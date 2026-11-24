AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北凱撒WHAT？CAKE推出雪莓莓等冬季草莓甜點。

台北凱撒WHAT？CAKE推出雪莓莓等冬季草莓甜點。 重點二： Mister Donut11月24日起上架9款耶誕限定甜甜圈。

Mister Donut11月24日起上架9款耶誕限定甜甜圈。 重點三：先喝道11月27日推莓DAY系列並祭出買一送一。

喔！「耶」！ 可愛的耶誕元素與冬季限定的草莓風味融入美食中！超Q的甜蜜！



【旅遊經 洪書瑱報導】

聖誕節雖源自西方，但如今在台灣的節慶氛圍已越來越濃厚。除了各大百貨商場與縣市政府紛紛點亮璀璨的耶誕城外，各大餐飲與甜點品牌也搭上這股冬日浪潮，將可愛的耶誕元素與冬季限定的草莓風味融入美食之中，為年末增添滿滿的儀式感與甜蜜滋味。







今年聖誕季，多款話題新品接力登場，如：台北凱撒旗下甜點品牌「WHAT？CAKE」，主打雪人造型的「雪莓莓」與融合麻糬口感的「雪Ｑ巴斯克」，以濃厚草莓香氣揭開冬季序幕，同時集結杜拜巧克力、可麗露等人氣品項；連鎖甜甜圈品牌 Mister Donut 則換上繽紛耶誕新裝，11月24日起推出9款融合耶誕老公公，還有草莓熊太郎與花圈元素的限定甜甜圈；手搖飲品牌「先喝道」也不落人後，將於11月27日推出冬季限定「莓DAY」系列，以「草莓雪優」與「草莓雪乳」結合果香、奶香與清雅茉莉茶韻，並祭出同品項買一送一優惠，讓草莓控在冷冷的冬天享受多重甜蜜驚喜。







一、台北凱撒「WHAT？CAKE」──







「WHAT？CAKE」冬季甜點「雪莓莓」以雪人為造型







台北凱撒「WHAT？CAKE」在聖誕節前夕，每日手工新鮮製作──冬季草莓限定甜點「雪莓莓」以可愛雪人造型呈現，為聖誕節增添討喜的節慶氣息。外層以軟糯Ｑ彈的麻糬皮包裹日本進口北海道生乳製成的鮮奶油，並搭配新鮮草莓，入口先是麻糬柔軟的嚼感，接著散發鮮奶油細緻的乳香，最後帶出草莓自然的酸甜滋味。另還有人氣主打「雪Ｑ巴斯克」，將香濃巴斯克乳酪蛋糕包裹於Ｑ彈麻糬皮中，結合兩種甜點的特色，打造出獨具巧思的風味。









「WHAT？CAKE」招牌甜點「雪Ｑ巴斯克」推出藍莓、青葡萄及冬季限定草莓三種口味







「WHAT？CAKE」的「達克瓦茲」以小農雞蛋與優質杏仁製作，外層酥香、內部柔軟





除了聖誕限定新品，「WHAT？CAKE」也提供多款人氣甜點。其中，法式經典甜點「達克瓦茲」以小農雞蛋及特級杏仁製作，外層帶有酥脆口感，內部則保有鬆軟質地，搭配滑順濃郁的內餡，入口散發杏仁香氣。「達克瓦茲」口味包含巧克力甘那許、抹茶柚子、藍莓乳酪、焦糖海鹽、玫瑰覆盆子及桂花烏龍六種。近年杜拜系列甜點受到甜點市場關注，「WHAT？CAKE」也順勢推出「杜拜巧克力」及「杜拜乳酪條」兩款商品。欲購買的民眾，除了在台北凱撒大飯店一樓以外，B1凱撒美食精品館也設有門市，鄰近捷運台北車站M6出口購買相當方便。









「WHAT？CAKE」人氣甜點「杜拜巧克力」以棉花糖、奶油及可可粉製成外層，包入濃郁開心果醬與土耳其酥皮絲，結合巧克力的香甜與酥皮絲的酥脆口感







「WHAT？CAKE」特色甜點「杜拜乳酪條」







「WHAT？CAKE」於台北凱撒大飯店一樓及B1皆設有門市，方便旅客、附近上班族及飯店房客前往選購。





二、Mister Donut──





萌趣的耶誕老公公、草莓熊太郎，搭配雪花、耶誕花圈等元素，打造充滿冬日氛圍的甜蜜饗宴！





Mister Donut迎耶誕應景於 11月24日起推出9款耶誕限定甜甜圈，以萌趣的耶誕老公公、草莓熊太郎，搭配雪花、耶誕花圈等元素，打造充滿冬日氛圍的甜蜜饗宴！今年更重新推出以飽滿內餡為特色的「波波隆尼生甜甜圈」，針對圈體配方進行調整，呈現柔軟濕潤、細緻Q彈的口感！此外，Mister Donut更同步導入全新CITY PRIMA 精品咖啡系列，嚴選國際獲獎咖啡豆，推出精品美式及精品拿鐵，邀請粉絲在冷冷的冬天來杯咖啡與甜甜圈，一同享受甜蜜耶誕時光！









Mister Donut迎耶誕應景推出「耶誕老公公」及「耶誕草莓熊太郎」造型甜甜圈伴粉絲們甜蜜過節







耶誕花圈歐菲香」則是以抹茶與覆盆莓風味可可醬交織出鮮豔的紅綠花圈造型







耶誕祝福就由華麗又繽紛的「耶誕寶盒」來傳遞！精緻提盒同時擁有草莓、覆盆莓、蘇打、白可可四種風味的迷你甜甜圈，紙盒也擁有滿滿的耶誕氣息！





為迎接與親友相聚的歡樂時光，Mister Donut特別推出全新「耶誕四入禮盒包裝」，為年末佳節增添滿滿儀式感！同慶新品上市，Mister Donut同時推出限時優惠，只要於11月24日至12月6日期間購買指定商品，即可享買5送1及買6送2優惠，另還有兩入「耶誕寶盒」，並享179元的甜甜價！



三、「先喝道」──







草莓雪乳







11月27日推出冬季限定「莓DAY」系列新品同品項買一送一活動，共有「草莓雪優」、「草莓雪乳」兩款飲品，不僅有酸甜果香、柔和奶香，還有藏在其中的清雅茉莉茶韻，讓今年草莓控多了新期待！







以上圖片：各業者提供





