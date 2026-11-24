AI重點 文章重點整理： 重點一： 台南市南區大恩公園法式滾球場完工並正式開放。

台南市南區大恩公園法式滾球場完工並正式開放。 重點二： 球場設有2座16x16公尺礫石場，共8道球道。

球場設有2座16x16公尺礫石場，共8道球道。 重點三：增設夜間照明，方便民眾傍晚與夜間運動使用。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市推動多元運動場域建置，提供更優質的休閒運動環境！深受在地居民及滾球運動愛好者期待的「南區大恩公園設置法式滾球場工程」，日前已順利完成驗收，並正式開放使用。全新球場的啟用，為南區增添休閒運動新據點，讓市民有更多元、便利的戶外運動選擇。

臺南市政府體育局局長王效文表示，為積極推動全民運動，持續盤點及改善各地公共空間，透過運動設施的增設與優化，讓運動融入市民日常生活。「法式滾球」是一項不受年齡限制、容易入門且富有趣味性的運動，不論長者、親子或年輕朋友都能輕鬆參與，期盼藉由「大恩公園法式滾球場」的啟用，吸引更多市民走出戶外、培養運動習慣，並在運動過程中增進交流與情誼。

本次工程共設置兩座16ｘ16公尺的礫石球場，總計規劃8道球道，提供充足的活動空間。另考量市民下班後及夜間運動需求，特別增設夜間照明設施，方便於傍晚及夜間也能安心使用場地，與親朋好友相約體驗法式滾球的樂趣，提升場地使用的便利性與友善程度。

體育局表示，「大恩公園」是周邊居民日常散步、休憩及親子活動的重要公共空間，此次增設「法式滾球場」，進一步豐富公園的休閒運動機能。未來將持續推動多元運動設施建置，營造友善、便利且適合各年齡層參與的運動環境，歡迎前往體驗，在輕鬆愉快的氛圍中享受運動樂趣，共同打造健康活力的臺南。

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