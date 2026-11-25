咖波粉絲這週有兩站要跑！爭鮮11月24日起攜手罐頭豬Lulu、貓貓蟲咖波推出「和牛熱食派對」，兩隻分別扮成鮭魚握壽司和鮭魚卵軍艦，現身全台7間期間限定主題店。除了松露和牛拌麵、現沖牛骨湯，還有吊飾盲盒、毛毯等5款聯名周邊，會員單筆消費滿200元就能加購。想收實用款，清心福全也推出第二波咖波環保提袋，到門市買兩杯優多系列就能免費帶走。

LuLu豬蓋鮭魚被、咖波背鮭魚卵！全台7間主題店登場

這次最可愛的畫面，是罐頭豬LuLu披上鮭魚被子，整隻變成一貫鮭魚握壽司。貓貓蟲咖波則背著一堆鮭魚卵，扮成圓滾滾的軍艦壽司。兩款造型會出現在全台7間期間限定主題店的門市布置與用餐區，吃壽司前可以先找找這兩隻藏在哪裡。

圖片來源：官方

6款壽司吊飾盲抽！購物袋99元、毛茸茸零錢包12月開賣

5款聯名周邊分批開賣，首波絨毛吊飾盲盒共有6種造型，把LuLu豬、咖波和壽司元素湊在一起。12月登場的零錢包也有兩種造型，LuLu豬躲進稻荷壽司，咖波則變成花捲壽司。想收冬天用得到的款式，還有印著兩隻壽司師傅的毛毯。

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圖片來源：女子漾編輯拍攝

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爭鮮APP會員單筆消費滿200元可加購1件，滿400元可加購2件，依此類推，內用、外帶皆適用，售完為止。

- 11月24日起｜絨毛吊飾盲盒，加購價199元

- 11月27日起｜購物袋，加購價99元

- 12月1日起｜零錢包，加購價199元

- 12月8日起｜毛毯，加購價359元

- 12月15日起｜紓壓捏捏樂，加購價129元

會員另有兩波滿額贈。11月27日起，單筆消費滿1,000元送聯名貼紙，12月24日起則推出聯名壓縮毛巾。每滿1,000元可獲贈1件，數量有限，送完為止。

澳洲M8級和牛入菜！松露拌麵140元、現沖牛骨湯120元

爭鮮「和牛熱食派對」自2026年11月24日推出至2027年1月18日。天冷想吃點熱的，可以點「松露和牛啵啵麵」140元，Q彈拉麵拌上松露乳酪白醬，再搭配和牛。想喝湯則有「現沖和牛牛骨湯」120元，點單後以熱牛骨湯沖淋和牛。「啵啵和牛握握卷」100元包入蒜香和牛、生菜和鮭魚卵，咬下去還有鮭魚卵啵啵爆開的口感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS都吃得到「炙燒比目魚和牛」、「醇香奶霜玉米和牛」及「炙燒清柚牛筋和牛」，每款60元，另有「義式乳酪松阪豬」40元、兩款造型的「日出林檎銅鑼燒」各60元。到爭鮮PLUS還能點限定的「炙烤蒜韻骰子牛」150元和「啵啵漂浮汽水」65元。

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清心福全也有咖波！買兩杯優多免費送環保提袋

咖波粉絲買手搖也能收周邊。清心福全11月23日起推出第二波「咖波環保提袋」，只要到門市櫃檯現場點購任兩杯優多系列飲品，就送1個提袋，送完為止。提袋雙面都有彩色咖波圖案，鋁箔內裡有助保冷、保溫，裝得下兩杯飲料，平常也能拿來帶點心。

圖片來源：官方

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清心福全另有韓式柚子綠茶，以韓國柚子茶搭配綠茶，喝得到酸甜柚香和清爽茶韻。想拿咖波提袋，點單時記得選優多系列。