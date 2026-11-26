酷洛米粉絲這週有兩站可以跑！陶板屋11月24日起把全台34家門市換上紫黑色裝飾，點和風套餐就能加購布朗尼聖代、藍莓氣泡飲，還有對應造型透卡可以收。CoCo都可11月26日起則讓酷洛米和巴庫登上大杯飲品紙杯，12月3日接著推出保溫杯、針織袋等4款周邊，最便宜19元就能把聯名保溫袋帶回家！

陶板屋×酷洛米｜布朗尼聖代59元加購，兩款限定餐飲都送透卡

想邊吃甜點邊收周邊，可以先約陶板屋！點和風套餐加59元，就能吃到「Kuromi小惡魔布朗尼聖代杯」，藍莓風味冰淇淋疊上巧克力布朗尼，還有乳酪奶油餡、新鮮藍莓和Oreo碎片。想喝點清爽的，加29元可選「淘氣Kuromi藍莓乳酸氣泡飲」，酸甜氣泡搭配香草冰淇淋，兩款都會附上各自的造型透卡。

圖片來源：王品提供

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專程為周邊去的粉絲，內用消費不限金額即可加購，手提帆布袋179元起，有粉色樂園款和紫色淘氣款，飲料提袋則是79元起。全台34家門市都換上紫黑色主題布置，其中台北南京東店、台中崇德店、高雄裕誠店是三家旗艦主題店。活動期間還有限定生日蛋糕，12歲以下孩童也能在「淘氣小屋餐」找到主題驚喜。

圖片來源：王品提供

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活動期間｜2026年11月24日至2027年1月24日

CoCo都可×酷洛米｜大杯飲品換聯名紙杯，12/3開賣4款周邊

11月26日起，到CoCo都可買大杯飲品，就有機會拿到酷洛米聯名紙杯。紅、綠色系共4款，隨機出杯、限量供應。想喝酸甜果香，可以點草莓、蔓越莓搭配紅茶的「莓好雙果茶」，偏愛奶香則有「莓好雙果牛乳」。12月3日起，粉絲最想看的保溫杯、針織袋和貼紙也會一起登場。

圖片來源：COCO都可官方

1. 酷洛米莓好保溫杯｜臨櫃買任一杯飲品，可加購1個，499元。

2. 酷洛米甜酷針織袋｜臨櫃買任一杯飲品，可加購1個，199元。

3. 酷洛米泡棉貼紙｜臨櫃單筆飲品消費每滿100元送1張，可累贈，共2款。

4. 酷洛米莓好保溫袋｜臨櫃及線上平台皆可購買，每個19元。

圖片來源：COCO都可官方

圖片來源：COCO都可官方

圖片來源：COCO都可官方

圖片來源：COCO都可官方

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想拍照打卡，可到南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、捷運北車、忠孝復興、汐止遠雄及台南南紡共8家主題門市，其中新竹關新店、桃園大同店還規劃了特色主題空間。聯名紙杯及周邊皆為限量，依各門市供應為準。

活動期間｜2026年11月26日至2027年12月3日