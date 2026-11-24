AI重點 文章重點整理： 重點一： 板橋凱撒與台北趣淘漫旅同步迎來週年慶，結合新北耶誕城推出花漾光宴活動。

板橋凱撒與台北趣淘漫旅同步迎來週年慶，結合新北耶誕城推出花漾光宴活動。 重點二： 即日起至12月31日，兩館提供住房專案、滿額抽套房及打卡送限量贈品。

即日起至12月31日，兩館提供住房專案、滿額抽套房及打卡送限量贈品。 重點三：12月19日至20日將舉辦復古趴聖誕市集，集結攤位、街舞與特技演出。

新板凱撒雙星迎週年慶 消費送贈品、滿額抽套房，再舉辦復古趴聖誕市集！

【旅遊經 洪書瑱報導】

雖然空氣冷涼卻飄來了濃濃的耶誕氛圍，新北正值「新北歡樂耶誕城」之際，位於活動蛋黃區的凱撒雙星──「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」同步迎來週年慶，相關慶生活動以「花漾光宴」為主題，串聯住宿、餐飲與社群推出一系列限定活動。板橋凱撒以「極光聚境耶誕樹」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則以「時尚耶誕花櫥窗」妝點大廳，讓旅客沉浸於佳節氛圍，同時吸引更多人潮收集打卡點。此外，即日起至12月31日止，兩館主題住房專案每晚4,999元起，活動期間提供消費滿額抽萬元住宿券、完成任務獲贈週年慶限量贈品並享有期間限定餐飲。值得一提的是──12月19日至20日也將舉辦復古趴限定聖誕市集，集結特色攤位與街舞特技表演，邀請旅客共度最繽紛熱鬧的聖誕週年慶。









於板橋凱撒大飯店及台北趣淘漫旅兩館指定佈置區完成拍照打卡，即可獲得「花漾光宴」週年慶限量花書籤乙份。圖／板橋凱撒大飯店提供





※.板橋凱撒與台北趣淘漫旅共同迎接週年慶及新北耶誕城，為回饋所有餐飲住房消費者，自12月1日起至31日推出三大活動。





活動一，不論餐飲或住房單筆消費滿2,999元，即可參與抽獎活動，包括價值超過兩萬元的板橋凱撒寰宇套房一泊一食住宿券、蓮花餐廳及家宴中餐廳現金抵用券等。





活動二，凡於飯店內聖誕佈置區合照打卡，即可獲得花漾光宴週年慶限定花書籤，留下專屬節慶紀念。







板橋凱撒大飯店家宴中餐廳及BAR98歡慶週年慶，推出期間限定特色餐點與下午茶。圖／板橋凱撒大飯店提供









活動三，家宴中餐廳以及Bar98同步推出期間限定餐飲，家宴中餐廳主廚精心設計粵菜「XO醬百花鑲油條」和陜西特色料理「旗花麵」，Bar98則以「初戀」調酒為靈感，打造融合花與光意象的限定下午茶套餐。









板橋凱撒大飯店迎接週年慶與聖誕佳節，以幾何、透明及虹彩材質打造「極光聚境耶誕樹」，營造夢幻璀璨的節慶氛圍。圖／板橋凱撒大飯店提供







板橋凱撒攜手保養品牌AKIMIA推出「聚光聖誕節」住房專案，每晚5,799元起。／板橋凱撒大飯店提供





板橋凱撒同時攜手微電流保養品牌AKIMIA，推出「聚光聖誕節」住房專案，每晚5,799元起，入住贈AKIMIA Pro穩定煥膚微電流面膜3片、水光美錠體驗組、Bar98聚光開微醺組及拍立得攝影券乙張。而台北趣淘漫旅則推出「聖誕不醉玩到味」住房專案，每晚4,999元起含早餐，入住贈WUVAVA「躍心」無酒精葡萄酒，融合鳳梨、柑橘與富士蘋果的明亮果香，讓旅客即使不飲酒，也能享受葡萄酒般的香氣與微醺氛圍，住房禮物另搭配聖誕花束及beddazzling寶石貼紙，打造別具特色的聖誕住宿體驗。











台北趣淘漫旅迎接週年慶與聖誕佳節，以白、金、紫色系為主調，結合時尚雜誌設計概念，融入花朵、聖誕及趣淘品牌元素，打造如時尚刊物般的立體櫥窗，增添互動體驗與打卡樂趣。圖／台北趣淘漫旅提供







台北趣淘漫旅攜手WUVAVA推出「聖誕不醉玩到味」住房專案，入住每晚4,999元起，享受無酒精葡萄酒的聖誕微醺氛圍。圖／台北趣淘漫旅提供









而在聖誕節前夕，於12月19及20日中午12點至晚間8點，於飯店一樓通廊舉辦「聚光聖誕週末」市集，再度邀請超人氣市集品牌「邊緣工事」，集結創意攤位及街舞特技互動演出，民眾除了可至「新北歡樂耶誕城」，還能享受加乘，在飯店一同感受熱鬧的聖誕氛圍！









提醒您，飲酒過量有礙身體健康！