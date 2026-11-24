2026-11-24 15:16 小R
北投溫泉住宿推薦！日勝生加賀屋開箱 園景和洋雅緻套房、私人湯屋及日式早餐一次看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日勝生加賀屋位於北投新北投站旁，鄰近地熱谷等景點。
- 重點二：園景和洋雅緻套房結合榻榻米、西式床鋪與獨立客廳。
- 重點三：部分房型附私人湯屋，早餐提供生魚片等日式餐點。
台北近郊想安排溫泉旅行，新北投是許多旅客考慮的地點之一。位於北投區光明路的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，以日式旅館風格結合北投溫泉特色，提供不同房型及餐飲服務，周邊也有地熱谷、北投溫泉博物館及北投圖書館等景點，可安排住宿與觀光行程。
此次入住日勝生加賀屋的「園景和洋雅緻套房」，房內結合日式榻榻米、西式床鋪及獨立客廳，並設有私人湯屋。從客房空間到早餐餐點，帶讀者了解飯店住宿特色，以及前往北投旅遊時可以安排的周邊景點。
日勝生加賀屋在哪裡？鄰近新北投捷運站及熱門景點
日勝生加賀屋位於台北市北投區光明路，坐落於新北投溫泉區，鄰近捷運新北投站。飯店周邊有多處觀光景點，旅客可依照住宿時間安排步行或搭乘交通工具前往。
北投代表性景點之一的地熱谷，以溫泉水蒸氣形成的煙霧景觀聞名；北投溫泉博物館則保留日式公共浴場建築特色，展示當地溫泉發展歷史。另外，北投圖書館以木造建築及綠建築設計為特色，也是新北投常見的參觀景點。
除了景點之外，新北投周邊也有溫泉拉麵店及各式在地小吃，旅客可以將泡湯、散步與用餐安排在同一趟行程中。
園景和洋雅緻套房開箱 日式榻榻米搭配西式床鋪
此次入住的是日勝生加賀屋「園景和洋雅緻套房」，房間採和洋式設計，將日式榻榻米空間與西式床鋪結合，並規劃獨立客廳及臥室，呈現日式與現代住宿空間並存的配置。
客房內除了床鋪及起居空間，也能從窗邊欣賞庭園景觀。相較於一般標準客房，套房另有獨立客廳，提供旅客休息、聊天及整理行李的空間。
房內另一項特色是設有私人湯屋，旅客不必前往公共浴池，就能在客房內使用泡湯設施。對於希望保有個人隱私，或不習慣大眾浴池環境的旅客，這類房型可列入訂房時的考量。
北投溫泉住宿體驗 房內設有私人泡湯空間
北投以溫泉資源聞名，泡湯也是當地住宿的重要體驗。日勝生加賀屋部分房型設有私人湯屋，此次入住的園景和洋雅緻套房也包含客房內泡湯空間。
與公共浴池相比，私人湯屋可自行安排使用時間，不必配合公共浴池的開放時段。旅客白天走訪北投景點後，回到房間便能安排泡湯及休息，將觀光與住宿體驗結合。
不過，飯店各房型的設施配置可能不同，訂房前仍建議確認房型是否附設私人湯屋，以及相關使用規定。
日勝生加賀屋早餐有哪些？生魚片、煙燻鮭魚及唐揚炸雞入列
除了客房與泡湯設施，此次入住期間的早餐也有多種日式料理及熟食選擇，包括生魚片、煙燻鮭魚、溫泉蛋、明太子及唐揚炸雞等。
餐點種類涵蓋冷盤、蛋料理與炸物。喜歡日式料理的旅客，可以選擇生魚片及煙燻鮭魚；溫泉蛋可搭配白飯食用，明太子則提供不同的鹹香口味，另有唐揚炸雞等熟食選項。
整體早餐以多樣化餐點供應為特色，旅客可依照個人飲食習慣選擇。實際供應內容可能依飯店餐期及季節調整，建議以入住當日現場提供的品項為準。
北投溫泉飯店怎麼選？日勝生加賀屋住宿特色整理
日勝生加賀屋國際溫泉飯店結合日式旅館風格、溫泉設施及北投周邊觀光資源。此次入住的園景和洋雅緻套房，包含日式榻榻米、西式床鋪、獨立客廳、臥室及私人湯屋，房型空間配置與一般標準客房有所不同。
地理位置方面，飯店鄰近捷運新北投站，周邊有地熱谷、北投溫泉博物館及北投圖書館等景點，可安排兩天一夜的北投行程。
對於計畫在台北近郊安排溫泉住宿的旅客，選擇飯店時可依照交通位置、房型空間、是否附設私人湯屋及餐飲需求比較。若希望將日式住宿體驗與北投溫泉旅行結合，日勝生加賀屋也是可納入考量的住宿選項。
日勝生加賀屋國際溫泉飯店｜住宿資訊
- 飯店名稱： 日勝生加賀屋國際溫泉飯店
- 入住房型： 園景和洋雅緻套房
- 住宿地址： 台北市北投區光明路236號
- 訂房電話： (02) 2891-1111
- 官方網站： https://www.kagaya.com.tw/
精華 FAQ
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飯店位於台北市北投區光明路，鄰近捷運新北投站，周邊可步行前往地熱谷、北投溫泉博物館與北投圖書館，適合安排住宿加觀光的一日或兩日行程。
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此次入住的園景和洋雅緻套房採和洋式設計，將日式榻榻米、西式床鋪、獨立客廳與臥室結合，還能欣賞庭園景觀，空間較一般標準客房更完整。
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部分房型設有私人湯屋，可在房內自行安排泡湯時間；早餐則提供生魚片、煙燻鮭魚、溫泉蛋、明太子與唐揚炸雞等多樣日式料理，適合喜歡溫泉與和風餐點的旅客。
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