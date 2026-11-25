AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后鎮往返米佛峽灣耗時近10小時，巴士行程幾乎整天在路上。

皇后鎮往返米佛峽灣耗時近10小時，巴士行程幾乎整天在路上。 重點二： 遊船約2小時，雨天更容易看到瀑布與冰河峽灣景觀。

遊船約2小時，雨天更容易看到瀑布與冰河峽灣景觀。 重點三：景色特殊但體驗兩極，是否值得去很看天氣與旅遊天數。

米佛峽灣（Milford Sound）又稱米爾福德峽灣，位於紐西蘭南島的峽灣國家公園。這裡被稱為「世界第八大奇蹟」，經過冰河切削的山壁幾乎垂直插入水面，瀑布沿著岩壁落下，光看照片就很有世界盡頭的感覺。

不過，米佛峽灣也是一個評價相當兩極的景點。從皇后鎮搭車前往，來回接近10小時，真正的遊船時間卻只有約2小時。為了親眼看看這片傳說中的風景，我們還是安排了一整天，報名皇后鎮出發的巴士＋遊船行程。





從皇后鎮出發，一整天幾乎都在路上

我們早上7:20從皇后鎮出發，下午1:30左右搭船，晚上7:40才回到皇后鎮。單程車程大約4小時，中途會在蒂阿瑙休息，也會短暫停靠艾格林頓峽谷、鏡湖等公路景點。

沿途景色確實很漂亮，但大部分景點只停留5至10分鐘，主要是下車拍照、伸展身體。如果想慢慢欣賞公路風景，在紐西蘭租車自駕時，可以考慮前一晚先住在蒂阿瑙，隔天再前往米佛峽灣，行程會比從皇后鎮當天來回輕鬆許多。

不過，冬季的米佛公路可能遇到積雪、黑冰或雪崩風險，赫默隧道附近也是較容易封路的路段。冬天不熟悉雪地駕駛的旅客，參加巴士行程會比較安心。





遊船約2小時，雨天反而更值得期待

我們搭乘的是 Pure Milford，船艙新穎乾淨，室內有暖氣，冬天搭乘也很舒適。缺點是最上層甲板沒有開放，只能在船首與船尾之間移動；船身較大，想換拍攝位置時要走一段路。

米佛峽灣的魅力來自冰河地形與豐沛雨量。雨水沿著陡峭山壁落下，會形成大大小小的瀑布，有些甚至還沒落到水面，就已經被風吹散。一般旅行遇到下雨總讓人掃興，但來到這裡，雨天反而比較容易看到壯觀景色。

船程中最有感的景點是高達155公尺的史特林瀑布，船長會將船駛近瀑布，站在甲板上可以直接感受到水氣迎面而來。我們還遇到幾隻海豚跟著船一起前進，這段意外成為整趟遊船最可愛的畫面。





米佛峽灣到底值不值得去？

老實說，這次的米佛峽灣體驗沒有讓我覺得特別驚艷。當天既不是晴天，也沒有下雨，峽灣呈現陰暗、神祕的樣子，卻少了一點瀑布大量出現的震撼感。再加上巴士來回時間很長，船上的廣播解說不太清楚，整體感受沒有達到出發前的期待。

但如果喜歡冰河地形、瀑布、生態或偏遠原始的自然景觀，米佛峽灣仍然是一個相當特殊的地方。它不是輕鬆順路的小景點，而是一趟需要花費整天、也很看天氣的旅程。

如果紐西蘭南島旅遊天數有限，建議先比較其他紐西蘭景點，再決定是否把米佛峽灣排進行程；如果時間充裕，願意接受長途車程，也想親自看看這片世界遺產景觀，還是可以安排一天走訪。

米佛峽灣完整文章：想查看遊船路線、公路停靠景點、遊船公司差異與更多實際拍攝照片，可以閱讀米佛峽灣(Milford Sound)－世界第八大奇蹟遊船攻略，到底值不值得去？完整體驗心得＆省錢比價清單，再依照旅行季節與交通方式評估是否適合排進行程。

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