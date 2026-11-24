AI重點 文章重點整理： 重點一： 日勝生加賀屋位於北投新北投站旁，鄰近地熱谷等景點。

日勝生加賀屋位於北投新北投站旁，鄰近地熱谷等景點。 重點二： 園景和洋雅緻套房結合榻榻米、西式床鋪與獨立客廳。

園景和洋雅緻套房結合榻榻米、西式床鋪與獨立客廳。 重點三：部分房型附私人湯屋，早餐提供生魚片等日式餐點。

台北近郊想安排溫泉旅行，新北投是許多旅客考慮的地點之一。位於北投區光明路的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，以日式旅館風格結合北投溫泉特色，提供不同房型及餐飲服務，周邊也有地熱谷、北投溫泉博物館及北投圖書館等景點，可安排住宿與觀光行程。

此次入住日勝生加賀屋的「園景和洋雅緻套房」，房內結合日式榻榻米、西式床鋪及獨立客廳，並設有私人湯屋。從客房空間到早餐餐點，帶讀者了解飯店住宿特色，以及前往北投旅遊時可以安排的周邊景點。

日勝生加賀屋在哪裡？鄰近新北投捷運站及熱門景點

日勝生加賀屋位於台北市北投區光明路，坐落於新北投溫泉區，鄰近捷運新北投站。飯店周邊有多處觀光景點，旅客可依照住宿時間安排步行或搭乘交通工具前往。

北投代表性景點之一的地熱谷，以溫泉水蒸氣形成的煙霧景觀聞名；北投溫泉博物館則保留日式公共浴場建築特色，展示當地溫泉發展歷史。另外，北投圖書館以木造建築及綠建築設計為特色，也是新北投常見的參觀景點。

除了景點之外，新北投周邊也有溫泉拉麵店及各式在地小吃，旅客可以將泡湯、散步與用餐安排在同一趟行程中。

園景和洋雅緻套房開箱 日式榻榻米搭配西式床鋪

此次入住的是日勝生加賀屋「園景和洋雅緻套房」，房間採和洋式設計，將日式榻榻米空間與西式床鋪結合，並規劃獨立客廳及臥室，呈現日式與現代住宿空間並存的配置。

客房內除了床鋪及起居空間，也能從窗邊欣賞庭園景觀。相較於一般標準客房，套房另有獨立客廳，提供旅客休息、聊天及整理行李的空間。

房內另一項特色是設有私人湯屋，旅客不必前往公共浴池，就能在客房內使用泡湯設施。對於希望保有個人隱私，或不習慣大眾浴池環境的旅客，這類房型可列入訂房時的考量。

北投溫泉住宿體驗 房內設有私人泡湯空間

北投以溫泉資源聞名，泡湯也是當地住宿的重要體驗。日勝生加賀屋部分房型設有私人湯屋，此次入住的園景和洋雅緻套房也包含客房內泡湯空間。

與公共浴池相比，私人湯屋可自行安排使用時間，不必配合公共浴池的開放時段。旅客白天走訪北投景點後，回到房間便能安排泡湯及休息，將觀光與住宿體驗結合。

不過，飯店各房型的設施配置可能不同，訂房前仍建議確認房型是否附設私人湯屋，以及相關使用規定。

日勝生加賀屋早餐有哪些？生魚片、煙燻鮭魚及唐揚炸雞入列

除了客房與泡湯設施，此次入住期間的早餐也有多種日式料理及熟食選擇，包括生魚片、煙燻鮭魚、溫泉蛋、明太子及唐揚炸雞等。

餐點種類涵蓋冷盤、蛋料理與炸物。喜歡日式料理的旅客，可以選擇生魚片及煙燻鮭魚；溫泉蛋可搭配白飯食用，明太子則提供不同的鹹香口味，另有唐揚炸雞等熟食選項。

整體早餐以多樣化餐點供應為特色，旅客可依照個人飲食習慣選擇。實際供應內容可能依飯店餐期及季節調整，建議以入住當日現場提供的品項為準。

北投溫泉飯店怎麼選？日勝生加賀屋住宿特色整理

日勝生加賀屋國際溫泉飯店結合日式旅館風格、溫泉設施及北投周邊觀光資源。此次入住的園景和洋雅緻套房，包含日式榻榻米、西式床鋪、獨立客廳、臥室及私人湯屋，房型空間配置與一般標準客房有所不同。

地理位置方面，飯店鄰近捷運新北投站，周邊有地熱谷、北投溫泉博物館及北投圖書館等景點，可安排兩天一夜的北投行程。

對於計畫在台北近郊安排溫泉住宿的旅客，選擇飯店時可依照交通位置、房型空間、是否附設私人湯屋及餐飲需求比較。若希望將日式住宿體驗與北投溫泉旅行結合，日勝生加賀屋也是可納入考量的住宿選項。

日勝生加賀屋國際溫泉飯店｜住宿資訊

飯店名稱： 日勝生加賀屋國際溫泉飯店

日勝生加賀屋國際溫泉飯店 入住房型： 園景和洋雅緻套房

園景和洋雅緻套房 住宿地址： 台北市北投區光明路236號

台北市北投區光明路236號 訂房電話： (02) 2891-1111

(02) 2891-1111 官方網站： https://www.kagaya.com.tw/