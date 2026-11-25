週末又有新地方可以去了！雙北迎來兩大玩樂新地標，全球首座全中文兒童職業體驗樂園「KidZania 奇薩尼亞」正式進駐南港LaLaport，孩子可以化身消防員、機師、醫師，體驗近50種職業。

林口三井Outlet則迎來玩具反斗城全台首家IP+旗艦店，集結寶可夢、Monchhichi、韓國人氣恐龍JOGUMAN等人氣IP。這次女子漾就幫大家整理兩大新地標的必玩、必逛亮點，無論是親子出遊還是閨密約會，都能玩得過癮！

南港LaLaport「KidZania 奇薩尼亞」試營運！近50種職業任你挑

「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」城市外景觀。圖片來源：KidZania 奇薩尼亞提供

風靡全球的兒童職業體驗樂園「KidZania 奇薩尼亞」終於來到台灣！11月24日起於南港LaLaport展開試營運，除了是全球第33座據點，更是全球首座以全中文體驗語言打造的奇薩尼亞。

孩童於「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」體驗外科醫師工作，認識醫療團隊職責。圖片來源：KidZania 奇薩尼亞提供

園區宛如一座專屬孩子的迷你城市，攜手約40個國內外知名品牌，打造近50種職業體驗，孩子可以穿上制服化身消防員、警察、機師、醫師，也能探索科技、金融、航空、食品、物流等不同產業，過一把當大人的癮！

全球「KidZania 奇薩尼亞」經典職業「消防隊」在「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」也體驗得到。圖片來源：KidZania 奇薩尼亞提供

台北館更融入台灣在地文化與產業特色，打造全球獨有的職業體驗。透過角色扮演與實際任務，讓孩子在玩樂中培養獨立思考、團隊合作及溝通能力，也能提早探索自己的興趣。園區專為3至17歲孩童打造，預估首年將吸引30萬至40萬人次入園。

在「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」孩子能擔任半導體製造晶圓廠工程師，認識半導體製造過程的關鍵程序。圖片來源：KidZania 奇薩尼亞提供

KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 試營運日期：2026年11月24日至12月6日

營業時間：平日09:00－17:00、週末10:00－18:00

地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港5樓

地址：台北市南港區經貿二路131號

林口三井Outlet「玩具反斗城IP+旗艦店」開幕！7大亮點萌翻

玩具”反”斗城全台首家 IP+ 旗艦店 11 月 25 日林口店登場。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

長大後才懂逛玩具店的快樂！玩具反斗城全台首家「IP+旗艦店」11月25日正式於林口三井Outlet登場，除了童年熟悉的玩具，更引進近期爆紅的潮流公仔、療癒小物及互動裝置，七大必逛亮點一次整理給你！

亮點1. 北台灣首家Pokémon Play Lab

寶可夢訓練家必朝聖！集結寶可夢卡牌、玩具及各式生活周邊，未來還將推出卡牌新手教學與相關活動，新手玩家也能輕鬆入門。

北台灣首家 Pokémon Play Lab 集結寶可夢卡牌、玩具及生活周邊，未來也將推出卡牌新手教學與活動。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

亮點2. 全台首家FUFUSOUL主題區

粉嫩又呆萌的香氛小怪獸，每款都自帶不同香氣，宛如可以隨身攜帶的小香水，現場還有獨家限定款，香氛控、公仔控都很難空手離開。

TOY_R_US X FUFUSOUL 限量聯名款。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

亮點3. Monchhichi專屬主題區

近期重新掀起收藏熱潮的Monchhichi也有專屬天地！集結各式人氣周邊，毛茸茸的經典模樣，光看就讓人心情變好～

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

亮點4. 親手打造專屬萌貓

路遙圓創帶來台灣限定「路遙互動裝置」，可以親手打造屬於自己的療癒萌貓，貓奴們記得把這區列入必逛清單。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

亮點5. 《獵人》動漫打卡牆

動漫迷也有專屬打卡景點！現場打造《獵人》主題形象牆，重溫經典動漫回憶，逛街之餘別忘了拍照留念。

《獵人》經典角色現身主題形象牆，讓動漫迷與喜愛的角色同框合影。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

亮點6. AI智能玩具專區

科技控一定要逛！現場引進3D列印機、Robosen樂森智能互動機器人，以及Killerbody電影級高還原穿戴裝備，玩具也能玩出滿滿科技感。

Robosen 迷你機器人。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

亮點7. 韓國人氣JOGUMAN

韓國人氣設計師IP JOGUMAN首度進駐玩具反斗城，呆萌草食恐龍搭配厭世又幽默的表情，讓人忍不住想把牠帶回家陪自己上班！

韓國人氣設計師 IP JOGUMAN 進駐玩具”反”斗城，帶來以呆萌外型與幽默厭世風格著稱的草食恐龍角色。圖片來源：玩具“反”斗城亞洲提供

玩具反斗城IP+旗艦店 開幕日期：2026年11月25日

門市地點：MITSUI OUTLET PARK 林口