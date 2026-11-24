想在台北松山找個地方吃午餐、約朋友過聖誕？敦北的 pastaio noodle café 迎接開幕兩週年，換上 Pasta Bar 新菜單，蒜香吻仔魚、川味牛肉都能拌進手工義大利麵，飯後還能一人獨享草莓布蕾法式吐司。復興北路巷內的 Moon Baking Studio 則端出酸種吐司、鐵鍋烤蛋等冬季新菜，店裡還有一棵用麵包與甜甜圈堆成的巨型聖誕樹。

pastaio noodle café 敦北店｜8款手工義麵260元起，吻仔魚、辣肉燥都入麵

PASTAIO 副品牌 pastaio noodle café 敦北店迎接開幕兩週年，改以 Pasta Bar 的型態推出新菜單。店內每日用杜蘭小麥粉與 00 號麵粉製作新鮮義大利麵，再搭上台式、川味與日式配料。想吃蒜香就點蒜香吻仔魚吉他麵（260元），油封蒜頭拌入麵裡，酥炸吻仔魚多了一層鹹鮮脆口。嗜辣則可選辣肉燥寬麵（260元），寬麵裹著自製四川小麵醬和台灣豬肉燥，酸豇豆咬起來爽脆，也能平衡肉醬的濃郁。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

偏愛紅醬，可以點五種番茄大水管麵（320元），慢熬番茄醬搭配醋漬彩色番茄，一口能吃到濃甜和清酸。青樓鳳尾蝦寬麵（360元）用岡山豆瓣醬和酸豇豆改寫煙花女麵，帶點微辣。毛豆軟絲吉他麵（360元）走和風路線，以昆布、毛豆熬成濃醬，再加上炙燒軟絲、紫蘇與柚子胡椒。

圖片來源：pastaio noodle café 官方

想吃肉，川味牛肉寬麵（360元）和燉牛頰大水管麵（380元）都用慢燉24小時的牛頰肉，前者拌香辣小麵醬，後者搭番茄底醬與帕達諾起司。想點一道上桌就想拍的，烏金櫻花蝦吉他麵（380元）以甜菜根染出粉色麵條，再撒上酥炸櫻花蝦與現刨烏魚子，吃前擠點檸檬就很提味。

四公分厚布蕾吐司有單人份，麵加甜點、飲料折120元

想留點胃給甜食，敦北店把招牌極厚布蕾法式吐司做成單人份。厚切4公分的布里歐泡過15小時香草蛋奶液，烤好再炙燒出薄脆的焦糖殼，切開還保有像布丁一樣的濕潤口感。原味（180元）搭楓糖與法國奶油，無花果（260元）淋上焦糖巴薩米克醋膏，草莓（280元）則配新鮮莓果、自煮草莓果醬與草莓起司冰淇淋。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

內用點義大利麵，加購甜點或飲料可折50元，甜點、飲料一起加購折120元，法式吐司也適用。兩人分食可以再點一份外皮酥薄、帶魚露與九層塔香的玻璃雞翅（330元）。店內備有咖啡、無咖啡因花茶，也有桂花通寧、威士忌葡萄等調酒。

pastaio noodle café 敦北店

地址｜台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

電話｜02-2718-0385

營業時間｜12:00～21:00

Moon Baking Studio｜冬季新菜端上酸種吐司、鐵鍋烤蛋

平常買可頌習慣外帶，這次可以坐下來吃一餐。Moon Baking Studio 推出12道冬季新菜，想試幾種不同口感，可以先點麵包籃，依當日烘焙品項搭配三款麵包，可能吃到蜂蜜酸種、黑橄欖佛卡夏或可頌。每份附肉豆蔻鮮奶油，另外可加購海鹽奶油、雞肝抹醬或大黃根果醬，和朋友一起點就能多試幾種搭配。

圖片來源：Moon Baking Studio官方

圖片來源：Moon Baking Studio官方

想吃飽一點，鹽漬鮭魚可頌夾入半熟蛋、希臘優格和黃瓜，清爽的配料剛好襯出可頌的奶油香。重口味可以選香料辣烤牛肉酸種，搭上醃漬洋蔥、酸黃瓜與格魯耶爾起司。天冷想吃熱的，臘腸肉醬鐵鍋烤蛋適合拿法棍沾著吃，蜂蜜蒜香卡門貝爾則是愛吃甜鹹起司的人可以點來分食的一道。

圖片來源：Moon Baking Studio官方

圖片來源：Moon Baking Studio官方

巨型麵包聖誕樹亮相，縮小版甜甜圈蛋糕可以吃

Moon Baking Studio 旗艦店把麵包與甜甜圈堆成巨型聖誕樹，繫上紅色蝴蝶結，等餐時就能順手拍張照。想把聖誕樹帶上聚會餐桌，也有一顆顆甜甜圈疊成的聖誕樹蛋糕，分為一般尺寸與高約16公分的迷你版。

圖片來源：Moon Baking Studio官方

圖片來源：Moon Baking Studio官方

偏愛鹹食，可以試試包入豬肉與開心果的「冬日經典肉派」。店家也把肉派和加入蜂蜜、蘋果的「冬夜蜂蜜香料熱紅酒」搭成聖誕限定「冬夜序曲」組合，適合想在聚會前先吃點熱食、喝杯熱紅酒的人。

圖片來源：Moon Baking Studio官方

Moon Baking Studio 旗艦店

地址｜台北市松山區復興北路313巷47號