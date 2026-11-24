今年交換禮物預算抓500元還是1,000元？兩大超商的聖誕福袋和聯名小物可以先存起來！全家11月25日開跑，599元福袋內有怪獸大學暖暖毯，還能拆出4至5樣迪士尼授權商品；7-Eleven則於12月1日推出499元起的聖誕福袋，角色造型坐墊、扭蛋機和電熱毯都能拿來交換。預算只有300元，也有聖誕小樹包、三眼怪毛毯可以挑。

全家599元聖誕福袋，怪獸大學暖暖毯有兩色

全家「璀璨聖誕季」於2026年11月25日至2027年1月5日登場。主打的「可愛聖誕福袋」售價599元，以怪獸大學不織布袋裝入同系列暖暖毯，再搭配4至5樣迪士尼授權商品。暖暖毯有粉紅、藍色兩款，顏色和搭配的周邊都採隨機出貨，品牌公布商品總價值逾1,200元。

圖片來源：官方

如果交換禮物的對象是同事，這款拆完就能派上用場。暖暖毯可以直接留在辦公室，不織布袋也能拿來裝午餐或日常小物，還有幾件迪士尼周邊能慢慢拆。

300元內也能送！199元聖誕小樹包、299元三眼怪毛毯

預算抓300元，全家門市有199元「聖誕小樹包」，聖誕樹造型的小包能掛在包包外面，也能裝小玩偶或美妝用品。299元「粉雪聖誕收納盒」則以粉色聖誕樹搭配珠飾和星星，放在桌上可以收耳環、戒指，節日過後也能繼續用。

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「全家刷就購」至12月27日推出129元起的「皮克斯雪人系列」，其中250元「三眼怪魔術雙杯袋」翻一下就能切換單杯、雙杯，適合常揪同事買手搖的人。299元「三眼怪毛毯」兩面有不同圖案，放辦公室午休或在家追劇都用得到。喜歡香氛的朋友，可以挑499元香鼻子「開香香氛蠟燭禮盒」，有「法頌與油條」、「菠蘿油與吐司」兩種組合，拆開像收到一袋迷你麵包。

三麗鷗白金吊飾加99元，帕洽狗水晶球可以挑款

美樂蒂、帕洽狗、花小兔和漢頓今年換上全家獨家的白金聖誕裝。11月25日至2027年1月5日，門市購買單件20元以上的指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯任2件，可加99元隨機換購一款白金版玩偶吊飾。「全家行動購」也有換購，購買指定商品滿99元即可加99元換一個。門市吊飾活動排除Let’s Café、Let’s Tea等杯裝現調飲品及Fami!ce霜淇淋。

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想自己挑角色，購買指定聖誕端架商品或指定巧克力、糖果、零食餅乾任2件，可加299元換購「絨毛套水晶球」，三眼怪、帕洽狗二選一。11月25日至12月8日，買指定現調商品任2件另贈三麗鷗聖誕保冷提袋，這是另一檔活動。

7-ELEVEN聖誕福袋12/1開賣，499元起有包包、炒鍋

7-ELEVEN今年線上、門市合計推出56款聖誕福袋。全台門市自12月1日凌晨0點開賣，限量11萬個，集結長腿Hello Kitty、長腿Kuromi、貓貓蟲咖波、拉拉熊、小熊維尼Nagano系列、皮克斯、史努比、線條小狗及StudioUG西村優志共9大主題。線條小狗與StudioUG西村優志都是今年首度加入。

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1. 499元福袋｜共12款，有兩用絨毛包或拼接包搭造型零錢包，也有20公分輕量導磁含蓋湯炒鍋。包款附可調式背帶，零錢包可以直接掛在外面；有在下廚的朋友則可以選深鍋身的湯炒鍋。

2. 799元福袋｜共9款，每組包含角色立體造型坐墊和70×142公分大毛毯。坐墊留在辦公室，毛毯帶回家追劇，一袋就能拆成兩件用。

3. 999元福袋｜共26款，有附燈光、音效的扭蛋機、42公升可爬梯輪摺疊購物車、Wonder旺德五段溫控電熱毯，以及Giaretti珈樂堤全電壓微電腦收納鍋。想讓交換禮物現場熱鬧一點，可以選內附5顆扭蛋的扭蛋機。

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7-ELEVEN今年有立即獎，還能抽金磚和雙人機票

今年7-ELEVEN福袋新增「立即獎」，每袋都有獎，可能拿到OPENPOINT點數，也有機會獲得OWALA水瓶或最高價值1,699元的品牌包。門市499元、799元、999元福袋分別附1、2、3組抽獎序號，另有機會抽中價值225萬元的鎮金店10兩金磚，以及星宇航空雙人來回機票。12月1日至7日，每天再抽100萬OPENPOINT點數。

12月1日至6日，使用指定銀行或指定支付工具結帳滿999元現折100元，符合條件的999元福袋可折至899元。想收TWICE娜璉周邊，購買門市499元、799元、999元福袋可分別累積24、40、48點心熱園電子點數，48點可兌換娜璉小卡全套，數量有限。

OPENPOINT APP上午11點加開9款，699元有湯姆貓與傑利鼠

12月1日凌晨先開賣的是門市福袋，OPENPOINT APP限定精品福袋則在當天上午11點開放預購。千元內可挑699元「Tom & Jerry聖誕時光迴力車禮盒」6入組、999元「小熊維尼可動變裝公仔福袋」，以及同為999元的拇指寶寶、小汽車、大藝術家倒數月曆福袋。

想收藏整組公仔，還有1,299元「探險活寶老皮＋嗶莫掌心儲金公仔組」和2,880元「罐頭豬LuLu冬日慶典公仔8入套組」。APP款可在首頁的「推薦商品／加價購專區」操作，再依頁面指示至門市完成結帳。