡菜

吃起來酸酸甜甜，帶點微微的辣度，白菜口感爽脆，咬起來很有口感，整體滋味滿開胃的。





甲林商店的黃金泡菜是自製黃金醬調製，加入紅蘿蔔及蘋果、鳳梨等水果，吃起來有自然的酸甜風味，和一般常見的泡菜調味方式不太一樣。





而且這款退冰後就可以直接享用，不用另外料理，拿來搭配肉類或白飯都很適合，是餐桌上很方便的小菜。

香蔥金針菇

香蔥金針菇吃起來滑嫩中帶點脆脆的口感，搭配香蔥、蒜香的氣息，整體鹹香順口，醬汁滋味也很適合拿來配飯。

富貴雞腿排、蜜汁雞腿排

雞腿排一直都是家裡餐桌上很受歡迎的料理，這次有富貴雞腿排和蜜汁雞腿排兩種口味，可以依照當天想吃的口味換著準備。





富貴雞腿排使用台灣雞腿肉，經過手工去骨處理，再搭配店家傳承多年的特調醬汁，加入蔥蒜一起拌炒提香，是餐廳經典的人氣菜色。





蜜汁雞腿排則是另一種不同風味，搭配蜂蜜、培根和特調醬汁，鹹鹹甜甜的滋味很適合大人小孩一起享用。





雞腿排不管搭配白飯，或是另外準備一些青菜，都很適合當作一餐的主菜。家裡有大人也有小孩，偶爾換換不同口味，吃飯也比較不容易覺得單調。

醬香雪花牛

這款醬香雪花牛是家裡小朋友很喜歡的一道！





打開就能聞到醬汁的香氣，牛肉帶著鹹香滋味，搭配熱騰騰的白飯一起吃真的很對味。





原本還擔心挑嘴的孩子會不會不喜歡，沒想到吃了一口又接著吃，配著白飯一口接一口，看到孩子這麼捧場，媽媽準備晚餐也覺得很有成就感





海鮮什錦炒飯

是很適合放在冷凍庫備著的品項，使用台灣豬肉、草蝦仁和新鮮小卷等食材，經過鐵板快炒，吃得到海鮮和配料的豐富口感，炒飯吃起來乾爽，香氣十足，不會有過於油膩的感覺。





份量也滿有飽足感，一個人當正餐吃很剛好，兩個人一起分享也可以。有時候忙到沒時間準備一桌菜，或是晚上突然想吃點東西，準備一份炒飯就很方便。





不用另外煮飯、準備太多東西，簡單加熱就能享用，對於平常忙碌的家庭來說真的很實用。

香滷豚梅花

除了直接吃，也可以拿來搭配麵食！





煮一碗熱騰騰的麵，再放上香滷豚梅花、淋上一些滷汁，旁邊搭配一顆煎蛋和青菜，簡單幾樣食材就能變成一碗很有滿足感的餐點。





豚梅花帶著滷汁的香氣，搭配麵條一起吃鹹香又涮嘴，偶爾不想吃白飯時，換成這樣的吃法也很不錯。





而且不用另外花時間準備太多配料，就能讓一碗麵變得更豐富

甲林商店的這幾款料理，真的很適合平常工作忙碌，又希望家裡隨時有東西可以吃的家庭。

它是台南在地餐廳經營30年的經典味道，到現在由第二代接手，轉型成方便在家享用的料理包，讓大家不用特地到餐廳，也能把熟悉的餐點帶回家。





想吃白飯，可以搭配醬香雪花牛或雞腿排；想換換口味，就用香滷豚梅花搭配麵食和煎蛋，再加上香蔥金針菇、黃金泡菜等小菜，餐桌上就能有不同變化。





而且微波或隔水加熱就能準備，對於平常工作忙碌，又要照顧孩子的家庭來說，真的省下不少時間。





我覺得家裡冷凍庫可以準備一些這類料理，不管是平日正餐、假日在家，還是晚上突然嘴饞，都能多一種方便又好吃的選擇。





少一點備料的時間，多一點陪家人吃飯的時間

店家資訊:

甲林商店(原甲林鐵板燒)

地址：台南市東區 衛國街15號

電話：06-2086108

官方客服：

https://lin.ee/lxNkd7O

訂購方式：可以電話，或至官方LINE@/粉絲專頁留言訂購





甲林商店粉絲團

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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