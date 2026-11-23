AI重點 文章重點整理： 重點一： 日經TREND公布2026日本最熱銷商品TOP30

日經TREND公布2026日本最熱銷商品TOP30 重點二： 冠軍是銷量達1.2億個的造型標誌環。

冠軍是銷量達1.2億個的造型標誌環。 重點三：奈良監獄博物館與橫濱園藝博覽會同受關注。

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本媒體《日本經濟新聞》社旗下的《日經 TRENDY》每年會在年底選出當年爆紅商品或服務，並預測明年可能大賣的話題商品。本月初正式公佈「2026日本最熱銷商品」TOP30，拿到冠軍的是熱銷1.2億個的「造型標誌環」，而和旅行休閒相關的則有第6名的匹克球、第9名的玩具型數位相機、第20名的「奈良監獄博物館」、第21名的生活記錄 App 等。明年可能贏得超人氣的預測則有「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」與老屋改建飯店上榜。

▲「奈良監獄博物館」於12/04的夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」。 圖：星野集團／提供

▲「奈良監獄博物館」於12/04的夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」。 圖：星野集團／提供

今年04/27正式開館的「奈良監獄博物館」隸屬「星野集團」，是將重要文化資產「舊奈良監獄」重新活化再利用，融合住宿設施與景點，開幕以來門票銷售率達99%，更為奈良觀光創造更多魅力。12/04起更將加碼夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」，紅磚歷史建築物在燈光、影像與音樂多重奏的演出下更加耀眼。

◉ PRISON BY NIGHT : Light & Echoes

・點燈日期：2026/12/04-2027/01/31（例外2027/01/12-01/14）

・點燈時間：18:00～21:00（20:00最後入館）

・費用：大人3,000日幣；高中、大學生2,000日幣；國中、小學生1,000日幣

※ 建議提前線上購票

▲2027/03/19將正式開幕的「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」。 圖：GREEN×EXPO 協會／提供

而今年也首度在「2026 ITF 台灣國際旅展」亮相的「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」將於2027/03/19正式開幕，展開為期約半年的博覽會，將延續「萬國博覽會」的熱力，吸引更多遊客前往，官網也已開放早鳥購票。

▲「2026日本爆紅商品」第一名「造型標誌環｣。 圖：株式會社 BANDAI／提供

榮登「2026日本爆紅商品」第一名的「造型標誌環」是可在扭蛋機購買的小物，一掛上便可輕鬆認出自己的物品，無論是瓶裝水、雨傘、化妝包，療癒生活，引發許多廠商、偶像紛紛推出相關周邊，粉絲們也努力收集。

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