AI重點 文章重點整理： 重點一： 曠世奇派推出靜岡抹茶口味雪糕，社群上引發不少討論。

曠世奇派推出靜岡抹茶口味雪糕，社群上引發不少討論。 重點二： 產品主打抹茶皮、抹茶冰淇淋與抹茶醬，綠色元素很滿。

產品主打抹茶皮、抹茶冰淇淋與抹茶醬，綠色元素很滿。 重點三：實吃評價偏普通，49元銅板價與無紅豆成了主要優點。

身為重抹茶控，抱持神農氏嚐百草的心態也到小七買了一枝，目前是單支49元，銅板價就可入手，不過吃完的感想是，價格和沒有紅豆可能是這支的唯二優點。

號稱使用靜岡抹茶的雪糕，的確有些靜岡抹茶粉常出現的草味，但連舒服的抹味也稱不上，吃起來還有一絲綠茶味和一絲絲人工香精的味道。不過一枝也就49元，也沒啥好計較，真正的抹茶控可以把錢省起來就是。

這枝雪糕外層有抹茶派和增加口感的杏仁角，內層有抹茶雪糕和抹茶流心內餡；內餡是有些黏稠口感，甜度更高但抹度沒成正比，內容物還有抹茶香料，看到滿滿滿成份表還是吃過一枝就夠了。