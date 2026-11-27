AI重點 文章重點整理： 重點一： 青之洞窟SHIBUYA將於12/11至12/27在澀谷登場。

青之洞窟SHIBUYA將於12/11至12/27在澀谷登場。 重點二： 沿著公園通到代代木公園櫸木林道，將點亮50萬盞藍色LED

沿著公園通到代代木公園櫸木林道，將點亮50萬盞藍色LED 重點三：今年首度加入青之洞窟THE BLUE TREE影像演出。

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】進入12月東京處處都充滿著節慶氣氛，今年就到澀谷感受藍色聖誕吧！從「澀谷公園」至「代代木公園」沿途櫸木林道點燈的「青之洞窟 SHIBUYA｣，繼去年深受歡迎的巨大雪人之後，今年將首度設置「青之洞窟 THE BLUE TREE｣，以影像登場，配合50萬盞藍色 LED 燈飾有不同演出。

走在林道間，閃爍燈光讓人彷彿走進一條藍色隧道，打造出有別於紅綠色系的聖誕氣氛，讓冬天的澀谷更加夢幻。

東京的「青之洞窟｣點燈活動是2014年從中目黑開始，10年前2016年轉移至澀谷舉辦，累計吸引1,650萬人次賞燈，更曾將藍色點燈活動延伸到札幌、大阪、福岡和名古屋等城市。

根據2025年統計，點燈開始短短11天就吸引超過35萬人次到訪，今年同樣會有50萬盞藍燈點亮，2026到澀谷過個藍色聖誕吧！

◉青之洞窟 SHIBUYA

・點燈日期：17:00~22:00

・點燈時間：12/11~12/27

・地點：東京澀谷公園通至代代木公園櫸木林道

・交通：JR原宿站、東京Metro明治神宮前站徒步10分

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