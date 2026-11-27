AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026士林官邸菊展自11月27日至12月13日登場，主題為「菊映方圓」

2026士林官邸菊展自11月27日至12月13日登場，主題為「菊映方圓」 重點二： 今年規劃15大主題花境，結合藝術、文化、夜間燈飾與菊花造景。

今年規劃15大主題花境，結合藝術、文化、夜間燈飾與菊花造景。 重點三：展覽串連在地教育與跨國交流，並推出集章、攝影比賽等活動。

士林官邸菊展明(27)日「菊」面打開花境 15大主題花漾繽紛！

【旅遊經 洪書瑱報導】

2026士林官邸菊展明(27)日開展，相關活動至12月13日止，今年以「菊映方圓」為主題，規劃了15大主題花境，邀民眾一起參與臺北年底重要的花卉盛事，同時也能感受由菊花與多元造景所交織而成的奇幻世界。今年菊展與在地教育連結，讓潮世代的孩子們也能感受花藝之美，臺北公園處特別邀請士林國小學生一起進行植生牆共創活動，從認識植物到親手種下綠意，孩子們從參觀者成為展覽的共同創作者，並在開幕這天看見自己的作品成為花展的一部份，讓今年的菊展不只賞花，更成為自然教育、世代共創與在地連結的美好實踐。

























菊展已是台灣知名花展，是以菊花為核心，結合藝術、自然、文化與園藝創意，建構一座充滿想像的花藝世界，每年吸引60萬人潮參觀！今年菊展打造15個主題展區，首先映入眼簾的「菊何之境」展區，以圓弧、線條與多元造型構築奇幻花境，透過鏡面映照盛放的菊花與光影，揭開「菊映方圓」序幕；「沐光葵海」由向日葵、孔雀紫苑與小蜜蜂菊交織成燦爛花海；接著來到「圓之舞」，這個展區從藝術家康丁斯基作品中的圓形、線條與色彩汲取靈感，讓繽紛菊花與浪花、海豚及大小圓形交織，彷彿隨著海浪展開一場輕快舞蹈。























「方塊宇宙」則由臺北青農與園藝技職相關科系學生組隊創作，以方形與立體方塊為起點，運用植物、菊花及園藝素材打造充滿遊戲感的綠色世界。「圓起波瀾」以大翅鯨躍出海面的壯觀姿態為主景，將菊花化作翻湧浪花與層層漣漪，打造動靜交織的海洋花境；「曾菊何時」透過菊花與幾何造景，將園藝職人的栽培技藝與匠心傳承；「菊藝時光 童話奇遇」走進黑白棋盤、趣味餐桌與撲克牌士兵構築的童話場景，展開一場充滿想像的菊花奇遇。























「萬象花境」展區更以大型萬花筒打造虛實交錯的視覺體驗，一朵菊花在鏡面折射下幻化為無數花影，隨著遊客移動與光線變化，呈現千變萬化的菊花世界；「風的線條」則以旋轉風車、流動曲線與隨風搖曳的菊花，勾勒無形的風行走的軌跡，展現花卉與自然共舞的輕盈姿態；「都會狂想」則以幾何結構、植物拼貼及花材染色技術，演繹城市與自然交織出的當代花藝風景；來到八角亭感受「詩情花藝．天圓地方」以中華傳統花藝結合詩詞意境，運用花、葉、枝、果與點線面的巧妙構築，在虛實疏密之間，展現天圓地方的東方美學與四時意趣；「流光菊宴」以景觀燈飾點亮椰林大道，在夜幕降臨後換上璀璨新貌；「交織」以立體竹構與柔和曲線交織菊花及草花，讓直線、曲線與自然相互碰撞，構築充滿張力的花卉地景。除了自然與藝術，在文化交流方面，菊展攜手日本笠間市，以雙鯉悠游、和傘、燈籠及菊花布設的「花好月圓」展區，串起跨國友誼。。

今年菊展不只邀請民眾「賞花」，大家不妨一起來「玩花、讀花」，特別規劃「花時間 交朋友」系列課程，包括：菊藝美學、植物體驗、攝影及讀花會等系列課程。課程特別邀請李明川老師合作規劃花藝課程，感受花卉所展現的另一種生活美學；同時攜手柯采岑老師推出別具特色的「讀花會」。除了花展，也推薦大家欣賞士林官邸內的亭台建築、生態景觀，留下美好而輸新的記憶。









民眾除了白天賞花菊外，今年的菊展也將一路延續至夜色之中。「流光菊宴」以景觀燈飾與菊花造景妝點椰林大道，不同時間走進士林官邸，都能看見「菊映方圓」不同的風景。另，今年菊展特別推出限定套色明信片集章活動，活動期間每日於士林官邸菊展服務台限量提供100張套色明信片，民眾索取後，可前往園區內菊展服務台、「花時間交朋友」及「交織」展區，以及捷運士林站2號出口、臺北表演藝術中心服務台等5處指定地點完成集章，可將專屬於今年菊展的限定風景帶回家。同時也邀請攝影愛好者參與「2026士林官邸菊展攝影比賽」，透過鏡頭，發現菊花與幾何交織的藝術之美，攝影比賽總獎金高達新臺幣3萬元，相關報名方式、作品規格及注意事項，請至「獎金獵人」活動頁面查詢！

提醒欲前住民眾，由於菊展期間人潮較多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運淡水信義線至士林站，由2號出口出站後步行約10分鐘即可抵達士林官邸。相關活動內容可至「花IN台北」官方網站、「士林官邸旅客」粉絲專頁查詢。

※.2026士林官邸菊展──

活動地點：士林官邸公園(臺北市士林區福林路60號)



活動日期：11月27日至12月13日



園區開放時間：



戶外展區上午8時至下午19時



室內展館上午8時30分至下午19時(八角亭開放至1 7時)







以上圖片：臺北市政府公園處提供





