AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園市推動舊城再生，修復景福宮周邊老街屋。

桃園市推動舊城再生，修復景福宮周邊老街屋。 重點二： 舒華化身導遊走訪景福宮，體驗拜月老求搶票。

舒華化身導遊走訪景福宮，體驗拜月老求搶票。 重點三：修復後街區重現紅磚風貌，串聯觀光與商圈。

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園舊城區近年逐步展現新風貌！桃園市政府持續推動舊城再生，以「修舊如舊」方式修復「景福宮」周邊老街屋，讓原本被招牌遮蔽的建築重新展現歷史特色。

「桃園觀光大使」葉舒華這次化身「舒舒旅行團」導遊，帶領粉絲走進桃園百年大廟「景福宮」，除了體驗時下年輕人流行的「拜月老、求演唱會門票」，還漫步周邊修復後的舊城街區，欣賞老建築風貌。透過舒華的「舒式視角」，邀請全球旅客重新認識桃園舊城區，走進街區感受歷史文化與在地生活。

▲葉舒華走進百年古蹟「景福宮」，體驗傳統祈福文化。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

追星也能拜月老？舒華帶桃園在地好物祈福求好運

想看喜歡的偶像演唱會，卻總是搶不到門票嗎？除了鍛鍊手速、提升網速，現在還流行拜月老求好運！「景福宮」又稱「桃園大廟」，創建於清乾隆十年（1745年），主祀開漳聖王，至今已有近300年歷史，是桃園重要的信仰中心及市定古蹟。

舒華在影片中聽聞「景福宮」的月老不只可以求姻緣，還能祈求演唱會搶票好運，驚訝直呼：「這麼靈的嗎？」隨即準備拉拉山水蜜桃餅干、花生糖、豬肉乾作為供品，向月老許願：「希望每個人都可以搶到自己喜歡的 idol 的演唱會門票！」

完成參拜後，舒華也親自示範取紅線、繞香爐三圈祈福，並體驗敲響祈福鐘，以輕鬆有趣的方式，帶領粉絲認識傳統信仰文化。

舊城再生重現老街屋風貌 舒華摸百年磚牆笑稱要當「百年美女」

「景福宮」座落於桃園舊城區核心，四周由道路環繞，為桃園少見的廟宇格局，廟內至今仍保存清代匾額、石獅及八角形對聯石柱等文物。

舒華一走進廟宇，便被傳統建築吸引，驚呼：「要三百歲了，天啊！超多細節而且好漂亮喔！」漫步街區時，她還特別伸手觸摸老磚牆，笑說要感受百年建築的能量，俏皮表示：「OK，我應該也可以成為百年美女了！」

景福宮周邊保留不同年代的街屋與老建築，部分建築歷史可追溯至1895年至1945年甚至更早期，緊鄰景福宮的街屋則多興建於1950年代以後。近年推動舊城再生，完成景福宮兩側店家立面整修，透過拆除老舊招牌、整理管線及修復建築外觀，讓原本被遮蔽的紅磚牆面與建築細節重新呈現。修復後的街屋保留原有建築特色，也讓遊客能沿著景福宮周邊街道散步、拍照，重新發現桃園舊城的歷史風貌。

跟著舒華走進桃園舊城 串聯文化景點與在地商圈

桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，「桃園舊城區」是城市早期發展的重要核心，隨著景福宮周邊老街屋逐步修復，街區重新展現原有的建築特色，也為桃園市區觀光增添新亮點。此次邀請觀光大使舒華走進「景福宮」及周邊街區，希望透過她的全球知名度與社群影響力，並以年輕世代熟悉的祈福話題，吸引粉絲親自走訪百年古蹟，進一步探索周邊商圈與在地美食。

景福宮現任主委簡征潭也表示，歡迎全球朋友跟著舒華來到桃園「景福宮」祈福，感受百年廟宇的歷史文化與信仰魅力，並順遊周邊桃園舊城區，欣賞老街屋修復後的新風貌，體驗桃園在地的人文特色。

歡迎全球粉絲跟著觀光大使舒華的「舒舒旅行團」，一起來桃園「景福宮」祈福，為下一場期待已久的演唱會許下心願，再沿著周邊街區散步、拍照、品嚐美食，感受修復後的桃園舊城新風貌，讓追星之旅也成為認識桃園的城市小旅行。

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