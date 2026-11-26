原來BTS抵達高雄後，先去夜市吃香腸！防彈少年團成員Jin、j-hope、V（金泰亨）與Jung Kook（柾國）11月18日下午抵達高雄，傍晚就現身六合夜市。四人逛到烤香腸攤，V突然用中文問「好吃嗎？」；點炸起司條時，又被老闆提醒小心爆漿。吃完小吃還有續攤，V和柾國跑去玩射氣球，最後竟把攤上最大隻的「肥嘟嘟左衛門」抱走！

BTS六合夜市吃什麼？V站在烤香腸攤前開口說中文

走到烤香腸攤前，j-hope先用英文詢問哪一款最好吃，接著和Jin商量要買幾條。攤商用韓文打招呼，V聽見後笑著回應，還指著香腸用中文問「好吃嗎？」、自我介紹「大家好我是金泰亨」，讓現場粉絲一陣驚呼。柾國則在一旁拿起相機，把香腸攤前的熱鬧畫面拍下來。

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炸起司條也有點！老闆提醒小心爆漿，V連回三聲「好」

烤香腸之外，幾人逛到炸物攤時也點了炸起司條。老闆怕他們一口咬下去被熱起司燙到，用中文提醒「小心爆漿喔」，V一聽立刻接話「好、好、好」。這段對話很有平常逛夜市的感覺，誰能想到有一天會看到金泰亨站在炸物攤前，乖乖聽老闆叮嚀？

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V、柾國吃完還去射氣球！最大獎「肥嘟嘟左衛門」被抱走

逛夜市當然也要玩一局！V和柾國在射氣球攤前輪流上場，最後V抱走攤位上最大隻的獎品，竟然是《蠟筆小新》裡的肥嘟嘟左衛門。金泰亨抱著超大粉紅豬玩偶的畫面，也讓網友笑說，誰想得到逛個六合夜市，會看到這個組合！

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阿米逛六合夜市怎麼吃？加碼木瓜牛奶、海產粥

想跟著BTS的路線逛，可以先買烤香腸和炸起司條邊走邊吃，再找一攤射氣球。想坐下來吃一頓，六合夜市還有海產粥、鹽蒸蝦、土魠魚羹等港都小吃，最後再帶一杯木瓜牛奶。這幾天來高雄看演唱會，六合夜市也有應援串旗及電視牆，11月19日另安排DJ播歌和快閃舞蹈。

▲每當夜燈挑起，六合夜市逐漸湧進大批觀光人潮，熱鬧滾滾。

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來高雄看BTS演唱會，還能揪朋友拍一支Dance Cover！即日起至11月22日，高雄在5處景點設置粉絲應援地貼。想拍城市感，可以選高雄車站新高埕廣場；喜歡港邊景色，就把大港橋或星光水岸公園排進行程，挑一首最愛的BTS歌曲開跳！