AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀光署邀集120位國際青年深入全台8大主題樂園踩線。

觀光署邀集120位國際青年深入全台8大主題樂園踩線。 重點二： 行程結合生態住宿、微縮景觀、摩天輪與夜宿海洋館。

行程結合生態住宿、微縮景觀、摩天輪與夜宿海洋館。 重點三：青年社群共產出近300則貼文，推升台灣樂園國際曝光。

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署推動的「樂園國際玩家踩線」於11月順利告一段落，打破遊樂園只玩雲霄飛車的傳統想像，展現台灣主題樂園全新玩法。此次特別邀集120位在臺外籍青年與創作者，分別來自印尼、菲律賓、德國、西班牙等19個國家，深入全臺八大樂園。從不同文化背景的國際視角探索臺灣主題樂園的多元魅力，並即時記錄旅途中的驚喜，在各大平台累積產出近300則貼文與限時動態，親身體驗臺灣好樂園「比想像更精彩」！

▲樂園國際玩家踩線－高雄「義大遊樂世界」合影。 圖：交通部觀光署／提供

▲樂園國際玩家踩線－雲林「劍湖山世界」合影。 圖：交通部觀光署／提供

▲樂園國際玩家踩線－宜蘭「綠舞日式主題園區」合影。 圖：交通部觀光署／提供

行程依據不同主題特色，以沉浸式體驗與深度探索為核心，帶領青年挖掘四大超乎想像的主題亮點。

在北台灣，走入「六福村」夜宿「關西六福莊生態渡假旅館」，體驗早晨拉開窗簾，野生動物就在窗外散步的近距離生態魅力，創造前所未有的住宿驚喜，而「小人國」精細逼真的微縮景觀讓玩家們不必出國就能在台灣環遊世界。

中台灣路線，則將主題樂園昇華為一站式度假體驗，結合「劍湖山世界」的經典設施、「麗寶樂園」的「天空之夢摩天輪」高空視野、賽車風格旅店及商場購物，感受愜意的旅遊節奏。

到南台灣，則展現了極致的氛圍反差與療癒感。「義大遊樂世界」以濃厚的希臘藍白風情建築營造滿滿古典美學，接著轉往「頑皮世界」又能零距離與水豚、萌寵親密互動，一動一靜間拍出無數充滿質感的社群素材。

來到東台灣，則從「遠雄海洋公園」的美人魚實境演出一路延續到夜間，特別安排夜宿海洋館美人魚館，讓外籍青年在蔚藍海底世界陪伴下入眠，隔天再搭乘火車前往「綠舞日式主題園區」換上和服漫步日式庭園，短短兩天內無縫切換山海景觀與日式優雅。

參與的國際青年紛紛給予高度好評，坦言過去對台灣旅遊的印象多半停留在幾處知名地標，這次實際參與樂園踩線，才發掘到台灣的主題樂園竟融合生態住宿、文化微縮、異國造景與夜宿海洋體驗等多種玩法，許多驚喜環節更是前所未有的新鮮嘗試。

交通部觀光署表示，透過120位青年最具感染力的第一手社群分享與近300則真實體驗內容，成功打開了台灣樂園在國際市場的多元想像空間，期待未來吸引更多全球旅客跟著國際玩家的腳步，走進台灣體驗不一樣的樂園新旅程。

◉ 「台灣好樂園」全台主題樂園網https://www.themepark.net.tw/

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