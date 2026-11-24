AI重點 文章重點整理： 重點一： KidZania南港試營運推出特百滋動物醫院職業體驗。

KidZania南港試營運推出特百滋動物醫院職業體驗。 重點二： 孩子可扮小小獸醫，學聽診檢查與觀察毛孩狀況。

孩子可扮小小獸醫，學聽診檢查與觀察毛孩狀況。 重點三：透過配餐任務認識寵物營養，寓教於樂照顧毛孩。

週末不知道帶小孩去哪放電？南港 LaLaport 5 樓這座全新親子景點先筆記起來！兒童職業體驗樂園 KidZania 奇薩尼亞台北 11 月 24 日起試營運，其中最讓毛孩家庭心動的，就是寵物食品品牌特百滋 Tapazo 打造的「特百滋動物醫院」。孩子換上制服化身小小獸醫，從聽心跳、看骨骼到親手配一份毛孩營養餐，玩一趟就把「怎麼照顧毛孩」帶回家，寓教於樂一次到位。

活動亮點搶先看

特百滋動物醫院是一個「先觀察、再照顧」的流程：孩子從認識動物醫院的工作，到幫寵物玩偶做模擬檢查，最後幫牠搭配一份餐點。整個過程都是角色扮演，沒有真實動物。

Tapazo 特百滋

任務一｜換上制服，兩人一組當小小獸醫

進到動物醫院，孩子先換上專屬制服，認識醫院的工作情境和基本設備。接著兩人一組分工，一起照顧分配到的寵物玩偶——獸醫的工作從來不是一個人完成的。透過角色扮演與團隊合作，讓孩子實際認識動物醫生的工作內容，了解從準備到照護的工作情境。

Tapazo 特百滋

任務二｜用聽診器聽心跳，學著「讀懂」毛孩

特百滋特別準備了擬真寵物玩偶，讓檢查變得很有互動感：孩子可以用聽診器聽心跳、分辨不同聲響代表的情緒，也能觀察骨骼狀況。毛孩不會說話，這一關練的就是「細心觀察」，學習以細心觀察理解毛孩的健康需求，也認識適當的營養補充是維持毛孩健康的重要關鍵。

任務三｜認識食材、用電子秤配一份毛孩餐

檢查完，就輪到特百滋最拿手的部分：飲食。孩子會跟著品牌重視的多元食材，認識寵物食品裡的食材類別，再學著用電子秤秤量，親手搭配一份模擬餐點。這一關想傳達的觀念很簡單：毛孩在不同年紀、不同身體狀況下，需要的食物不一樣。

任務完成後，孩子會分享學到了什麼，並獲得 KidZania 專屬貨幣 KidZos 作為工作薪酬，感受職業體驗的樂趣與成就感！

Tapazo 特百滋

從喜歡毛孩到更懂牠的生活 特百滋把飲食想像帶進職業體驗

Tapazo 特百滋關注犬貓不同的飲食喜好與營養需求，並持續探索多元的食材與豐富口感，讓飼主與毛孩在每一餐中感受幸福陪伴，真正的愛護始於理解與責任，照顧毛孩不能只憑直覺餵食，更需要讀懂牠們的身體語言與健康需求。

Tapazo 特百滋

KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 試營運資訊

地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5 樓（台北市南港區經貿二路 131 號）

日期：2026 年 11 月 24 日至 12 月 6 日

時間：平日 09:00–17:00；週末 10:00–18:00

購票資訊：11 月 17 日下午 2 點起，於 KidZania Taipei 官方網站及 Trip.com 開放預購；試營運期間不提供現場售票。