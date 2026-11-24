AI重點 文章重點整理： 重點一： 島語第5家分店進駐台北大巨蛋，11月26日正式對外迎賓。

島語第5家分店進駐台北大巨蛋，11月26日正式對外迎賓。 重點二： 新店主打一島檯一餐酒與南北島概念，強調一店一特色。

新店主打一島檯一餐酒與南北島概念，強調一店一特色。 重點三：店內加入大巨蛋限定甜點與季節海鮮，並提醒訂位僅限官方管道。

台北「島語」南北島可選擇 第5家分店進駐台北大巨蛋將開幕！

【旅遊經 洪書瑱報導】

被喻為「全台最難預約」的Buffet「島語」自助餐廳，全台第5家分店台北大巨蛋（遠東Garden City C區花園綠廊B2F）將於11月26日對外迎賓。「島語」自2023年首店問世以來憑藉「一島檯一餐酒」的創新餐酒搭配、極致海鮮與現點現做職人料理等體驗，成為全台最難訂位的餐飲奇蹟。在短短三年間，「島語」從台北南港、高雄漢神、桃園台茂到台中漢神洲際一路快速拓展，在「自助餐」這個領域中，在饕客心目中奠下了「獨有」的地位，現在民眾若想在台北欲至「島語」用餐，只要利用「捷運板南線」，可選擇南港經貿園區「北島」──台北漢來店，亦可選擇國父紀念館「南島」的「台北大巨蛋店」！









島語台北大巨蛋店 獨有的座位區「ALICE’S WONDERLAND」







島語台北大巨蛋店 空間照







島語台北大巨蛋店 空間照





台北大巨蛋兼攬大型賽事、演唱會與商務會展的人潮紅利。「島語」此番強勢進駐，不僅補齊了大巨蛋商圈在頂級Buffet業態的最後一塊拼圖，更宣告漢來美食的高價吃到飽戰略版圖再向前邁出一大步。隨著第5家分店隆重登場，漢來美食仍堅持「連鎖不複製、一店一特色」的概念，台北大巨蛋店占地高達510坪、規劃約300個席位，不僅大幅擴充營運動能，更將再度刷新高價Buffet市場的營收紀錄，展現品牌在頂級餐飲板塊中的市佔主導權。



台北大巨蛋為台北市邁向國際級頂級商圈的核心地標，而「島語」台北大巨蛋店佔據絕佳的交通與空間優勢－緊鄰台北捷運國父紀念館站5號出口，出站免受風吹日曬；穿過遠東Garden City花園綠廊連通道即可直達餐廳。由於結合大巨蛋萬人等級賽事與演藝活動的龐大集客效益，以及周邊信義計畫區、東區與國父紀念館商圈交會的黃金地理動線，「島語」將成為吸引國際旅客、企業頂級商務宴會與家庭高端聚餐的第一首選。

「島語」台北大巨蛋店在空間設計與顧客體驗上再度突破，不但將臨近的松菸文化園區裡的綠蔭意象融入座位區設計裡，也恰好呼應了遠東Garden City的城市花園概念，沿著花園綠廊的綠帶一路走到島語，即便不是在戶外也能感受到處處有綠意的舒心愜意。因此，「島語」特別聘請美術系畢業的4位藝術新秀用了3天時間在現場作畫，在一走進廳內即映入眼簾的「溫室」座位區「ALICE’S WONDERLAND」的弧形頂篷上，描繪出綠葉扶疏、光影交迭的影像，彷彿站在一片樹林中仰望透著光的樹葉，讓人忍不住佇足欣賞。為了給客人更多的隱私感和獨立用餐的空間，這次的大巨蛋分店設計了更多的隔屏，半包式的座位區，讓三五親友在用餐暢聊時可以更舒服自在。

此外，仍延續深受饕客喜愛的沉浸式餐檯設計與「一島檯一餐酒」精緻佐餐文化，亦因應大巨蛋商圈特性優化了動線與服務質感，提供兼具視野及取餐寬闊與私密性的尊榮用餐氛圍。漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，島語第5家分店選址台北大巨蛋，是品牌發展歷程中極具里程碑意義的一步，搭配遠東Garden City 8樓星級美饌樓層的「漢來名人坊」及「福園台菜」兩家頂級中菜餐廳，不僅提供消費者豐富的用餐選擇。









梭子蟹







柳橙蘋果帆立貝







金燦百香匯海鮮







二路羹







西班牙海鮮飯







台南小卷炒意麵







【台北大巨蛋店限定】麥可雲朵







【台北大巨蛋店限定】蛋定一下







【台北大巨蛋店限定】包種茶巧克力(前)；鐵觀音巧克力(後)





新台菜色以當季海鮮與特色食材為亮點，從異國料理延伸至經典台菜，提供更多菜色選擇。9到11月是「梭子蟹」的產季，配合台北大巨蛋店的開幕，「島語」特別選用盛產季的肥美公蟹，剝開蟹殼，蟹肉飽滿豐美、口感細嫩帶彈性，隨著咀嚼釋出自然清甜。另還有創意料理「柳橙蘋果帆立貝」、兼具色、香、味的「西班牙海鮮飯」、台菜料理「雞燉螺肉湯」、大人小孩都愛吃的「海鮮羹(俗稱二路羹)」等。另外島語特別以大巨蛋的活動特性，設計了兩款生巧克力，包括：棒球造型「包種茶巧克力」，以及音符造型「鐵觀音巧克力」等！





特別提醒消費者，日前已有宵小利用社群軟體，在「島語」台北大巨蛋店開幕前夕表示，因個人原因需販賣座席，漢來美食集團特別強調，並提醒消費者，島語目前只能透過官方管道訂位，請消費者切勿上當，免金錢及權力受損！







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





以上圖片：漢來美食集團提供