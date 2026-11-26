AI重點 文章重點整理： 重點一： 多人租車不能只看座位數，還要同時評估大型行李空間。

多人租車不能只看座位數，還要同時評估大型行李空間。 重點二： 7人同行選9人座，能容納行李並保留較舒適的乘坐空間。

7人同行選9人座，能容納行李並保留較舒適的乘坐空間。 重點三：紐西蘭開大車需留意右駕、停車位與駕駛輪替安排。

多人一起到紐西蘭自由行，租一輛大車通常比租兩輛車方便，但車輛標示的座位數，不等於適合旅行的實際人數。尤其每個人都帶著大型行李箱，如果訂車時只看「可乘坐幾人」，取車後才可能發現行李放不下。

我們這次共有7個人，在南島和北島都有安排紐西蘭租車，最後選擇Ford Kombi 9人座。以下分享多人旅行挑選車型時，最容易忽略的行李空間與實際乘坐問題。





可以坐9人，不代表適合9人旅行

租車網站通常會分別標示乘客數與行李數。假設一輛車可以坐7人，卻只能放2個行李箱，實際上就不適合7人長途旅行。

到紐西蘭玩兩週左右，多數人會攜帶28至30吋行李箱。一個大型行李箱占用的空間，有時接近一個乘客座位。挑選車型時，可以把「乘客數＋大型行李箱數」相加後除以2，粗略估算比較舒適的乘坐人數。

例如，一輛標示可坐5人、放3個行李箱的休旅車，較適合4人乘坐；5人同行通常要找7人座以上的車型，並預留部分座位放置行李。





7人同行為什麼選9人座？

我們租到的Ford Kombi 9人座是較新的車款。7個人各有一個28至30吋行李箱，其中一人還多帶一個22吋登機箱，全部放進後方置物空間後仍有餘裕。

車內前排、中排與後排都有座位，乘客不需要把行李放在腳邊，長途移動舒服很多。不過，後排乘客上下車時，需要將中間座椅往前放倒，人多時要稍微安排座位順序。

規劃紐西蘭住宿時，也要優先確認是否提供停車位。9人座車身較長，市中心的路邊車位或小型停車場不一定容易進出，有附停車場的住宿會方便許多。





大車空間舒服，駕駛負擔也更高

9人座廂型車的優點，是所有人與行李都能集中在同一輛車，不用分成兩組，也不容易發生前後車走散的情況。

缺點是車身比一般休旅車大，轉彎、停車與掌握車距都要重新適應。紐西蘭又是右駕、靠左行駛，剛上路時要同時熟悉駕駛方向與大型車尺寸，精神消耗會比開小車明顯。

建議安排兩位以上的駕駛輪流開車，並將所有駕駛人登記在租車合約中。規劃紐西蘭旅遊路線時，也可以提前查看住宿與景點的停車環境，避免大型車到了現場才找不到適合的車位。





多人租車怎麼選？

4人同行可以選擇行李空間較大的休旅車；5人同行通常要找7人座車型；7人同行則建議直接比較9至10人座廂型車。

除了座位與行李數，也要查看車輛年份、實際內裝照片與租車公司評價。多人長途旅行每天都要在車上待很久，車況、乘坐空間與駕駛輔助設備，通常比省下一點租金更重要。

紐西蘭租車完整文章：想查看租車必備文件、訂車與取車步驟、車型比較、租車保險及更多9人座實際照片，可以閱讀紐西蘭租車教學－4大重點步驟解說、9人座大車租借經驗分享｜行前準備。

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