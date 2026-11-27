AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026士林官邸菊展《菊映方圓》11/27至12/13登場，規劃15大主題展區。

2026士林官邸菊展《菊映方圓》11/27至12/13登場，規劃15大主題展區。 重點二： 公園處依適地適種原則新植23株樹木，包含櫻花12株與黃花風鈴木11株。

公園處依適地適種原則新植23株樹木，包含櫻花12株與黃花風鈴木11株。 重點三：士林官邸四季皆有花景可賞，秋有菊展、冬有落羽杉與梅花、春有櫻花與風鈴木。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026士林官邸菊展」《菊映方圓》11/27-12/13繽紛登場！今年以15大主題展區展現菊花與幾何藝術交織的萬千姿態。

在此同時，臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）持續以「適地適種」原則推動城市綠化，今年新植23株櫻花與黃花風鈴木，歡迎今秋來賞菊，明年春天再回來看櫻花與風鈴木接力綻放。

公園處表示，統計自112年至115年9月底，全市已累計種植喬木4,526株。今年於「士林官邸」已新植喬木23株，包括樱花12株及黃花風鈴木11株，種植前皆先評估園區內日照、土壤及空間條件，再搭配周邊景觀選擇種植位置，讓每一棵樹都能種得下、長得好。

▲「2026士林官邸菊展」主視覺海報。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園內新植的櫻花特別與桃園區農業改良場及財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會合作，試種改良場育成的耐侯性櫻花「桃園3號－春緋」，種植於園區內的中花園。該品種滿足開花期早、花量多、樹型半直立和開花需氣溫先低冷後暖之特性，預計1月下旬開花，屆時粉嫩花色將為官邸增添早春氣息。黃花風鈴木則種植於福德洋圳支線旁綠地，每年春季約3至4月盛開，花開時常先落葉、滿樹金黃。

此外，官邸園區內既有的落羽杉也是一大特色，入冬後羽狀葉片由綠逐漸轉為橙紅、紅褐色；玫瑰園區的梅樹則約在每年1月陸續綻放，道路兩側梅樹形成如隧道般的花廊，是臺北市區賞梅的熱門景點。從秋天的菊花、冬天的落羽松與梅花，到春天的櫻花與黃花風鈴木，士林官邸一年四季都有花景可賞。

園藝管理所表示，樹木是城市裡成長最慢、也陪伴最久的綠色基礎建設，今天種下的每一株樹，都是在為十年、二十年後的公園景觀打底。未來士林區仍將持續推動喬木增植，115年底前新植喬木達88株，116年度預計新植20株，117年至119年再增植103株，合計將新增211株喬木，逐步串連士林區的公園與街道綠蔭。

「2026士林官邸菊展」《菊映方圓》11/27-12/13日展出，邀請走進「士林官邸」，欣賞15大主題展區。由於觀展人潮眾多、周邊停車空間有限，建議多加利用大眾運輸，搭乘捷運淡水信義線至士林站2號出口，步行約10分鐘即可抵達，詳細展覽資訊請至「花IN台北」官方網站及「士林官邸旅客」粉絲專頁查詢。

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