AI重點 文章重點整理： 重點一： 峇里島行程應分區安排，避免一天塞太多景點。

峇里島行程應分區安排，避免一天塞太多景點。 重點二： 努沙杜瓦、烏布、聖泉寺與金巴蘭各有不同節奏。

努沙杜瓦、烏布、聖泉寺與金巴蘭各有不同節奏。 重點三：旅遊重點不在全跑完，而是放慢腳步感受風景。

第一次規劃峇里島自由行時，我列了一長串想去的地方，從海神廟、烏布皇宮到聖泉寺，每個看起來都不能錯過。真正走過幾天後才發現，峇里島最適合的玩法不是一天跑很多景點，而是在喜歡的地方多停留一點時間。出發前可以先查看完整的峇里島景點整理，再依住宿區域挑選順路行程。

努沙杜瓦：不用出門也能玩上一整天

我們在努沙杜瓦住了兩晚，飯店泳池旁就是海灘，想游淡水或到海裡踏浪都很方便。海邊還能體驗拖曳傘、水上摩托車等活動，結束後直接回房間休息。

以前我總覺得出國就要多跑幾個地方，留在飯店好像很浪費。到了努沙杜瓦才發現，早上慢慢吃早餐，下午在泳池游泳，傍晚坐在海邊放空，本身就是一段完整的行程。

烏布市區：用步行感受文化與生活

烏布皇宮、水皇宮和藝術市集距離很近，抵達市中心後不用一直上下車，靠步行就能串在一起。

烏布皇宮規模不大，可以欣賞傳統建築與石雕；旁邊的水皇宮有大片蓮花池，坐在附近咖啡廳，也能慢慢欣賞水池和寺廟景色。

走到烏布市場後，氣氛立刻變得熱鬧。攤位販售編織包、服飾、飾品和手工藝品，很多東西都很有峇里島特色。市場可以議價，如果和我一樣不喜歡花太多時間討價還價，只要價格落在能接受的範圍，我就會直接買下來。

聖泉寺：不只是拍照景點

聖泉寺最著名的是聖泉浴，當地人相信使用聖水沖洗，可以淨化身心。即使沒有參加淨身儀式，也能沿著寺廟參觀，觀察當地人的宗教文化。

寺廟裡的氣氛和南部海灘完全不同。有人在水池中進行儀式，也有人安靜祈禱。來到這裡後，我才感覺峇里島不只有度假村、按摩與Beach Club，宗教信仰也深深融入日常生活。

參觀寺廟時要遵守服裝規定，不適合只把這裡當成拍照背景。事先了解基本禮儀，整段體驗會更完整。

金巴蘭海灘：把夕陽和晚餐排在一起

金巴蘭海灘最適合傍晚前往。餐桌直接擺在沙灘上，可以一邊吃海鮮燒烤，一邊等待夕陽落入海面。

我們原本擔心塞車趕不上日落，幸好最後及時抵達。天空慢慢變成橘紅色，海浪就在餐桌前方，這頓飯的環境比料理本身更令人難忘。

選餐廳時，我會先查看近期評論，不會完全交給司機推薦。有些司機可能和特定餐廳合作，自己先做功課，比較容易避開價格或品質不符合期待的店家。

峇里島景點要分區安排

規劃峇里島旅遊時，我會把行程分成南部與中部。住努沙杜瓦就安排海灘、金巴蘭或烏魯瓦圖；住烏布時，再走皇宮、市集、聖泉寺和梯田。

跨區移動可以使用峇里島包車，但包車不代表可以忽略塞車。景點看起來只有幾十公里，實際交通時間可能比預期多上一倍。

我現在不會再追求把所有熱門景點走完。峇里島真正吸引我的，是每個區域都有不同的生活節奏。少去幾個地方，反而更有時間記住海風、寺廟和夕陽。

峇里島景點完整文章：想查看南部、中部、北部與外島的完整景點清單、區域地圖及更多參觀資訊，可以閱讀峇里島景點總整理－TOP26必玩景點介紹｜峇里島包車自由行，再依照住宿位置安排順路行程。

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