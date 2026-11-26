AI重點 文章重點整理： 重點一： 彰化竹塘九龍大榕公祥龍探索遊戲場正式啟用。

彰化竹塘九龍大榕公祥龍探索遊戲場正式啟用。 重點二： 園區融入信仰文化、濁水溪意象與多元遊具設施。

園區融入信仰文化、濁水溪意象與多元遊具設施。 重點三：工程總經費約4,400萬元，由縣府全額支應完成。

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化再添一處結合信仰文化、自然景觀與親子遊憩的共融遊戲場！彰化縣「竹塘九龍大榕公祥龍探索遊戲場」11/23正式啟用，彰化縣長王惠美與立委謝衣鳯、竹塘鄉長蔡碩任、竹塘九龍大榕公主委陳壬錫、各級民代各界貴賓等人與會。

近三千坪大的九榕公藏雙廟，樹下設有三聖佛祖神座供信徒敬拜，地方流傳與廖竹車千歲（八七水災受難者）及大樹公、佛祖化身，早年為濁水溪畔村民渡河的重要指標，一株老榕樹氣根繁衍如龍爪、形似「龍飛九天」而得名「九龍」。

王縣長表示，這是彰化縣內第22座共融式特色公園，園區最大亮點為具地標意象的「榕光塔」，讓遊客能從樹下漫步至樹梢，從不同角度欣賞大榕公壯闊的樹冠與周邊河濱景觀。「九龍大榕公」具有百年以上的歷史，要讓鄉親與來訪遊客都能認識大榕公的歷史及在地信仰，也進行參拜空間的整理及動線兩側歷史故事牆的設置，期待成為親子同樂的好去處。

並指出，「祥龍探索遊戲場」以「九龍大榕公」周邊約0.75公頃的基地進行改造，工程總經費約4,400萬元，感謝彰化縣議會對預算支持，全額由縣府預算支應，感謝經濟部水利署第四河川分署協助核定土地使用計畫，以及竹塘鄉公所、代表會及各界的協助，讓工程順利推動完成。

▲遊戲場結合多元休閒設施，期待成為孩子們的探索樂園。 圖：彰化縣政府／提供

王縣長更說明，「祥龍探索遊戲場」以濁水溪及大榕公為設計靈感，融入祥龍戲水意象，從龍珠花灑揭開探索序幕，中間串聯平衡鋼索、月亮吊環座椅、樹鬚傳聲筒、彈跳床、旋轉翹翹板、轉盤座椅、鞦韆組及榕樹氣根造型攀爬架等多元設施。龍形遊戲環結合攀爬、擺盪、休憩與水霧功能，讓孩子們在探索與挑戰的過程中鍛鍊體能、培養肢體協調能力，並激發想像力，營造充滿趣味與互動性的遊戲空間。

另外，王縣長也分享多項活動：12/12「2027彰化月影燈季」將在「八卦山大佛前廣場」點燈，今年與國際知名 IP「米菲兔」合作，全台首次有 Miffy 的大型光影展覽。此外，12/19舉辦「埔鹽順澤宮第四屆冠軍路跑」，同日晚間「2026彰化歲末演唱會」在「鹿港體育場」盛大舉行，特別邀請到9組橫跨老、中、青三代實力派歌手及人氣樂團輪番演出。

最後，「彰化公園好玩美」集章活動即日起至明年01/31，只要加入「彰化縣政府-愛玩彰化」的官方 LINE 帳號，完成指定的10處公園跟3處景點、總共13個集章，就可以拿到數位兌換券，免費兌換超可愛的「彰化公園積木組」，限量1,000組。

歡迎來暢遊彰化公園遊戲場，參加文化活動，一起感受彰化的多元魅力！

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