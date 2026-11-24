2026-11-24 14:38 女子漾／編輯金柔葳
日本豪斯登堡史上最大聖誕慶典！米飛兔限定秀、夢幻星海5大亮點必拍
今年聖誕節想飛日本感受浪漫過節氣氛？位於九州長崎的豪斯登堡，即日起至12月25日舉辦歷年最大規模的「歐洲聖誕慶典」，睽違16年全面翻新的燈飾點亮整座歐洲街景，還有日本唯一的大水晶吊燈聖誕樹、歐式聖誕市集，以及首度登場的米飛兔（miffy）聖誕限定表演。今年更首度攜手福岡聖誕市集推出聯名馬克杯，米飛兔粉絲絕對要收藏！
文章目錄
豪斯登堡聖誕亮點1. 睽違16年翻新，漫步夢幻星海
曾連續13年獲得日本彩燈相關大獎第一名的豪斯登堡，今年迎來睽違16年的燈飾大改版，全新「璀璨星夜盛典」以繁星為設計靈感，將歐式建築、街道與庭園染上浪漫光芒。其中，金色月亮與星星造型燈飾更是必拍場景！藝術花園沿著運河延伸的林蔭大道也換上全新燈飾，搭配水面倒影，彷彿走進童話世界，不論是情侶約會還是與閨密出遊，都能拍出滿滿的冬日氛圍感。
豪斯登堡聖誕亮點2. 日本唯一大水晶吊燈聖誕樹
來到豪斯登堡，千萬別錯過阿姆斯特丹廣場的「聖誕旋律」表演。身穿華麗服裝的表演者將帶來經典聖誕歌曲，當演出進入高潮，日本唯一以水晶吊燈為設計概念的大型聖誕樹也將隨著音樂點亮。緊接著，整座歐洲街景同步亮起星光燈飾，搭配現場歌聲與華麗建築，浪漫場景宛如電影畫面。
豪斯登堡聖誕亮點3. 首度登場米飛兔聖誕限定秀
豪斯登堡聖誕亮點3. 首度登場米飛兔聖誕限定秀
米飛兔粉絲注意！今年豪斯登堡首度舉辦「miffy聖誕節」，推出期間限定舞台表演「miffy＆Friends聖誕嘉年華」。
米飛兔將與好友melanie、boris、grunty一起換上冬季限定服裝，戴著圍巾、穿上可愛大衣與遊客見面。園區也同步推出聖誕限定美食及周邊商品，去年廣受好評的「Dick Bruna TABLE」聯名企劃也將再度回歸，讓粉絲一次滿足拍照、吃美食與購物願望。
豪斯登堡聖誕亮點4. 歐式聖誕市集、聖誕老人見面會
豪斯登堡聖誕亮點4. 歐式聖誕市集、聖誕老人見面會
不用飛歐洲，也能在日本逛到充滿異國風情的聖誕市集！今年阿姆斯特丹城換上繽紛的節慶裝飾，市集集結各式聖誕雜貨、紀念商品及冬季限定美食。想填飽肚子，可以試試融合佐世保名物檸檬牛排風味的聖誕烤雞，再搭配聖誕蛋糕與暖呼呼的熱飲。今年也加入嘉年華遊戲及聖誕老人見面會，逛完市集還能與聖誕老人近距離互動。
豪斯登堡聖誕亮點5. 首度聯名福岡聖誕市集，米飛兔馬克杯必收
今年豪斯登堡更首度攜手福岡冬季代表性活動「Christmas Advent」，推出限定聯名企劃！每年都受到遊客喜愛的聖誕馬克杯，這次以深藍色搭配米飛兔及大水晶吊燈聖誕樹圖案，呈現可愛又浪漫的冬夜風景。近期有安排福岡、長崎旅遊行程的朋友，不妨將兩大聖誕慶典一起排進九州旅遊清單。
活動日期｜2026年11月6日至12月25日
2026豪斯登堡歐洲聖誕慶典活動資訊
活動地點｜日本九州長崎縣豪斯登堡
活動內容｜璀璨星夜盛典、水晶吊燈聖誕樹、米飛兔聖誕嘉年華、歐式聖誕市集、聖誕老人見面會
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