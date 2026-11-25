AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中西屯裕元花園酒店溫莎咖啡廳主打厚切生魚片與蝦蟹海鮮。

台中西屯裕元花園酒店溫莎咖啡廳主打厚切生魚片與蝦蟹海鮮。 重點二： 秋冬必吃天使紅蝦、雪蟹腳、紅蟳與多樣熱炒甜點飲品。

秋冬必吃天使紅蝦、雪蟹腳、紅蟳與多樣熱炒甜點飲品。 重點三：11月16日至12月31日推出耶誕主題活動與多項打卡優惠。

不知不覺已經11月了，下個月就來到12月

12月最期待的就是聖誕節

我剛好在網路上看到這家有推出耶誕城活動，還有不同的優惠和抽獎/盲盒活動

於是安排一天來用餐順便拍照打卡享小確幸！

位於台中西屯的溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)

平日來用餐人潮也不少，而且現在秋冬的蝦蟹必吃，生魚片是厚切的口感超好～～～

生食級的天使紅蝦也必拿，我吃了四個超幸福><

雪蟹腳、紅蟳、甜白蝦也吃的到🥰

現場還有提供各式熱炒，生菜沙拉、燒賣、披薩以及冰品等選項

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)環境

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)生魚片區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)熱炒區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)牛肉湯區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)壽司區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)生菜沙拉區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)海鮮區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)炸物

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)飲品區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)甜點區

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)披薩區

必拿爐烤牛排、漁夫海鮮番茄蔬菜湯、紅鑽番茄西班牙海鮮燉飯、紅寶石泡芙、紅絲絨聖誕杯子蛋糕

我幾乎都有拿😍😍慢慢吃慢慢享受真的很愜意

爐烤牛排的肉汁鮮嫩咬下去還有肉汁，不用擔心會柴

一口咬下滿滿的牛肉香太棒了(圖為爐烤牛排+火腿)

生魚片

雪蟹腳/甜白蝦

天冷了很適合來碗漁夫海鮮番茄蔬菜湯，酸甜可口搭配蔬菜的甘甜

忍不住喝了兩碗呀！！

天使紅蝦(生食級)

紅鑽番茄西班牙海鮮燉飯有滿滿的海鮮，口感飽滿風味濃郁

甜點的部分個人是很愛泡芙，外皮酥內餡柔滑細緻

也拿了其他飲品和熱紅酒、哈根達斯等

整體吃完真的很滿足種類也多

這間溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)推薦給你們❤️

溫莎咖啡廳(裕元花園酒店)餐券優惠

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11月16號至12月31號活動限定主題耶誕享特色餐點及優惠

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｜紅色聖誕ｘ溫莎咖啡廳｜

穿紅色衣服來用餐並於現場和聖誕裝飾合照打卡享８８折優惠

｜粉色聖誕ｘ玫瑰烘焙坊｜

消費並打卡拍照至IG或FB標記玫瑰烘焙坊即贈限定甜點乙份

｜紫耀聖誕ｘ喆園鮑魚中餐廳｜

單筆消費滿3000元每桌獲得乙次抽獎機會

｜橘光聖誕ｘ元膳鐵板燒｜

單筆消費滿3000元即可獲得抽盲盒乙次

｜藍海星光ｘHidden Eight映景觀餐廳｜

單筆消費滿3000元即可獲得抽扭蛋乙次

營業地址：臺中市西屯區台灣大道四段610號B1F

營業時間：周一至周四早餐 06:00-10:00，午餐 11:30-14:00 ，晚餐18:00-21:00

五六日下午14:30-17:00有供應慢享午餐

電話：04-2461-6565