花花、泡泡、毛毛出任務，這次連魔人啾啾也來了！全家國際餐飲旗下大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉，將於12月1日同步推出《飛天小女警》聯名活動。吃定食、韓式炸雞或燒肉，達到指定門檻就能加購周邊，兩款貼紙只要29元，還有三姊妹的絨毛大頭隨身鏡。想把魔人啾啾也帶回家？這款隱藏立牌只送不賣，加購任一款活動周邊就能獲得抽獎機會。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

飛天小女警聯名3家餐廳，加購門檻一次看

這次「美食能量聯萌」把三家餐廳變成不同的任務據點，每家都有專屬的壓克力場景立牌，消費門檻也各不相同。想收哪一款，可以先挑好餐廳再出門。

1. 大戶屋｜內用點任一份定食或蓋飯（兒童餐除外），即可加購周邊。分店專屬立牌是「日式定食版」，每款199元。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

2. bb.q CHICKEN｜單筆消費滿399元即可加購，專屬的「韓式炸雞版」立牌為199元。活動期間，外帶及外送餐點也會換上《飛天小女警》限定外帶盒。

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3. IKIGAI燒肉｜點任一份套餐即可加購，專屬的「燒肉套餐版」立牌為199元。

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花花、泡泡、毛毛變身絨毛隨身鏡，聖誕貼紙29元就能收

想用小預算收一點童年回憶，可以先挑29元的造型貼紙。「補充能量款」走漫畫風，「冬季聖誕款」則換上節慶造型，拿來貼交換禮物卡片也剛好。最適合掛在包包上的，是花花、泡泡、毛毛各一款的絨毛大頭隨身鏡吊飾，每款249元，一邊是熟悉的角色大頭，隨手還能拿來照鏡子。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

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實用派也有200元的手機磁吸卡夾，以及399元的POWER UP手提包。手提包分成正派款、反派款，圖案藏了三家餐廳的美食元素。平常追動畫就忍不住偏心反派的人，這次也有自己的款式可選。

魔人啾啾隱藏版只送不賣，怎麼抽？

魔人啾啾這次化身隱藏版壓克力場景立牌。活動期間，在任一家合作餐廳達到指定消費門檻，並加購任一款活動周邊，每筆符合資格的消費就能累積一次抽獎機會。想抽魔人啾啾，加購一款29元貼紙也符合資格。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

《飛天小女警》聯名活動資訊

活動名稱｜美食能量聯萌（POWER UP! ADVENTURE）

活動日期｜2026年12月1日至2027年1月31日

活動門市｜全台大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉門市

加購上限｜每筆符合資格的訂單最多加購5件

供應方式｜周邊數量有限，售完為止。三款場景立牌須至對應品牌消費加購，實際供應與活動辦法依各品牌公告為準。