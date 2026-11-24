AI重點 文章重點整理： 重點一： 遠雄悅來飯店將於2027年第一季轉牌加入洲際酒店集團。

遠雄悅來飯店將於2027年第一季轉牌加入洲際酒店集團。 重點二： 新名稱為洲至奢選花蓮遠雄悅來酒店，成東部首家洲際酒店。

新名稱為洲至奢選花蓮遠雄悅來酒店，成東部首家洲際酒店。 重點三：飯店將展開2年品牌升級，聚焦服務、人才、體驗與永續。

遠雄悅來2027年第一季轉牌當天，將在太平洋的晨光中，見證洲至奢選花蓮遠雄悅來酒店迎光而生。

【旅遊經 洪書瑱報導】

「遠雄悅來」已在花蓮屹立二十餘年，如今重榜宣布將加入「洲際酒店集團」，成為旗下奢華精品品牌「洲至奢選（Vignette Collection）」一員，於2027年第一季正式轉牌為「洲至奢選花蓮遠雄悅來酒店Farglory Hotel Hualien, Vignette Collection」，成為洲際酒店集團在台灣東部的第一家酒店，也是洲至奢選品牌在台灣的第一家酒店，這也是「遠雄悅來」因滿20週年之際，在三年前完成全館硬體升級後，成為飯店另一個新里程，同步啟動為期兩年的品牌升級計畫，將轉型的重心從空間轉向人與服務。









「Vignette」的原意，是記錄特別瞬間的一幅小插畫。洲至奢選自2021年推出以來，已完成品牌「十年內達到100家酒店」目標的一半以上；2026年，品牌在大中華區相繼落地成都、重慶、上海、千島湖、北戴河、三亞與香港，以一家家各具性格的酒店，拼成一本旅行收藏冊。洲至奢選的特色，每一家都是「迥然有異」的特色酒店，均擁有獨特的個性與故事。









洲際酒店集團佈局東部，旗下奢華精品品牌「洲至奢選」首度登台，攜手花蓮遠雄悅來。







遠雄悅來是洲際酒店集團在台灣東部的第一家酒店，也是洲至奢選品牌在台灣的第一家酒店。







遠雄悅來期待迎接來自全球的洲際優悅會會員及各地賓客，探索花蓮的獨特魅力，留下屬於自己的旅居故事。







遠雄悅來繼三年前完成全館硬體升級後，將以轉牌為起點，同步啟動為期兩年的品牌升級計畫。





遠雄悅來表示，三年前我們升級了空間，接下來兩年，我們要升級的是人。」這次加入洲至奢選，遠雄悅來將啟動為期兩年的品牌升級計畫，聚焦四個重點：



一、服務升級：導入洲際酒店集團全球營運標準與服務培訓，讓花蓮的人情溫度，對齊國際奢華的規格。

二、人才培育：透過洲際酒店集團的培訓體系與職涯平台，培育並留住花蓮在地人才，讓年輕人不必離鄉，也能在國際品牌中成長。

三、體驗再造：依洲至奢選「銘刻儀式」精神，以花蓮的日出、山海與阿美族太陽文化，設計只屬於這裡的住宿體驗。

四、向善而生：與在地社區、部落及海洋保育夥伴長期合作，讓每一次入住都為花蓮帶來正面影響。



以上圖片：遠雄悅來提供







