2026-11-26 15:48 女子漾／編輯王廷羽
高雄皮克斯展12/18開幕！連香氣都神還原，電影隱藏彩蛋、台灣限定周邊一次看
皮克斯粉絲準備衝高雄！全球大型沉浸式展覽《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》將於12月18日正式登場，斥資2億元打造占地3,500平方公尺的展覽空間，相當於半座足球場！除了能以1：1比例走進《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《天外奇蹟》等經典動畫場景，還有電影隱藏彩蛋、7大氣味體驗，以及超過250款周邊商品，更將推出台灣站專屬限定商品，皮克斯迷絕對要留好荷包！
文章目錄
皮克斯展亮點1：斥資2億元打造半座足球場大的動畫世界
皮克斯展亮點1：斥資2億元打造半座足球場大的動畫世界
為了將皮克斯動畫世界完整搬進高雄，台灣團隊特別打造占地約3,500平方公尺的專屬展覽館，整體展覽投資規模高達2億元，國際原廠30人團隊也已於11月16日正式進駐，展開場景搭建及細節布置。
展館高度達15公尺，室內更採用無落柱設計，讓大型電影場景能夠完整呈現。透過1：1等比例實景、燈光及經典電影配樂，讓粉絲彷彿一腳踏進動畫世界，成為故事中的主角。
皮克斯展亮點2：卡爾爺爺的冒險日記、怪獸能量瓶藏彩蛋
皮克斯展亮點2：卡爾爺爺的冒險日記、怪獸能量瓶藏彩蛋
這次展覽可不只是拍照打卡，仔細觀察還能發現許多讓資深粉絲會心一笑的電影細節！
《天外奇蹟》展間藏有卡爾爺爺的旅行基金存錢筒與冒險日記，重溫電影中令人鼻酸的夢想與愛情；《怪獸電力公司》則重現收集小孩尖叫聲的能量瓶，還能親手按下互動裝置，聽見怪獸城市的趣味聲響，就連《海底總動員》的潛水夫蛙鏡背後，也藏著等待粉絲挖掘的小驚喜。
皮克斯展亮點3：動畫世界竟然有味道！7大展廳藏專屬香氣
皮克斯展亮點3：動畫世界竟然有味道！7大展廳藏專屬香氣
原來皮克斯的電影世界也有味道！這次展覽特別在7個展廳中加入與電影場景相呼應的專屬氣味，搭配經典配樂、聲光效果與實景裝置，透過視覺、聽覺及嗅覺打造多感官沉浸體驗，讓那些曾經隔著螢幕陪伴我們長大的動畫回憶，變得更加真實。
皮克斯展亮點4：超過250款周邊！台灣站限定商品神祕登場
皮克斯展亮點4：超過250款周邊！台灣站限定商品神祕登場
逛完展覽先別急著離開，小心最後一站才是荷包最大的考驗！展覽主題商店預計推出超過250款精選商品，集結迪士尼皮克斯經典角色，包含日常生活小物、收藏紀念品及展覽限定周邊。最令人期待的是，這次還將推出融合在地元素的台灣站限定商品，目前款式仍保密，將於展覽現場揭曉，喜歡收集限定周邊的粉絲可要好好期待！
《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》展覽資訊展覽日期：2026年12月18日至2027年4月18日
展覽地點：高雄輕軌高雄展覽館站（C8），海邊路及成功二路交匯處
售票平台：KLOOK（預售優惠至2026年12月17日止）
精華 FAQ
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展覽將於2026年12月18日正式登場，地點在高雄輕軌高雄展覽館站附近。整體展覽空間約3,500平方公尺，並斥資2億元打造，規模相當可觀。
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展覽以1：1比例重現《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《天外奇蹟》等場景，並藏有卡爾爺爺的冒險日記、怪獸能量瓶等細節，讓資深粉絲能邊看邊找彩蛋。
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主題商店將販售超過250款商品，包含日常小物、收藏紀念品與展覽限定周邊，另有台灣站專屬商品。售票平台為KLOOK，預售優惠到2026年12月17日止。
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