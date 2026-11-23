天氣一冷，下班只想找間店坐下來喝口熱湯！這次整理3家各有特色的台北火鍋，想跟閨密慢慢聊，可以去東區「茶火間」喝金萱烏龍湯；肉控就到「和牛十図」站在冷藏櫃前挑一盤日本A5和牛。加班到晚也有得吃，「黑毛屋」南京復興新店營業到晚間11點，480元就能點到一座和牛肉山。

茶火間｜金萱烏龍煮成火鍋湯，還能配一杯無酒精氣泡茶

平常喝的金萱烏龍，煮成火鍋湯是什麼味道？位在市民大道巷內的「茶火間」，把台灣茶葉加進高湯。「金萱清韻鍋」以金萱烏龍搭配蔬菜、昆布熬煮，帶有淡淡奶香與回甘，全素也能點；「紅韻醇香鍋」則用台茶18號紅玉紅茶搭配柴魚和昆布，茶香更醇厚。想吃辣就選「御香麻辣鍋」，青藤椒香氣鮮明，鍋裡還有吸飽湯汁的鴨血與豆腐。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

肉品有日本A5紐約客、美國牛小排和黑羽雞腿，想點些平常火鍋店少見的配料，可以試試義式乳酪餃，咬開就有濃郁起司香。店裡還有英國Saicho無酒精氣泡茶，餐後也能點份手工茶凍。店內設有獨立包廂，適合想邊吃邊聊的聚餐。

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯意軒拍攝

茶火間火鍋｜茶湯・麻辣

店家地址｜台北市大安區市民大道四段68巷1號

和牛十図安和店｜站在冷藏櫃前挑油花，加299元就能開鍋

想吃日本A5和牛，可以直接到「和牛十図」安和店挑肉。店家推出「肉舖開鍋」，先在冷藏櫃前看部位、油花和價格，挑好肉盤後再加299元開鍋。喜歡入口柔嫩、油脂香明顯的口感，可以選霜降部位；偏愛扎實肉味，就挑油花較少的赤身。店家搭配清甜的昆布湯底，讓各個部位的肉香更容易吃出差別。

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

品牌表示，一盤約250克的日本A5和牛火鍋肉盤約600至800元。以兩人共點一盤肉、加一鍋299元試算，平均每人約450至550元。吃到最後，還可以學店家把白飯加進吸收了和牛油脂的昆布湯，連最後幾口湯都派得上用場。

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

和牛十図 安和店

活動日期｜11月18日起

供應時段｜每日晚餐時段、每週六全日

店家地址｜台北市大安區敦化南路二段63巷54弄1號

黑毛屋慶城店｜380元起吃日式鍋，480元上桌一座和牛肉山

加班後還想吃頓熱的，可以把南京復興站附近的「黑毛屋」慶城店收進口袋名單。這間是黑毛屋全台第21家門市，晚餐營業到23:00，最後點餐時間為22:00。菜單有涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋及博多風摩滋鍋，芬蘭豬套餐380元起，另收10%服務費。

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

想吃和牛又想把預算抓在500元上下，可以點480元的「切落火山壽喜燒」，日本A5和牛切片堆成一座肉山，上桌就很有份量感。想喝清爽一點的湯，秋季限定柚子鍋則帶有淡淡果香。碰上乾杯集團感謝祭，11月30日前單筆消費滿1,000元可獲得一張電子刮刮卡，有機會刮中黑毛屋季節鍋套餐或老乾杯和牛盛合雙人份。

圖片來源：官方提供

黑毛屋 慶城店

店家地址｜台北市松山區慶城街29號

營業時間｜每日11:30～14:30、17:00～23:00

最後點餐｜午餐13:30、晚餐22:00