2026-11-27 09:48 女子漾／編輯金柔葳
小賈斯汀夫妻也吃過！韓國爆紅「麻糬起司蛋糕」全台10家懶人包
最近韓國甜點又有新話題！這款外層包著 Q 彈麻糬、裡面卻是濃郁起司蛋糕的「麻糬起司蛋糕」因為小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）在韓國品嚐相關甜點而受到關注，讓不少甜點控也跟著被燒到，現在不用特地飛首爾，台灣從北部到南部都有店家推出不同版本，無論是無花果、藍莓還是草莓口味都找得到，JUKSY 幫大家整理全台 10 間麻糬起司蛋糕推薦店家，想跟上這波韓系甜點熱潮先收藏！
文章目錄
麻糬起司蛋糕推薦 1. 宸酌咖啡（台北）
宸酌咖啡自 11 月 17 日起重新開放麻糬巴斯克預訂，每日內用、外帶合計限量 30 份，可透過官方 LINE 預訂，待店家回覆確認才算完成，無花果口味每筆限購 2 片，訂購 2 片以上需支付訂金，若選擇內用，除了預訂蛋糕，還要另外透過線上訂位系統預約座位，兩項都完成才算成功；外帶取貨時間為 12:00～20:00；另外，每日也會提供少量現場內用蛋糕，售完為止，現場外帶則依當天 IG 限時動態公告開放，提醒大家，麻糬巴斯克採現點現包，近期人潮較多，等候時間可能較長，建議預留時間前往。
地址：台北市信義區光復南路 449 之 1 號
預訂方式：透過官方 LINE 預訂
麻糬起司蛋糕推薦 2. Maison Kayser（台北）
法國烘焙品牌 Maison Kayser 也跟上麻糬起司蛋糕熱潮，將巴斯克乳酪蛋糕、香草卡士達與新鮮無花果包進麻糬皮裡，一口能吃到麻糬的柔軟嚼感、乳酪的濃郁奶香，以及無花果的清甜，這款甜點在微風廣場店與微風南京店限量販售，每天下午固定時間出爐，想吃記得留意開賣時間。
地址：台北市松山區復興南路一段 39 號、台北市松山區南京東路三段 337 號
預訂方式：每日 14:30 起現場限量販售，每人每日限購 2 份，不接受事先預訂，售完為止
麻糬起司蛋糕推薦 3. KINU.DAYS（台北）
麻糬蛋糕每日 12:00 起開放現場購買，皆為當日現做現包，數量有限，售完為止，預訂僅限公告時段開放，每人每次最多預訂 1 個，假日不開放預訂，無花果口味因供貨不穩定，僅提供現場購買，是否供應將於前一天公告，預訂蛋糕須至店內取貨，並於取貨當日付款，支援現金、LINE Pay 及台灣 Pay；如需取消，請提前私訊告知。
地址：台北市大安區潮州街 75 號 1 樓
預訂方式：依官方 Instagram 公告時間
麻糬起司蛋糕推薦 4. 龍巴斯克乳酪蛋糕專賣（新北）
為避免大家白跑一趟，無花果麻糬巴斯克目前採「全預訂制」販售，請務必確認預約成功後再前往店內取貨，由於無花果貨量不穩定，暫時無法固定供應，最新販售資訊及預訂方式都會即時公告於 LINE 社群。
地址：新北市樹林區八德街 73 號 1 樓
預訂方式：採全預訂制公告於 LINE 社群
麻糬起司蛋糕推薦 5. 囍甜（新北）
位於新北板橋的日式舒芙蕾名店「囍甜」，近期跟上韓國甜點熱潮推出全新「麻糬起司蛋糕」外層以 Q 彈麻糬包裹綿密乳酪，一次推出柔霧藍莓巴斯克、柔霧草莓巴斯克、奢柔杜拜巧克力慕斯與雲霧提拉米蘇巴斯克四種口味，全品項皆可外帶；由於採每日限量供應，想嚐鮮建議先關注店家社群掌握當天開放預訂時間。
地址：新北市板橋區民權路 25 號
預訂方式：外帶預訂官方 LINE 社群
麻糬起司蛋糕推薦 6. DIJIA 荚滴（新竹）
每日晚間 19:00 店家會於 IG 限時動態公告隔日開放預訂的「麻糬起司蛋糕」品項與方式，僅接受 IG 私訊依序登記（需完整留下姓名、電話、品項、數量及 14:00～19:00 間的取貨時間，未按格式恕不回覆，收到店家回覆才算預訂成功；若需更改訂單將致電聯繫，撥打兩次未接視同棄權），此外若有現貨釋出也會在限時動態公告，另提供 8 片裝整模蛋糕私訊指定日期預訂。
地址：新竹市北區西門街 105 號
預訂方式：只提供「IG 訊息」預訂
麻糬起司蛋糕推薦 7. 老點_Homies（台中）
店家除了常態甜點品項，也會不定期推出限量口味，口味有黃金奇異果麻糬乳酪、藍莓麻糬乳酪、無花果麻糬乳酪，由於近期詢問度增加，建議前往前先詢問店家是否有現貨，尤其想吃限定口味，更要留意社群公告。
地址：台中市大里區德芳南路 422 號
預訂方式：私訊「IG 訊息」預訂
麻糬起司蛋糕推薦 8. Butter DAY（台中）
台中北屯的 Butter DAY 奶油日是一間結合甜點、咖啡與早午餐的店家，也被列入近期麻糬巴斯克推薦名單，想嚐鮮的甜點控，可以留意店家推出的麻糬起司蛋糕，感受外層麻糬的 Q 軟口感與乳酪蛋糕的濃郁滋味，目前有無花果、藍莓兩款口味。
地址：台中市北屯區崇德十路一段 468 號
預訂方式：私訊「IG 訊息」預訂
麻糬起司蛋糕推薦 9. 雲嶼（台南）
台南中西區的雲嶼 Gelo&Co. 也推出麻糬巴斯克，將乳酪蛋糕與 Q 彈麻糬結合，讓喜歡韓系甜點的人多了一個南部嚐鮮選擇，店家每日現場會準備少量甜點，目前有三種口味、無花果、藍莓、草莓。
地址：台南市中西區國華街二段 146 號
預訂方式：IG 主頁表單
麻糬起司蛋糕推薦 10. 搭啵 s 手作甜點（高雄）
高雄的搭啵 S 手作甜點（Double S Dessert）以手作乳酪甜點為特色，也推出麻糬起司蛋糕話題品項，除了濃郁的乳酪蛋糕內餡，店家也推出杜拜巧克力口味，將巧克力巴斯克、開心果風味與酥脆內餡結合，再以麻糬皮包覆，讓整體口感更有層次。
地址：高雄市新興區大同一路 22 號
預訂方式：門市店取 Line 選單
【本文為JUKXY街星授權提供】
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