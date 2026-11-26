AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北晶華攜手路易威登點亮全台室內最高聖誕樹。

台北晶華攜手路易威登點亮全台室內最高聖誕樹。 重點二： 聖誕樹以LV 2026假日系列旅程意象打造小火車燈景。

聖誕樹以LV 2026假日系列旅程意象打造小火車燈景。 重點三：日本名廚須賀洋介為azie設計限定節慶套餐。

全台室內最高的聖誕樹在台北晶華

【旅遊經 洪書瑱報導】





每逢歲末約11月下旬至12月初左右，各大星級飯店陸續舉辦盛大的聖誕點燈儀式，為冬令節慶季揭開序幕。其中，台北晶華「聖誕樹」最具代表，其點燈也被視為台灣飯店業最具指標的年度盛事之一，常吸引政商名流與媒體聚焦，坐擁號稱「全台五星級飯店室內最高」的巨型聖誕樹，台北晶華聖誕點燈自1990年代開幕以來便建立起在感恩節前後舉辦點燈的傳統，歷史悠久且規模宏大，且與精品結合，聯名打造專屬主題裝飾，將品牌工藝、燈飾與節慶氛圍融合，呈現極致的精品美學，同時也承載了幾代人的共同記憶！









晶華點燈儀式





台北晶華於昨（24）亦攜手路易威登，點亮位於一樓中庭、全台室內最高的聖誕樹。點燈儀式由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，與路易威登台灣區總經理 Prashant Mahboobani等人一起點燈，樹燈由下而上依序亮起、層層環繞樹身的小火車也陸續啟動，在台北歐洲學校合唱團〈We Wish You a Merry Christmas〉的祝福歌聲中，揭開晶華聖誕佳節的序幕。







今年的聖誕樹設計靈感源自路易威登2026假日系列，由攝影師Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的形象廣告，以「列車啟程前的最後五分鐘」為故事起點，復古售票窗口、細雪中的候車長椅與月台上倒數的告示牌，勾勒出旅人即將啟程、好友久別重逢的場景。路易威登將這段旅程概念延伸至台北晶華酒店中庭這棵三層樓高、全台獨一無二的巨型聖誕樹上，手工打造的小火車、沿著環繞樹身的軌道行駛於掛滿品牌象徵燈飾的聖誕樹藤之中，呼應品牌強調的「旅行藝術」，小火車每逢整點出發，時時與賓客分享啟程的喜悅。









Sugalabo主廚須賀洋介



美饌佳餚也是與親友歡度佳節的焦點，台北晶華邀請到主理東京與大阪Le Café V的日本名廚須賀洋介來台為 azie 打造限定節慶套餐。須賀洋介師承法國名廚侯布雄（Joël Robuchon），25歲便受命籌開東京六本木的 L’Atelier de Joël Robuchon，亦曾出任台北 L’Atelier de Joël Robuchon 的開幕主廚。之後，他在東京創立預約制餐廳 Sugalabo，以法式技法呈現日本當令食材的獨特風味，廣受國際廚壇歡迎。2020 年，須賀洋介與路易威登跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，至今仍吸引著眾多時尚與美食愛好者專程造訪。









核桃木煙燻秋鮭鬆餅







天使藍蝦酪梨塔丁







培根旬菇時蔬鹹派







花朵蔬菜點綴的醬汁燉肉







法式巧克力慕斯蛋糕與福岡八女抹茶提拉米蘇





台北晶華為邀您與家族成員，一起到「晶華」歡度聖誕假期，也一起見證這棵星級必打卡聖誕樹，即日起至 2027 年 1 月 3 日止，賓客可以在中庭溫馨的聖誕燈影下、零時差的品嚐到Le Café V的精采料理。azie的三道式限定節慶套餐為主廚精選，前菜可選擇核桃木煙燻秋鮭鬆餅或天使藍蝦酪梨塔丁，主菜則是培根旬菇時蔬鹹派或紅酒燉煮澳洲和牛頰肉，最令饕客期待的甜點有法式巧克力慕斯蛋糕或福岡八女抹茶提拉米蘇兩款選項，另可搭配紅白酒、香檳或品牌指定調酒飲品，每人3,200+10%元起，每日接受限量預約。

晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕樹點燈是晶華一年一度與賓客及合作夥伴相聚的時刻，今年的慶祝活動透過與路易威登的合作而更具特別意義，將品牌的創意與獨特精神注入台北晶華酒店的節慶檔期。邀大家在歲末走進晶華，與家人朋友在聖誕樹下相聚，共度一段溫暖的節日時光。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





以上圖片：台北晶華提供





