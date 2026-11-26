AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺北冬季系列活動開跑，熊讚裸視3D影片亮相信義區。

臺北冬季系列活動開跑，熊讚裸視3D影片亮相信義區。 重點二： 溫泉季、馬拉松、耶誕與跨年活動接力登場。

溫泉季、馬拉松、耶誕與跨年活動接力登場。 重點三：多處耶誕燈飾及跨年晚會串聯城市冬日熱度。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北冬季系列活動熱鬧開跑！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）推出超吸睛的裸視3D創意宣傳影片，即日起至11/30，在臺北信義區「台北天空塔」外牆 LED 大螢幕驚喜登場。臺北城市吉祥物「熊讚」化身最萌冬季活動導遊，帶領旅客暢遊溫泉、馬拉松、耶誕、跨年等精彩活動，以突破螢幕界線的立體沉浸視覺效果，為臺北冬日街頭創造最吸睛的拍照打卡地標。

觀傳局表示，臺北冬季活動接連登場，11/20-11/22「2026臺北溫泉季」，日前安排明華園的精彩演出，結合浪漫的「臺北北投花浴衣節」，以及充滿活力的街頭舞蹈慶典「YOSAKOI」，讓走訪北投的遊客，感受熱鬧又充滿特色的溫泉祭典魅力。

▲裸視3D影片讓代表耶誕系列活動的禮物，從螢幕中展現破框飛出特效，製造特殊的視覺體驗。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北年度運動盛事「臺北馬拉松」12/20在臺北市政府前廣場熱血起跑，「臺北馬拉松」是獲得世界田徑總會金標籤認證的國際賽事。廣受好評的「耶誕歡樂早餐跑」今年也將於12/19率先登場，並首度推出「早餐主題市集」，讓跑者們在歡樂的耶誕氛圍中，以跑步迎接活力滿滿的冬日早晨。

隨著耶誕佳節到來，臺北街頭也換上璀璨節慶新裝。「2026繽紛耶誕玩台北」串聯17大百貨業者，打造超過80處耶誕燈飾，讓城市各大商圈滿溢歡樂氣息。

「2026臺北耶誕愛無限」則以「大安森林公園」為主要燈區，捷運「大安森林公園站」陽光大廳也設有大型耶誕樹，同時搭配耶誕音樂會，營造溫馨浪漫的冬日氛圍。

此外，「公館聖誕季」也將於公館水岸結合繽紛燈飾與花卉造景，打造充滿特色的節慶景觀，讓耶誕歡樂一路延續至年底。

而冬季最受期待的年度壓軸盛事，莫過於12/31登場的「臺北最 High 新年城－2027跨年晚會」。活動集結重量級藝人輪番演出，陪伴觀眾迎接新年倒數，更規劃多元舞台，匯集不同音樂風格與特色演出，將跨年歡慶氣氛延伸至周邊區域，屆時相約臺北，共度難忘的新年時刻。

超萌裸視3D影片 帶你一次掌握臺北冬季精彩

為將臺北冬日活動分享給大家，觀傳局特別推出裸視3D宣傳影片，運用突破螢幕界線的立體視覺特效，讓臺北城市吉祥物「熊讚」彷彿從「台北天空塔」大樓牆面中躍然而出。影片巧妙融入各項冬季活動元素，從象徵「臺北溫泉季」的氤氳溫泉、代表「臺北馬拉松」的熊讚路跑衝線，到象徵耶誕系列活動的聖誕禮物與聖誕樹，最後以「臺北最 High 新年城－2027跨年晚會」的璀璨煙火畫下句點。帶領觀眾透過沉浸式視覺體驗，一次感受臺北冬季活動的豐富與熱鬧。

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